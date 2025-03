Il CEO di Telegram, Pavel Durov, ha recuperato il suo passaporto dalle autorità francesi, portando a un sollievo legale che ha spinto Toncoin (TON) a crescere del 20% nelle ore successive.



La battaglia legale di Pavel Durov

Telegram, la popolare applicazione di messaggistica fondata da Pavel Durov, è recentemente finita sotto i riflettori dopo che Durov ha recuperato l’accesso al suo passaporto dalle autorità francesi, segnalando un allentamento delle restrizioni legali che aveva subito nello scorso anno.

Arrestato in Francia ad agosto 2024 all’aeroporto di Le Bourget, Durov era stato trattenuto a causa di accuse legate alla presunta diffusione di attività illegali su Telegram, tra cui traffico di droga e pedofilia.

La notizia del rilascio di Durov ha avuto un impatto significativo sul valore della crypto Toncoin (TON), il token nativo della blockchain utilizzata da Telegram (The Open Network), una rete sviluppata originariamente dal team dell’azienda.

Dopo l’annuncio, il prezzo di Toncoin è aumentato di oltre il 20%, raggiungendo i 3,48 dollari con una capitalizzazione di mercato di 8,5 miliardi di dollari. La community di $TON ha accolto la notizia come un momento di svolta, esprimendo il proprio sostegno a Durov e al suo impegno per la libertà di parola e la privacy online.



Attualmente, $TON si attesta a un prezzo di 3,41 dollari, con un incremento del 45% rispetto all’11 marzo, dove il suo minimo locale è stato di 2,35 dollari.

La storia e il rilancio di TON

TON è nato nel 2018 come un progetto ambizioso dei fratelli Durov, con l’obiettivo di creare una rete decentralizzata che combinasse velocità, sicurezza e semplicità d’uso. Tuttavia, nel 2020 la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) ha intentato una causa contro Telegram per aver condotto una prevendita (Initial Coin Offering) ritenuta illegale, costringendo l’azienda ad abbandonare lo sviluppo di TON e a restituire i fondi agli investitori.

Nonostante ciò, la blockchain è stata ripresa da sviluppatori indipendenti e una comunità di sostenitori sotto il nuovo nome di The Open Network. Questa rinascita ha mantenuto gli ideali originali dei Durov, implementando al contempo miglioramenti tecnologici significativi sulla blockchain.

La rete TON utilizza un’architettura composta da una blockchain principale e numerose catene ausiliarie, garantendo così elevata scalabilità e velocità di transazione. Il meccanismo di consenso utilizzato è quello Proof-of-Stake (PoS), riducendo il consumo energetico e migliorando la sicurezza del network. Tra i vantaggi tecnologici unici figurano l’uso della tecnologia “hypercube” e il dynamic sharding, che ottimizzano la distribuzione del carico tra i nodi e l’adattamento automatico ai picchi di attività.

Il rilancio del progetto e la vasta utenza dell’app Telegram (circa 1 miliardo di utenti) ha attirato un interesse crescente da parte della comunità crypto, grazie anche alla sua capacità di offrire transazioni rapide e sicure con costi molto ridotti.

Best Wallet sblocca il potenziale delle crypto

Se desideri approfittare del potenziale di Toncoin, la prevendita di Best Wallet rappresenta un’opportunità da non perdere. Questo wallet si distingue per la sua sicurezza, intuitività e capacità di ottimizzare la redditività dei token come $TON.



Best Wallet si sta affermando come una piattaforma all’avanguardia per la gestione delle criptovalute, combinando semplicità e un insieme di funzionalità avanzate. Grazie all’integrazione con Onramper, questo wallet Web3 consente di gestire criptovalute provenienti da oltre 60 blockchain, offrendo agli utenti un sistema sicuro, non-custodial e privo di requisiti di verifica KYC.

Un elemento chiave che distingue Best Wallet è la presenza di un exchange decentralizzato (DEX) integrato, oltre alla funzione “Upcoming Tokens“, che offre la possibilità di scoprire progetti emergenti e partecipare alle prevendite, garantendo un vantaggio competitivo agli investitori. Inoltre, con un aggregatore di staking, Best Wallet permette agli utenti di generare reddito passivo in modo semplice ed efficiente.

Il cuore dell’ecosistema è il token nativo $BEST, che offre diversi vantaggi: accesso prioritario a nuove opportunità di prevendita, cashback fino all’8%, riduzione dei costi sulle transazioni e ricompense di staking più alte, con un APY competitivo del 141%.

Attualmente, $BEST è disponibile in prevendita sul sito web ufficiale al prezzo di 0,024375 dollari per token. La raccolta fondi ha già raggiunto gli 11 milioni di dollari, dimostrando che si tratta di un ecosistema molto interessante, attirando anche l’attenzione di analisti crypto come Matteo Afrasinei.

