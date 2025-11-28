Le massicce riserve auree accumulate dal colosso delle stablecoin Tether, la collocano tra i maggiori detentori globali di oro, superando numerosi Paesi e modificando gli equilibri del mercato dei tradizionali asset rifugio.

Tether incrementa le riserve in oro

L’avanzata di Tether nel mercato dell’oro ha evidenziato quanto la relazione tra economia digitale e finanza tradizionale stia diventando più stretta. La società che ha sviluppato il token USDT, la più grande stablecoin al mondo per capitalizzazione con 185 miliardi di dollari, è ora considerata il principale acquirente privato di oro fisico, con riserve che hanno superato le dotazioni ufficiali di numerosi Paesi. Questa dinamica ha contribuito a modificare gli equilibri di domanda e offerta di un asset tipicamente associato a stabilità e protezione contro l’inflazione.

Secondo stime di analisti finanziari, Tether deteneva 116 tonnellate di oro al 30 settembre, una quantità confrontabile con le riserve di Corea del Sud o Grecia. Nel 2025 il metallo prezioso ha registrato una crescita del 60% al prezzo attuale di 4.231 dollari per oncia, spinto anche dall’accelerazione delle operazioni di acquisto da parte del gigante delle stablecoin.

Tether ha continuato ad aumentare la propria esposizione all’oro, suggerendo una strategia orientata alla tokenizzazione dell’oro fisico tramite il token XAUt e a un ecosistema di valore alternativo a quello delle valute fiat.

La svalutazione da parte di S&P

Il ruolo crescente di Tether come investitore istituzionale è accompagnato da un aumento dell’attenzione da parte delle agenzie di rating. S&P Global Ratings ha recentemente abbassato la valutazione sulla stabilità di USDT, citando la presenza di asset volatili come Bitcoin, che oggi rappresenta il 5,6% delle riserve. La possibilità che una correzione di Bitcoin e oro possa ridurre la copertura delle riserve resta uno dei punti più discussi dagli analisti.

Ciononostante, Tether ha pubblicato un’attestazione revisionata da BDO Italy che certifica 6,8 miliardi di dollari di riserve in eccesso per la copertura di USDT e un’esposizione record ai Treasury statunitensi, pari a 135 miliardi di dollari. L’azienda ha inoltre avviato un programma di riacquisto azionario, segno del tentativo di consolidare ulteriormente il proprio posizionamento come attore centrale nell’ecosistema crypto-finanziario globale.

Perché cresce l’interesse verso asset alternativi

Il ricorso all’oro e Bitcoin come strumenti di protezione è alimentato da un contesto macroeconomico incerto. L’avvento di meccanismi di tokenizzazione, che consentono scambi 24/7 senza costi di custodia, ha alimentato un nuovo segmento di mercato. Tuttavia, l’adozione rimane contenuta rispetto ai volumi del metallo fisico, che ogni giorno muove circa 60 miliardi di dollari.

La visione del CEO Paolo Ardoino include la creazione di un sistema di scambio basato su risorse digitali ancorate a beni reali. Ma prima di raggiungere questo obiettivo, la società dovrà dimostrare piena trasparenza sulle riserve e superare le criticità regolamentari evidenziate da agenzie e policymaker.

Nuovo soluzione per espandere l’utilità di BTC

Con la continua evoluzione del settore blockchain, emergono nuove infrastrutture capaci di ampliare le funzionalità di Bitcoin, offrendo velocità e scalabilità attraverso protocolli avanzati. Tra questi progetti spiccano nuove Layer2 orientate a sbloccare la DeFi su Bitcoin, un settore che sta attirando l’attenzione dei grandi investitori alla ricerca di soluzioni più efficienti per le transazioni e ottenere rendimenti passivi.

Tra le layer2 di nuova generazione si distingue Bitcoin Hyper, un ecosistema costruito con architettura SVM che permette transazioni rapide, costi minimi e compatibilità con dApp, staking, lending e NFT. Il progetto sincronizza la sicurezza di Bitcoin con la velocità delle blockchain ad alte prestazioni, offrendo una struttura progettata per supportare dApp di qualsiasi genere.

La prevendita del token nativo $HYPER ha già raccolto oltre 28,4 milioni di dollari, mostrando un forte interesse già prima della quotazione su exchange. Il token è essenziale per pagare le fee sulla layer2, voto di governance, il meccanismo di staking e accesso a strumenti esclusivi come DAO e launchpad. Gli investitori possono accedere alla prevendita di $HYPER dal sito ufficiale e possono depositare da subito i token acquistati in staking, in modo da ottenere un rendimento passivo del 40% apy.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com