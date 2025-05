Dubai apre una nuova era per l’investimento immobiliare grazie alla tokenizzazione sulla blockchain XRP (Ripple). La recente iniziativa sostenuta dal governo mira a rendere l’accesso al mercato più trasparente, liquido e globale.

Immobili tokenizzati su XRP Ledger

Il Dubai Land Department (DLD) ha annunciato il lancio del primo progetto di tokenizzazione immobiliare sostenuto da un governo in Medio Oriente, basato su XRP Ledger. Il progetto, sviluppato in collaborazione con la società fintech Ctrl Alt, mira a trasformare il mercato immobiliare di Dubai grazie alla registrazione digitale frazionata degli atti di proprietà. Per la prima volta, sarà possibile per investitori internazionali acquistare frazioni di immobili a partire da circa 544 dollari, rendendo l’accesso al settore immobiliare molto più inclusivo.

L’integrazione della tecnologia blockchain nel sistema di registrazione fondiaria garantisce una tracciabilità completa delle transazioni e la conformità alle normative locali. Grazie a questa struttura, ogni token rappresenta una porzione certificata di un immobile, con tutti i dati relativi registrati in modo immutabile e pubblico.

Un progetto con visione a lungo termine

Il progetto non si limita a semplificare la compravendita di immobili. Dubai prevede che entro il 2033 circa il 7% delle transazioni immobiliari della città, pari a 16 miliardi di dollari, avverrà attraverso immobili tokenizzati. Questa trasformazione sarà accompagnata da un controllo rigoroso da parte delle autorità locali, distinguendosi così da precedenti tentativi nel settore, che spesso mancavano di chiarezza normativa.

Secondo i promotori del progetto, il coinvolgimento diretto della DLD rafforza la credibilità dell’iniziativa e offre maggiori garanzie sia agli investitori retail sia a quelli istituzionali. Attraverso la piattaforma PRYPCO Mint, chiunque può acquistare quote immobiliari digitali, beneficiando di processi più snelli e accessibili.

Perché XRP Ledger?

La scelta di XRP Ledger come blockchain da utilizzare, sviluppata dalla società Ripple, non è casuale. Questa blockchain pubblica è nota per la sua velocità, scalabilità, trasparenza e per i servizi orientati ad enti istituzionali. Il sistema di validazione decentralizzato consente una registrazione immediata delle transazioni, superando le lunghe tempistiche tipiche dei trasferimenti immobiliari tradizionali. Gli utenti possono verificare in ogni momento la legittimità e lo storico dell’asset grazie agli explorer pubblici come Livenet, utili anche per il monitoraggio in tempo reale da parte degli organi di regolamentazione.

L’adozione di XRP Ledger rafforza l’immagine di Dubai come hub globale per l’innovazione tecnologica e rappresenta un modello replicabile in altre giurisdizioni che desiderano digitalizzare il mercato immobiliare.

ETF su XRP: una nuova ondata di ottimismo

In parallelo, XRP continua a guadagnare attenzione anche nel mercato finanziario tradizionale. Secondo la piattaforma di previsione Polymarket, la probabilità di approvazione di un ETF spot su XRP è salita all’83%, rispetto al 70% di pochi giorni prima. I principali gestori patrimoniali, tra cui Grayscale, Franklin Templeton e CoinShares, sono in attesa del via libera dalla SEC, previsto entro ottobre.

L’interesse istituzionale è supportato anche dal lancio recente di nuovi strumenti finanziari legati a XRP, come l’ETF a leva 2x di Tectrium e l’ETF futures XRPI quotato sul Nasdaq. Questi prodotti offrono ai trader esposizione regolamentata a XRP, consolidando la sua posizione come asset maturo e sempre più centrale nel settore crypto.

XRP verso nuovi massimi?

L’andamento del prezzo di XRP riflette l’ottimismo crescente su questo asset, attualmente il prezzo si trova a 2,33 dollari dopo aver registrato un rialzo del 6,13% nell’ultimo mese, e molti analisti ritengono plausibile un target di 6 dollari nel 2025 in caso di approvazione di un ETF spot. Tuttavia, considerando la sua capitalizzazione di 135,8 miliardi di dollari e la maturità dell’ecosistema, è probabile che i movimenti siano meno esplosivi rispetto a quelli di altcoin più piccole come Solana o le cripto AI.

Nel frattempo, l’adozione concreta di XRP cresce anche nel settore dei pagamenti, dove il Braza Group ha annunciato il lancio di una stablecoin ancorata al dollaro (USDB) sulla rete XRP, destinata a facilitare i trasferimenti economici in America Latina, rafforzando ulteriormente il ruolo di XRP nei trasferimenti internazionali.

