Tether sta ridefinendo i confini tra finanza, intelligenza artificiale e sovranità digitale,con acquisti massicci di Bitcoin e lo sviluppo di infrastrutture AI autonome e decentralizzate come QVAC.

4.812 BTC per la tesoreria di Twenty One Capital

Tether, leader nelle cripto stablecoin grazie a USDT, continua a consolidare la sua posizione di forza nell’ecosistema Bitcoin. Il 9 maggio 2025, la società ha acquistato 4.812 Bitcoin a un prezzo medio di 95.319 dollari per token, per un valore totale di 458,7 milioni di dollari. I BTC sono stati trasferiti in un wallet escrow per conto di Twenty One Capital, una società fondata ad aprile da Tether insieme a Bitfinex e SoftBank con l’obiettivo dichiarato di diventare una “public company Bitcoin-first”.

La notizia, resa pubblica il 13 maggio tramite un documento depositato presso la SEC statunitense, porta le riserve totali di BTC di Twenty One Capital a 36.312, posizionandola appena dietro Strategy (ex-MicroStrategy) e MARA Holdings nella classifica delle principali tesorerie corporate in Bitcoin.

Verso la quotazione in borsa sotto il ticker “XXI”

La controllata di Tether, Twenty One Capital, si prepara a diventare pubblica attraverso una fusione con una SPAC (Special Purpose Acquisition Company) gestita da Cantor Equity Partners, entità affiliata alla storica banca d’investimento Cantor Fitzgerald. Al termine dell’operazione, l’azienda sarà quotata sui mercati con il ticker XXI.

Il piano prevede che al momento della quotazione la società detenga almeno 42.000 BTC. In questa strategia di capitalizzazione Bitcoin-centrica, Tether fornirà 23.950 BTC, SoftBank 10.500 BTC e Bitfinex circa 7.000 BTC, tutti convertiti in azioni dal valore nominale di 10 dollari l’una.

A guidare questa nuova iniziativa c’è Jack Mallers, fondatore di Strike e noto sostenitore di Bitcoin, che ha definito Twenty One Capital una società “costruita da bitcoiner, per i bitcoiner“. Il focus sarà sulla metriche BTC-per-share, ignorando gli indicatori finanziari tradizionali, con l’obiettivo dichiarato di diventare la più efficace società pubblica per esposizione a Bitcoin.

Mallers ha già annunciato piani ambiziosi per la creazione di prodotti finanziari Bitcoin-native, inclusi strumenti di lending e servizi di capital market interamente ancorati alla rete Bitcoin e alle sue logiche decentralizzate.

Tether entra nel mondo dell’AI decentralizzata

Tether ha annunciato un’espansione radicale nel settore dell’intelligenza artificiale decentralizzata, con il lancio della piattaforma QVAC (Quantum Verse Automic Computer). Si tratta di un runtime AI open-source e peer-to-peer, progettato per funzionare su qualsiasi dispositivo, senza dipendenza da API, cloud o server centralizzati.

QVAC promette di diventare la base di un’economia AI completamente decentralizzata, dove agenti intelligenti potranno interagire tra loro autonomamente usando Bitcoin e USDT.

Tra le prime applicazioni già annunciate ci sono QVAC/Translate, per la traduzione e trascrizione locale di testi e contenuti multimediali, e QVAC/Health, un tracker di benessere personale che conserva i dati esclusivamente sul dispositivo dell’utente.

L’iniziativa è parte della visione più ampia di Tether Data, che include strumenti come Keet, un’app di comunicazione P2P sicura. Secondo Paolo Ardoino, CEO di Tether, il futuro dell’AI non può dipendere da server centralizzati né da API key: “Se per usare un’AI hai bisogno di un’API key, non è veramente tua“, ha dichiarato.

L’obiettivo è chiaro, ovvero costruire la prima infrastruttura AI senza punti di controllo centrali, capace di supportare milioni di agenti intelligenti in un sciame computazionale distribuito.

