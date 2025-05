La scelta di Strategy di aumentare costantemente le proprie riserve di BTC testimonia una fiducia incrollabile nella principale criptovaluta come asset primario.

Altri 1,34 miliardi di dollari in Bitcoin per Strategy

Strategy, ex MicroStrategy, continua a imporsi come protagonista assoluta tra le aziende quotate a Wall Street che puntano su Bitcoin come riserva strategica. L’ultima mossa della società guidata da Michael Saylor è l’acquisto di ulteriori 13.390 BTC, effettuato tra il 5 e l’11 maggio 2025 per un controvalore di 1,34 miliardi di dollari. Il dato è stato reso pubblico lunedì 12 maggio attraverso un filing ufficiale presso la SEC (Securities and Exchange Commission). Con questa nuova acquisizione, il totale delle riserve in Bitcoin detenute da Strategy raggiunge i 568.840 BTC, corrispondenti a circa 59 miliardi di dollari al valore attuale di mercato.

Strategy ha iniziato il suo percorso di accumulo nel 2020, durante la crisi pandemica, quando Michael Saylor ha identificato in Bitcoin un’alternativa concreta alla svalutazione monetaria indotta dalla stampa di denaro da parte delle banche centrali.

Bitcoin, secondo la visione di Saylor, rappresenta un bene rifugio e una riserva di valore superiore al denaro fiat, soprattutto in un contesto di inflazione elevata. A oggi, la società ha speso 39,41 miliardi di dollari in acquisti di BTC, con un prezzo medio di 69.287 dollari.

Dal software all’oro digitale: l’evoluzione di Strategy

Nata come azienda focalizzata su soluzioni software per l’analisi dei dati, Strategy ha completamente riconvertito il proprio modello di business, diventando un veicolo di esposizione regolamentata a Bitcoin. Gli investitori, acquistando azioni MSTR sul Nasdaq, ottengono di fatto un’esposizione indiretta ma regolamentata alla principale criptovaluta al mondo. Questo modello ha ispirato altre aziende come Metaplanet e Semler Scientific a seguire una traiettoria simile, adottando Bitcoin come parte fondamentale della propria strategia di bilancio.

Parallelamente all’espansione delle riserve di Strategy, il mercato dei fondi ETF su Bitcoin continua a registrare afflussi significativi negli Stati Uniti. Solo nella scorsa settimana gli strumenti di investimento in criptovalute hanno visto 934,14 milioni di dollari in nuovi afflussi, portando il totale annuale a 6,7 miliardi di dollari. Gli ETF su Bitcoin oggi detengono complessivamente 41,08 miliardi di dollari, dimostrando una crescente domanda istituzionale per l’esposizione a Bitcoin in un formato più regolamentato e facilmente accessibile.

Tra i fondi dominanti troviamo l’iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock, che dal 14 aprile ha attirato 4,77 miliardi di dollari in afflussi netti, portando il totale del capitale gestito a 65,44 miliardi. Questi numeri confermano un rinnovato entusiasmo per Bitcoin, supportato anche da macrotrend come il rischio di stagflazione e il riconoscimento di BTC come riserva strategica da parte di alcuni stati americani.

$BTCBULL: il token che punta sul rally di BTC

In questo scenario di crescente adozione istituzionale e aumento del valore per Bitcoin, sta guadagnando attenzione anche un progetto innovativo che rientra a far parte del suo ecosistema, BTC Bull Token ($BTCBULL). Questa meme coin si differenzia dai soliti progetti speculativi grazie a una visione focalizzata sul supporto attivo al rally di Bitcoin verso i 250.000 dollari.

Il funzionamento del token è semplice ma efficace, ogni volta che Bitcoin raggiunge determinati traguardi di prezzo, a partire dai 125.000 dollari, poi 150.000 dollari e così via, $BTCBULL premia i suoi possessori in due modi principali:

Distribuzione di frazioni di Bitcoin agli utenti tramite direttamente nel loro cripto wallet

Burning del token $BTCBULL, riducendo l’offerta in circolazione e potenzialmente aumentando il valore dei token rimanenti.



Il progetto si integra perfettamente con la visione di lungo termine promossa da Michael Saylor, che vede Bitcoin dirigersi verso il valore di 1 milione di dollari e oltre. In aggiunta, $BTCBULL offre una ricca opportunità di staking, con un rendimento annuo del 73%, incentivando una partecipazione di lungo termine nel progetto.



Attualmente in prevendita sul sito web ufficiale, il token ha un prezzo di 0,00251 dollari, ma è previsto un incremento tra meno di 2 giorni. Questo rende il momento attuale particolarmente promettente per gli investitori, con oltre 5,6 milioni di dollari raccolti e l’interesse crescente da parte di analisti crypto come SamuBit.

Sito web | X | Telegram

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.