La nuova spinta normativa negli Stati Uniti potrebbe ridefinire l’accesso degli investitori retail alle criptovalute, aprendo la strada a un’integrazione graduale di Bitcoin e altri asset alternativi nei piani pensionistici 401(k).

Le criptovalute entrano nei fondi pensione americani

Il presidente Donald Trump ha recentemente firmato un ordine esecutivo che mira ad ampliare l’offerta di asset disponibili nei piani di risparmio pensionistico 401(k), consentendo l’inclusione di strumenti finanziari finora esclusi come criptovalute, private equity e beni immobiliari. La misura non ha effetto immediato, ma rappresenta un primo passo formale verso un cambiamento che potrebbe impattare milioni di americani.

I 401(k) sono diventati il principale veicolo di risparmio per la pensione dei lavoratori americani. Finora, l’offerta di investimenti era principalmente limitata a fondi comuni basati su azioni, obbligazioni e liquidità. L’ordine esecutivo firmato da Trump invita il Dipartimento del Lavoro e altre agenzie federali a rivedere i criteri per la definizione degli asset qualificati all’interno di questi piani, aprendo la strada a una possibile revisione dell’Employee Retirement Income Security Act (ERISA).

Le modifiche potrebbero richiedere mesi, se non anni, per essere implementate, ma una volta completate permetteranno ai datori di lavoro di proporre fondi che includano anche investimenti alternativi. Tra questi, un ruolo chiave lo giocano le criptovalute, sostenute apertamente da molti esponenti del settore tech e già in forte crescita come asset per la riserva di valore.

Le grandi società di gestione come BlackRock e TIAA hanno accolto con favore l’iniziativa, sottolineando il potenziale dei nuovi strumenti all’interno di fondi gestiti professionalmente. Anche Bitcoin ed Ethereum hanno risposto positivamente all’annuncio con un rialzo del prezzo di 2,4% per BTC ($117.000) e del 11% per ETH ($4.000) nell’ultima settimana.

Il piano “Project Crypto” della SEC

La scorsa settimana, la Securities and Exchange Commission (SEC) ha lanciato “Project Crypto”, un’iniziativa ambiziosa che mira a modernizzare il quadro normativo dei mercati finanziari statunitensi, facilitando il passaggio verso un’infrastruttura “on-chain”. Il presidente della SEC, Paul Atkins, ha illustrato una visione in cinque aree strategiche:

Definizione chiara della natura giuridica degli asset digitali , distinguendo tra security token, stablecoin, commodity digitali e collezionabili.



, distinguendo tra security token, stablecoin, commodity digitali e collezionabili. Tokenizzazione dei titoli tradizionali come azioni, obbligazioni e quote di fondi, con integrazione nella finanza decentralizzata (DeFi).



come azioni, obbligazioni e quote di fondi, con integrazione nella finanza decentralizzata (DeFi). Aggiornamento delle regole sulla custodia degli asset digitali e apertura alle attività multi-servizio per broker-dealer e piattaforme.



degli asset digitali e apertura alle attività multi-servizio per broker-dealer e piattaforme. Modifica delle normative esistenti , come il Regulation NMS, per rendere possibile il trading di asset tokenizzati direttamente su blockchain.



, come il Regulation NMS, per rendere possibile il trading di asset tokenizzati direttamente su blockchain. Introduzione di una “innovation exemption”, ovvero un’esenzione condizionata che permetta ai progetti innovativi di operare con maggiore flessibilità, nel rispetto dei principi fondamentali della normativa.

La Commissione ha indicato che utilizzerà strumenti interpretativi ed esenzioni mirate nel breve termine, in attesa della definizione di regole definitive. L’obiettivo è evitare che l’attuale impianto normativo soffochi l’innovazione tecnologica, promuovendo allo stesso tempo un equilibrio tra protezione degli investitori e crescita del settore. Gli operatori di mercato sono invitati a fornire feedback e a partecipare attivamente al dialogo con la task force dedicata, in vista delle prossime proposte formali che delineeranno la roadmap di implementazione.

Nuove opportunità per i risparmiatori digitali

Le due iniziative, l’ordine esecutivo di Trump e il Project Crypto della SEC, si completano a vicenda nel promuovere una finanza più aperta, inclusiva e tecnologicamente aggiornata.

