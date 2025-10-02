La possibile ascesa di Giancarlo Devasini come quinta persona più ricca al mondo, riflette la trasformazione epocale di Tether, ormai non più solo un emittente di stablecoin ma un player tecnologico globale, con un risultato che avvicina anche l’Italia a un primato inatteso nel settore delle criptovalute.

Tether verso una valutazione da $500 miliardi

Tether, il colosso dietro la stablecoin (USDT) fondato da due italiani, sta puntando a una valutazione record di 500 miliardi di dollari attraverso una maxi operazione di private placement. L’obiettivo è raccogliere 20 miliardi di dollari cedendo circa il 3% del capitale. Una cifra che, se confermata, collocherebbe Tether tra le aziende private più preziose al mondo come OpenAI, con un impatto dirompente anche sul patrimonio dei suoi dirigenti.

Secondo le stime degli analisti, il presidente Giancarlo Devasini vedrebbe schizzare il suo patrimonio personale a 224 miliardi di dollari, posizionandosi dietro Elon Musk, Jeff Bezos, Larry Ellison e Mark Zuckerberg, ma superando Warren Buffett. Il CEO Paolo Ardoino e l’ex CEO Jean-Louis van der Velde arriverebbero entrambi a circa 95 miliardi di dollari, mentre Stuart Hoegner supererebbe i 60 miliardi. Tutti e quattro balzerebbero oltre Changpeng Zhao, fondatore del popolare crypto exchange Binance, attualmente fermo a 52 miliardi.

Profitti in crescita per Tether

La valutazione di Tether non deriva solo dalla speculazione finanziaria, il suo successo è attribuibile alla crescita di USDT, la stablecoin ancorata al dollaro più utilizzata al mondo con una capitalizzazione di mercato pari a 172 miliardi di dollari e una quota di mercato vicina al 60%.

La società ha registrato profitti record, nel solo secondo trimestre 2025, Tether ha guadagnato 4,9 miliardi di dollari, distribuendo dividendi per 7,4 miliardi nella prima metà dell’anno. La combinazione tra domanda crescente di stablecoin e tassi d’interesse elevati ha trasformato le riserve di Tether, costituite in larga parte da titoli del Tesoro USA, in una efficace fonte di profitti.

Bitcoin come riserva strategica

Parallelamente, Tether ha consolidato la propria riserva in Bitcoin. Il 30 settembre 2025, ultimo giorno del terzo trimestre, ha acquistato 8.888 BTC per un valore di 1 miliardo di dollari, trasferiti dagli hot wallet di Bitfinex al proprio indirizzo di riserva.

Dal 2023 l’azienda destina il 15% dei profitti all’acquisto regolare di Bitcoin, con l’obiettivo di rafforzare la diversificazione delle riserve. Con questa ultima operazione, Tether detiene ora 86.335 BTC, pari a circa 9,75 miliardi di dollari, diventando il sesto detentore di Bitcoin più grande al mondo. L’investimento si è già rivelato vincente, con un guadagno non realizzato stimato in 5,5 miliardi di dollari.

Diversificazione sull’intelligenza artificiale

Nonostante il dominio nel settore stablecoin, Tether ha avviato un piano di diversificazione con il progetto QVAC, un ecosistema di intelligenza artificiale decentralizzata che punta a rafforzare la propria posizione strategica.

QVAC si basa sul concetto di “Local AI”, ovvero sistemi che operano direttamente sui dispositivi degli utenti, garantendo massima privacy e controllo dei dati. Le prime applicazioni includono QVAC Translate, un traduttore decentralizzato, e QVAC Health, un monitor per il benessere. In parallelo, Tether sta sviluppando anche l’hardware QVAC Keyboard, una tastiera con AI integrata per predizione del testo e cifratura dei dati.

