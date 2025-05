Con QVAC, Tether propone un’infrastruttura privata, scalabile e orientata alla privacy per lo sviluppo di agenti autonomi in grado di operare, decidere ed anche effettuare pagamenti con BTC o USDT.

QVAC: un nuovo paradigma per l’AI decentralizzata

Tether, l’azienda dietro la stablecoin più capitalizzata al mondo “USDT”, ha compiuto un ulteriore passo strategico verso l’espansione del proprio ecosistema con il lancio di QVAC, ovvero QuantumVerse Automatic Computer, una piattaforma AI decentralizzata progettata per operare completamente offline. Con un’espansione continua in settori come agribusiness, sport e oro tokenizzato, Tether si afferma sempre più come un colosso trasversale capace di influenzare sia il mondo della finanza tradizionale che quello crypto.

Annunciato ufficialmente il 14 maggio 2025, QVAC è un sistema di intelligenza artificiale progettato per funzionare direttamente su dispositivi locali, smartphone, laptop e persino interfacce neurali, senza necessità di connessione a internet o infrastrutture cloud. Questo approccio elimina i principali punti critici delle soluzioni centralizzate, come il rischio di violazioni dei dati o il controllo da parte di terze parti.

Con QVAC, Tether propone un’AI peer-to-peer, in grado di comunicare direttamente tra dispositivi senza passare da server centrali. Ciò consente non solo una maggiore velocità e resilienza, ma anche un livello superiore di privacy e autonomia dell’utente, in linea con i valori del movimento crypto.

Agenti AI che operano con Bitcoin e USDT

Una delle innovazioni più dirompenti di QVAC è l’integrazione con il Wallet Development Kit (WDK) di Tether, che consente agli agenti AI sviluppati sulla piattaforma di eseguire pagamenti autonomi in BTC o USDT. Questo apre le porte alla creazione di applicazioni completamente automatizzate, in grado di acquistare servizi, accedere a risorse o effettuare microtransazioni senza l’intervento umano.

Il CEO Paolo Ardoino ha dichiarato: “Se hai bisogno di una API key per usare la tua intelligenza artificiale, allora non è davvero tua.” Con questa filosofia, QVAC punta a restituire all’utente finale il pieno controllo degli strumenti automatizzati, inaugurando una nuova era di AI personale e decentralizzata.

Tether ha già annunciato le prime due applicazioni costruite su QVAC:

QVAC/Translate : un traduttore intelligente in grado di elaborare testo, audio e immagini in totale modalità offline.



: un traduttore intelligente in grado di elaborare testo, audio e immagini in totale modalità offline. QVAC/Health: un assistente personale per la salute, che monitora i dati clinici senza inviarli a server esterni.



Nei prossimi mesi verrà rilasciato anche un kit open source, permettendo agli sviluppatori di tutto il mondo di costruire agenti AI personalizzati su questa nuova infrastruttura.

Espansione di Tether oltre il mondo crypto

QVAC arriva in un momento in cui Tether sta trasformando radicalmente il proprio ruolo nel panorama economico. Nel primo trimestre del 2025, la società ha registrato un utile operativo di oltre 1 miliardo di dollari, spinto dai rendimenti su un wallet di Titoli del Tesoro USA da quasi 120 miliardi.

Tether ha anche rafforzato la sua presenza nel settore reale:

Ha acquisito il 70% di Adecoagro , colosso agroindustriale sudamericano.



, colosso agroindustriale sudamericano. Ha incrementato la partecipazione nella Juventus FC oltre il 10%.



oltre il 10%. Ha portato la capitalizzazione del token aurifero XAU₮ a 789 milioni di dollari, con più di 7,7 tonnellate d’oro a garanzia.



Con una presenza crescente nel mondo dello sport, dell’agricoltura e dei metalli preziosi, Tether punta chiaramente a diventare una potenza finanziaria globale multisettoriale, in grado di unire crypto, asset reali e infrastrutture intelligenti.

Pepe diventa smart: $MIND

Mentre Tether costruisce le fondamenta tecniche per una nuova era di agenti AI autonomi, progetti come Mind of Pepe anticipano il futuro dell’interazione tra meme coin, intelligenza artificiale e analisi dei trend. Il token $MIND non è una semplice meme coin priva di utilità, ma è una piattaforma AI predittiva decentralizzata, costruita per monitorare, analizzare e prevedere in tempo reale i movimenti del mercato crypto, individuando nuovi trend e opportunità prima della massa.

Utilizzando algoritmi AI che elaborano dati provenienti da blockchain, social media e piattaforme di news, Mind of Pepe crea agenti intelligenti capaci di identificare pattern tecnici, generare consigli e suggerire investimenti emergenti. I possessori del token $MIND possono accedere a queste analisi esclusive e partecipare a strategie di gruppo, oltre a poter mettere in staking il token con un rendimento annuo del 245%.



La prevendita, disponibile sul sito web ufficiale, ha superato i 9,2 milioni di dollari ad un prezzo vantaggioso di 0,0037515 dollari, segno dell’interesse degli investitori verso questi progetti che fondono la viralità delle meme coin con le potenzialità dell’intelligenza artificiale. Una volta conclusa la fase di prevendita, il token verrà quotato sugli exchange e lanciato sul mercato.

Accedi alla prevendita di $MIND

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.