Le ultime mosse di Tether aprono scenari significativi per l’intero settore delle crypto stablecoin, con implicazioni che spaziano da valutazioni record a un ritorno regolamentato sul mercato statunitense.

Tether valutata come OpenAI

Tether ha appena avviato colloqui preliminari con potenziali investitori per raccogliere tra i 15 e i 20 miliardi di dollari in equity, corrispondenti a circa il 3% della società. Se confermata, l’operazione porterebbe la valutazione complessiva intorno ai 500 miliardi di dollari, collocando l’emittente di stablecoin tra le aziende private più preziose al mondo, accanto a colossi come SpaceX e OpenAI.

Il confronto con altri operatori del settore evidenzia il salto dimensionale. Circle (USDC), rivale diretto e società già quotata al NYSE, ha una valutazione di circa 30 miliardi di dollari, molto distante dalle cifre attribuite a Tether. Alcune fonti vicine al dossier precisano tuttavia che i numeri rappresentano obiettivi ambiziosi e potrebbero ridimensionarsi nel corso della trattativa.

L’operazione, seguita come consulente da Cantor Fitzgerald, riguarderebbe esclusivamente l’emissione di nuove quote societarie, senza cessione di partecipazioni esistenti.

Ritorno negli Stati Uniti sotto la presidenza Trump

Parallelamente alle trattative finanziarie, Tether sta elaborando una strategia di rientro nel mercato statunitense, favorito dal contesto più aperto verso le criptovalute promosso dal presidente Donald Trump.

Dopo anni di attriti regolatori, culminati nel pagamento di 41 milioni di dollari nel 2021 per chiudere un’indagine sulla trasparenza delle riserve, l’azienda punta a rafforzare la propria presenza con strumenti conformi alla nuova cornice normativa. A guidare questa fase è Bo Hines, ex funzionario della Casa Bianca nel settore digitale, nominato responsabile delle operazioni negli Stati Uniti.

Il lancio di USAT e la conformità al GENIUS Act

Tether ha presentato USAT, una nuova stablecoin ancorata al dollaro statunitense, sviluppata in risposta al GENIUS Act, la nuova legge americana che regola gli emittenti di stablecoin. Secondo Hines, sia USAT che USDT saranno conformi alle stesse regole, garantendo standard uniformi di trasparenza e custodia.

Il quadro normativo prevede una clausola di reciprocità che consente a emittenti regolamentati all’estero di distribuire stablecoin sul mercato statunitense. Questo apre scenari di interoperabilità globale, con la possibilità che USDT, pur essendo già diffuso a livello internazionale, ottenga accesso formale agli Stati Uniti.

Stablecoin tra le garanzie per derivati

Durante la Korea Blockchain Week di Seoul, Hines ha invitato altre giurisdizioni, tra cui la Corea del Sud, ad adottare modelli simili a quello americano, sottolineando la necessità di regole chiare e uniformi per favorire l’adozione di massa delle stablecoin.

Parallelamente, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha proposto di includere le stablecoin tra le garanzie accettate nei mercati dei derivati. La misura equiparerebbe USDT e USDC a collaterali tradizionali come il denaro o i titoli del Tesoro, rafforzando l’integrazione delle criptovalute nella finanza regolamentata.

Secondo l’agenzia, questa evoluzione aumenterebbe l’efficienza dei capitali e potrebbe sostenere la crescita economica degli Stati Uniti. L’iniziativa ha già ricevuto l’appoggio di grandi aziende del settore come Circle, Coinbase, Ripple e Tether stessa.

L’insieme di trattative finanziarie, nuove regole e aperture istituzionali mostra come il settore delle stablecoin stia evolvendo da strumento di nicchia a pilastro della finanza globale. La prospettiva di una valutazione da 500 miliardi di dollari per Tether e l’ingresso delle stablecoin nei mercati dei derivati confermano la centralità crescente di questi asset digitali.

