Le recenti osservazioni di Arthur Hayes sulla crescente esposizione di Tether a Bitcoin e oro hanno riacceso il dibattito sulla stabilità di USDT, la stablecoin più utilizzata al mondo, sollevando interrogativi sulla gestione delle riserve e sugli audit effettuati.

Le preoccupazioni di Hayes su Tether

Le critiche mosse da Arthur Hayes, co-fondatore di BitMEX e popolare analista del settore crypto, hanno riportato sotto i riflettori la solidità finanziaria di Tether e la sua stablecoin USDT. Le sue osservazioni, incentrate sui rischi legati alla crescente esposizione dell’emittente a Bitcoin e oro, hanno alimentato un confronto acceso tra chi teme potenziali fragilità e chi considera Tether una delle aziende più robuste dell’intero settore cripto. Il dibattito si intreccia con il recente downgrade di S&P Global, che ha classificato USDT come “debole”, approfondendo una discussione che oggi riguarda non solo la composizione delle riserve di Tether, ma anche i limiti dei modelli con cui il mondo tradizionale valuta le infrastrutture digitali.

Hayes ha evidenziato un cambiamento nella struttura delle riserve, che si stanno spostando da strumenti completamente liquidi verso asset più volatili come Bitcoin e metalli preziosi. Con circa 181 miliardi di dollari in asset e 172 miliardi in passività, Tether risulta solvibile, ma secondo Hayes non completamente liquida. Un improvviso calo del prezzo di Bitcoin o dell’oro, superiore al 30%, potrebbe comprimere il surplus dell’azienda e generare timori sulla capacità di sostenere il peg con il dollaro USA durante picchi di riscatti.

Gli audit più recenti confermano che circa 140 miliardi delle riserve sono effettivamente in cash e equivalenti, mentre il resto è distribuito tra Bitcoin, oro, prestiti garantiti e altre attività. Una struttura che somiglia a un sistema a riserva frazionaria, solido nella normalità ma più vulnerabile durante eventi estremi in cui emergono esigenze di liquidità immediata.

La risposta del CEO di Tether

Il downgrade di S&P Global, motivato dalla presenza di asset più volatili nelle riserve, ha ulteriormente alimentato il dibattito. Ma Tether ha definito il giudizio datato, sostenendo che non rispecchia la realtà operativa dell’azienda. Il CEO, Paolo Ardoino, ha ricordato come l’emittente mantenga oltre 184 miliardi di dollari in riserve, con una forte presenza di Treasury statunitensi, fondamentali per generare rendimenti stabili.

Grazie ai Treasury con rendimenti medi attorno al 4%, Tether genera profitti vicini ai 10 miliardi di dollari l’anno, numeri che la posizionano tra le entità più redditizie del panorama finanziario globale. Una parte degli analisti sottolinea inoltre che il documento sulle riserve non rappresenta l’intero bilancio della società, che include investimenti in aziende appartenenti ad altri settori, tra cui una quota del 10% nella Juventus, attività collaterali e potenzialmente anche ulteriori riserve in Bitcoin.

Joseph Ayoub, ex Citi Research, ha spiegato che Tether risulta persino più prudente delle banche tradizionali, le quali detengono appena il 5-15% delle riserve in strumenti liquidi.

