L’annuncio della tregua tra Iran e Israele da parte del presidente Trump ha rappresentato una vera boccata d’ossigeno per i mercati finanziari, innescando un immediato rimbalzo nelle criptovalute e rilanciando l’ottimismo tra gli investitori.

Tregua tra Iran e Israele: l’annuncio di Trump

Il 24 giugno 2025, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha comunicato tramite Truth Social che Iran e Israele hanno raggiunto un accordo per un “cessate il fuoco completo e totale”, ponendo fine a giorni di intensi bombardamenti e tensioni militari. Trump ha specificato che, una volta terminate le operazioni finali in corso, la guerra sarà considerata ufficialmente conclusa dopo 12 ore.

L’annuncio ha immediatamente innescato una reazione positiva nei mercati finanziari globali, con particolare euforia nel comparto delle criptovalute, storicamente sensibile agli sviluppi geopolitici.

A poche ore dall’annuncio, Bitcoin è salito del 5% su base giornaliera, tornando a 105.550 dollari, quasi completamente recuperando le perdite accumulate nel fine settimana. Domenica il prezzo della principale criptovaluta era sceso a quota 98.500 dollari, in seguito ai raid aerei da parte delle forze statunitensi contro siti nucleari iraniani.

Ethereum, Solana, XRP e Dogecoin

La crescita non riguarda solo Bitcoin. Ethereum è salito del 9% nelle ultime 24 ore, toccando i 2.408 dollari, mentre Solana ha guadagnato l’8%, arrivando a 145 dollaeri. Anche XRP e Cardano hanno registrato un +9%, e la principale meme coin Dogecoin ha segnato un +10% nel medesimo intervallo.

Il rally delle altcoin è stato accompagnato da una forte liquidazione di posizioni short, con oltre 491 milioni di dollari in liquidazioni totali nelle 24 ore e Bitcoin ed Ethereum in testa (rispettivamente 161 milioni di dollari e 140 milioni di dollari). Questo scenario evidenzia una forte volatilità legata alla rapida evoluzione geopolitica e al comportamento speculativo degli investitori.

ETF spot su XRP, Solana, Doge e Cardano

A rafforzare ulteriormente il sentiment positivo nel mercato crypto è stato l’aggiornamento degli analisti di Bloomberg James Seyffart ed Eric Balchunas, che hanno portato al 90% le probabilità di approvazione da parte della SEC degli ETF spot su XRP, Dogecoin e Cardano, e al 91% per Solana.

Il cambio di passo è attribuito in gran parte al nuovo presidente della SEC, Paul Atkins, che ha assunto l’incarico ad aprile e ha già mostrato un atteggiamento molto più aperto verso il settore crypto. L’approvazione dei moduli 19b-4, passaggio tecnico fondamentale, suggerisce una direzione favorevole della regolamentazione.

Nel frattempo, in Canada è stato lanciato il primo ETF spot su XRP (XRPQ) dall’asset manager 3iQ sulla Borsa di Toronto, contribuendo al rialzo della criptovaluta.

Solana verso il suo ETF e il “Solana Summer”

Anche Solana si trova in una fase cruciale, con una quotazione a 144 dollari è appena rimbalzata dalla zona di supporto tra i 120 ei 130 dollari, definita dagli analisti “make-or-break”. Le probabilità di approvazione di un ETF su Solana, secondo Bloomberg, hanno raggiunto il 91%, supportate dalle richieste di colossi come Fidelity, Grayscale, VanEck e CoinShares.

Un fattore distintivo dei futuri ETF su Solana potrebbe essere l’integrazione delle funzionalità di staking degli asset, rendendoli più attraenti rispetto agli ETF su Bitcoin, che non sono capaci di offrire rendimenti passivi.

A dare ulteriore slancio al progetto c’è il lancio imminente del “Solana Summer”, una campagna promozionale globale che includerà hackathon, grant per sviluppatori, e attività nel mondo DeFi, NFT, gaming e AI.

Snorter fiuta le migliori meme coin su Solana

Nel contesto di una nuova ondata di innovazione crypto, emerge Snorter, un bot di trading automatizzato integrato con Telegram e costruito sulla blockchain di Solana. Pensato per semplificare il trading di meme coin, Snorter offre transazioni ultra-rapide, commissioni basse e protezione avanzata da rischi comuni come front-running, honeypot e rug pull.

A differenza di altri bot, Snorter non richiede download, basta connettere un wallet compatibile come Best Wallet, MetaMask o Trust Wallet per iniziare a operare. Gli acquisti sono supportati in SOL, ETH, BNB, USDT, USDC e persino tramite carta di credito.



Il token nativo $SNORT, attualmente in prevendita al prezzo di $0,0963, servirà per utilizzare il bot di trading, pagare le fee, ricevere airdrop e partecipare allo staking per ottenere un alto rendimento passivo.



La prevendita del token ha già superato gli 1,2 milioni di dollari, una volta conclusa questa fase ci sarà la distribuzione agli investitori e quotazione del token su prominenti cripto exchange.

