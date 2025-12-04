L’attenzione del mercato torna alta dopo il recente rimbalzo oltre 94.000 dollari per BTC e le novità provenienti da Strategy, con il crollo del titolo azionario $MSTR che potrebbe influenzare l’intero mercato delle criptovalute.

Strategy può diventare un cigno nero per Bitcoin

La discussione attorno alle mosse di Strategy (MSTR) si è intensificata nelle ultime settimane, dopo che la società ha subito pesanti perdite del valore del titolo azionario $MSTR e aperto alla possibilità di vendere parte delle proprie riserve in Bitcoin, un cambio di posizione inatteso rispetto all’approccio mantenuto negli ultimi cinque anni. Il CEO Phong Le ha affermato che un’eventuale vendita sarebbe considerata solo in circostanze drammatiche, in particolare se la capitalizzazione di mercato di $MSTR dovesse scendere sotto il valore netto delle partecipazioni in Bitcoin. Un’ipotesi che diventa sempre più concreta dopo il recente crollo del titolo, sceso del 57% dai massimi di luglio di 434,58 dollari.

Secondo dati riportati da società di analisi, l’indicatore mNAV che confronta il valore di mercato delle azioni con quello delle riserve in Bitcoin si trova in area 1,01, una soglia molto vicina al punto critico indicato dal management. Le parole del CEO hanno suscitato interrogativi tra gli investitori, anche se Michael Saylor ha ribadito che eventuali decisioni verranno prese nell’interesse degli azionisti, precisando che una vendita non equivarrebbe a una fuga da Bitcoin.

Pressioni sul titolo e rischi di esclusione dagli indici

In parallelo, un report di JPMorgan evidenzia un rischio aggiuntivo per il titolo di Strategy. MSCI sta valutando nuovi criteri per l’inclusione nei principali indici azionari, valutazione che potrebbe penalizzare le società con riserve in asset digitali superiori al 50% della propria capitalizzazione. Strategy rientra pienamente in questa categoria, esponendosi al rischio di esclusione.

Secondo gli analisti, un’uscita dagli indici di Wall Street potrebbe generare vendite automatiche tra i 2 e 8 miliardi di dollari, una simile pressione rischierebbe di amplificare la volatilità del titolo $MSTR, già condizionato dalle dinamiche del mercato crypto.

Nonostante le incertezze, la società ha continuato ad accumulare Bitcoin con l’acquisto di 130 BTC, portando le riserve totali a circa 650.000 BTC per un valore stimato in 59 miliardi di dollari. Parallelamente ha stanziato 1,44 miliardi di dollari per coprire dividendi e interessi, rivedendo le previsioni per fine 2025 su un intervallo tra 85.000 e 110.000 dollari per BTC.

Bitcoin recupera slancio

Il ritorno di Bitcoin a 94.000 dollari nella giornata del 3 dicembre è stato favorito da un mix di segnali tecnici e macroeconomici che ha rafforzato il sentiment degli investitori sui “risk assets”. Martedì Bitcoin ha registrato un rialzo del 7% in 24 ore, spinta dall’aumento delle portabilità per un possibile taglio dei tassi nel FOMC di dicembre, favorendo un ritorno verso asset più sensibili alle condizioni di liquidità.

Allo stesso tempo, la decisione della Federal Reserve di interrompere il quantitative tightening il 1° dicembre ha contribuito all’aumento della propensione al rischio, innescando un’accelerazione che ha portato Bitcoin da 86.200 a 94.000 dollari in solo due giorni. Il prezzo si trova ora a ridosso della resistenza psicologica dei 100.000 dollari, e se diventerà un livello di supporto potrebbe consolidare la fase di recupero iniziata nelle ultime due settimane.

