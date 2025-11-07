Il recente investimento della società di stablecoin Tether su Bitcoin evidenzia una crescente fiducia istituzionale sull’asset, nonostante la correzione nel settore crypto, e mostra un ruolo sempre più centrale nella finanza digitale dopo i profitti record registrati nel Q3.

Tether approfitta della correzione

Nel pieno dell’ultima fase di volatilità del mercato crypto Tether, l’emittente della popolare stablecoin USDT, ha acquistato 960 BTC, pari a circa 96 milioni di dollari al prezzo attuale di 99.850 dollari per Bitcoin. L’operazione è stata effettuata tramite un wallet collegato a Tether, con acquisto e successivo prelievo dalla piattaforma Bitfinex.

La mossa rientra nella politica aziendale di allocare il 15% dei profitti operativi realizzati in Bitcoin. Questo investimento rafforza la strategia di lungo termine adottata dall’azienda, che continua ad acquistare BTC durante i momenti di pressione nei mercati.

Con l’ultimo acquisto, il portafoglio di Tether raggiunge 87.296 BTC, pari a un valore di circa 8,73 miliardi di dollari, rendendo l’azienda il sesto maggiore detentore di Bitcoin a livello globale. Il prezzo medio di accumulo è di 49.121 dollari, lasciando un profitto non realizzato di oltre 4,5 miliardi di dollari.

Performance finanziaria record

Tether ha pubblicato un report finanziario sorprendente per il terzo trimestre 2025. L’azienda ha registrato profitti netti pari a 3,3 miliardi di dollari nel trimestre e oltre 10 miliardi di dollari da inizio anno, un risultato che la colloca tra le società private più redditizie al mondo.

La capitalizzazione di USDT circolanti ha raggiunto 175 miliardi di token, sostenuta da una crescente domanda per le stablecoin a livello globale. Parallelamente, la società ha diversificato in altri settori come l’intelligenza artificiale e lo sport, acquistando una quota del 10% della Juventus.

Il report trimestrale mostra come Tether detenga 135 miliardi di dollari in titoli del Tesoro statunitensi, una cifra superiore alle riserve in possesso di diversi Paesi. Parallelamente, la società ha investito 12,9 miliardi in oro e circa 9,8 miliardi in Bitcoin.

Questo approccio combina liquidità, sicurezza e asset di copertura, creando un portafoglio che unisce strumenti finanziari tradizionali con asset digitali decentralizzati.

Bitcoin in fase di pressione

Bitcoin è attualmente scambiato intorno a 99.850 dollari, con una performance del -10% nell’ultima settimana. Il mercato ha subito una correzione di quasi il 20% rispetto al massimo di 124.500 dollari raggiunto a inizio ottobre, con ingenti liquidazioni di posizioni a leva.

Tuttavia, secondo JPMorgan, Bitcoin potrebbe raggiungere 170.000 dollari nei prossimi 6 o 12 mesi, grazie al miglioramento del rapporto di volatilità rispetto all’oro e alla crescente riduzione dell’offerta disponibile sui mercati.

