Il congelamento arbitrario dei token WLFI per alcuni wallet, che ha coinvolto investitori di alto profilo come Bruno Skvorc e Justin Sun, ha sollevato una vera e propria rivolta degli investitori contro il nuovo progetto di finanza decentralizzata della famiglia Trump.

Investitori colpiti dal crollo di WLFI

World Liberty Financial ($WLFI), il nuovo progetto crypto legato alla famiglia Trump, è finito al centro di una bufera dopo che due importanti investitori hanno denunciato il congelamento dei loro token. Il developer di Polygon, Bruno Skvorc, ha accusato pubblicamente WLFI di aver bloccato il suo wallet etichettandolo come “ad alto rischio” e di non aver rispettato le promesse fatte inizialmente agli investitori. Skvorc ha definito il progetto una sorta di “nuova mafia digitale”, sollevando dubbi profondi sulla governance e la trasparenza della piattaforma.

La vicenda si è aggravata quando anche Justin Sun, fondatore della blockchain Tron e popolare crypto investitore con almeno 75 milioni di dollari in WLFI, ha visto il proprio wallet inserito nella blacklist. Secondo i dati di Nansen, l’indirizzo di Sun, contenente circa 545 milioni di token, è stato bloccato dal “guardian address” del progetto, poco dopo un trasferimento da 9 milioni di dollari. Nonostante ciò, Sun ha dichiarato di voler raddoppiare la sua scommessa su WLFI, annunciando nuovi acquisti per 10 milioni di dollari e ulteriori investimenti in veicoli collegati.

Governance e conflitti di interesse

Il coinvolgimento diretto della famiglia Trump ha reso ancora più scottante la vicenda. Eric Trump ha infatti partecipato ad eventi con Sun a Dubai e Hong Kong, promuovendo WLFI e altre iniziative crypto. La famiglia avrebbe già guadagnato centinaia di milioni dalla vendita dei token, un aspetto che alimenta accuse di conflitto d’interesse, vista la contemporanea supervisione dell’amministrazione Trump sulle autorità regolatorie americane. Per molti analisti, il blocco arbitrario dei wallet mina la fiducia degli investitori e rischia di scoraggiare l’adozione istituzionale.

Il token WLFI, dopo aver raggiunto un picco di 36 centesimi subito dopo il lancio, è rapidamente sceso intorno ai 18 centesimi, con un calo di circa il 45% in pochi giorni. L’azienda ha cercato di minimizzare la vicenda, affermando che i blocchi riguardano solo “attività malevole o ad alto rischio”, senza citare Sun o Skvorc. Tuttavia, la comunità resta scettica, la gestione dei congelamenti viene percepita come discrezionale e in contrasto con i principi di decentralizzazione del mondo web3.

Patrimonio della famiglia Trump in crescita

Nonostante le tensioni su WLFI, la famiglia Trump ha visto aumentare la propria ricchezza di circa 1,3 miliardi di dollari in una sola settimana, grazie ai debutti di American Bitcoin (ABTC) e dello stesso WLFI. Secondo Bloomberg, Eric Trump detiene quote in ABTC per oltre 500 milioni di dollari, mentre il peso di WLFI sul patrimonio complessivo della famiglia si aggira intorno ai 670 milioni di dollari. Sommando anche asset non ancora sbloccati, il patrimonio in criptovalute della famiglia supera i 7,7 miliardi di dollari.

Parallelamente, la Trump Media and Technology Group (DJT) ha annunciato un investimento da 684,4 milioni di dollari in CRO in collaborazione con Crypto.com. L’accordo, da circa 15,3 centesimi per token, equivale al 2% della supply circolante di Cronos e prevede lo staking dei token tramite Crypto.com Custody. L’intesa aprirà la strada all’integrazione di CRO nei prodotti media del gruppo, come Truth Social e Truth+, abilitando pagamenti blockchain e un futuro sistema di ricompense basato sul token CRO. Grazie a queste recenti partnership, il token CRO è in rialzo del 60% nell’ultimo mese, con un valore attuale di 0,25 dollari.

