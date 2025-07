L’integrazione delle criptovalute nella finanza tradizionale accelera, con nuovi strumenti regolamentati pensati per investitori istituzionali e retail.

Standard Chartered punta a 200.000$ per Bitcoin

Standard Chartered ha compiuto un passo pionieristico diventando la prima banca globale a offrire trading spot su Bitcoin ed Ethereum, le due crypto più capitalizzate del mercato, ai propri clienti istituzionali. Attraverso la sua filiale nel Regno Unito, la banca ha lanciato un servizio completamente integrato che consente operazioni spot su BTC (XBT/USD) e ETH (XET/USD).

Questa iniziativa si inserisce in una strategia più ampia della banca volta a fornire soluzioni sicure, regolamentate e trasparenti per l’esposizione agli asset digitali. Il trading è accessibile tramite le interfacce FX già note ai clienti, e consente il regolamento presso un custode scelto dall’utente, inclusa la piattaforma di custodia digitale della stessa Standard Chartered.

Essendo registrata presso la Financial Conduct Authority (FCA) come fornitore di servizi crypto, Standard Chartered offre una combinazione di garanzie regolatorie, solidità patrimoniale e strumenti di risk management di livello istituzionale. Secondo il CEO Bill Winters, gli asset digitali sono ormai una componente fondamentale dell’evoluzione dei servizi finanziari e rappresentano una leva per innovazione e inclusione.

Secondo le stime interne, la banca prevede che Bitcoin possa raggiungere i 135.000 dollari entro il terzo trimestre e toccare i 200.000 dollari entro fine anno, grazie al crescente afflusso di capitali istituzionali.

Gli ETF spot spingono l’adozione di Bitcoin

Il passo di Standard Chartered arriva in un momento in cui gli ETF spot su Bitcoin stanno ridefinendo l’accesso al mercato crypto, attirando afflussi netti complessivi per 52,66 miliardi di dollari da investitori che finora erano rimasti ai margini per ragioni operative o normative. Tra questi spicca BlackRock, che con il suo ETF su BTC (IBIT) ha superato 88 miliardi di dollari in asset under management in appena un anno e mezzo dal lancio, diventando l’ETF a crescita più veloce della storia.

IBIT è oggi il 20º ETF più grande degli Stati Uniti e il fondo ETF più redditizio per BlackRock. La crescita vertiginosa del fondo riflette la fiducia degli investitori in Bitcoin, visto non più come asset speculativo ma come riserva di valore alternativa all’oro.

Bitcoin supera Amazon per capitalizzazione

L’impatto dell’adozione istituzionale si riflette anche nei numeri di mercato. Ieri mattina, Bitcoin ha raggiunto un prezzo record di 123.170 dollari e superato i 2.42 miliardi di dollari di capitalizzazione, sorpassando per un breve periodo Amazon e diventando il 5° asset più valorizzato al mondo, dietro solo a oro, NVIDIA, Microsoft e Apple.



Questa evoluzione segna una trasformazione culturale e strutturale: Bitcoin non è più visto come un esperimento speculativo, ma come una risorsa accessibile, sicura e con crescente rilevanza macroeconomica. A sostenere questa ascesa contribuiscono anche le prospettive di allentamento monetario da parte della Fed, la domanda per asset decentralizzati e l’avanzamento normativo negli Stati Uniti.

Durante la “Crypto Week” in corso questa settimana, il Congresso USA discuterà 3 proposte legislative cruciali come il CLARITY Act, l’Anti-CBDC Act e il GENIUS Act, che potrebbero definire un quadro normativo chiaro e stabile per crypto e stablecoin, incentivando ulteriormente l’ingresso di capitali istituzionali nel settore.

