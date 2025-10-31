Memecoin - BorsaInside.com

Le meme coin hanno una fama tutt’altro che impeccabile: spesso vengono considerate puro gioco d’azzardo e la raccomandazione più diffusa è quella di starne alla larga. Eppure attirano tanti investitori, soprattutto per la speranza di individuare la prossima criptovaluta capace di esplodere e moltiplicare il capitale iniziale.

Il punto è semplice: questi token vivono di hype, community e viralità, quindi non possono essere trattati come investimenti tradizionali. Però, se vuoi davvero inserirli nel tuo portafoglio, esiste un modo intelligente e controllato per farlo, senza mettere a rischio la tua stabilità finanziaria.

Stabilisci regole ferree e rispettale

La prima regola è fissare un budget chiaro e limitato, considerandolo come capitale da divertimento, non come risparmio o investimento serio. Una quota ragionevole oscilla tra l’1% e il 2% del tuo portafoglio totale.

Esempio: se stai iniziando con 3.000 euro, puoi dedicare tra 30 e 60 euro alle meme coin e destinare il resto a strumenti concreti come azioni, ETF e criptovalute con fondamentali solidi.

Uno dei vantaggi di queste monete è il loro prezzo basso. Molte valgono meno di un centesimo e puoi acquistare quantità elevate anche con somme piccole. Da Dogecoin a Shiba Inu, passando per Pepe e nuovi progetti emergenti: con 20 o 30 euro entri comunque nel mercato.

Oltre al capitale massimo, imposta regole precise anche per l’uscita. Le meme coin possono subire oscillazioni violentissime, quindi è utile definire in anticipo dei limiti:

per esempio decidere di vendere una parte della posizione se guadagni il 25%, oppure chiudere totalmente se perdi la stessa percentuale. Così metti al sicuro una parte dei profitti quando le cose vanno bene e limiti i danni quando il mercato gira contro di te.

In poche parole, le meme coin devono essere trattate come scommesse a breve termine. Usa solo soldi che sei disposto a perdere e mantieni la maggior parte del portafoglio in asset affidabili e con reale valore nel lungo periodo. Così puoi partecipare alla “giostra” delle meme coin con entusiasmo, ma senza sacrificare la tua strategia finanziaria.

