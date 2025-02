Donald Trump firma un ordine esecutivo per la creazione di un gruppo di lavoro sulle criptovalute, ma senza accumulare altri Bitcoin per il momento. Quali implicazioni avrà questo avvenimento nell’industria blockchain?

Una task force per le crypto



Il neo eletto presidente americano, Donald Trump, ha firmato un ordine esecutivo il 23 gennaio 2025 per istituire un nuovo gruppo di lavoro sulle criptovalute. Questo team, con lo scopo di creare una regolamentazione chiara e favorevole alle crypto, sarà guidato da David Sacks, noto come lo “zar dell’AI e delle criptovalute”, ed include figure chiave come il segretario del Tesoro, il procuratore generale e il nuovo capo della Securities and Exchange Commission (SEC) Paul Atkins. Il loro compito principale sarà quello di sviluppare una strategia federale per la regolamentazione degli asset digitali, crypto e delle stablecoin. Le stablecoin sono asset digitali che hanno lo stesso valore del dollaro americano, e servono a facilitare le operazioni nel mondo della finanza decentralizzata (DeFi) o lo scambio di crypto, ogni stablecoin ha una sua differente forma di collaterale che garantisce al proprio token il valore di 1 dollaro.



Una visione favorevole ai digital assets

L’ordine esecutivo pone il divieto su ulteriori lavori legati alla creazione di valute digitali per le banche centrali (CBDC). Questa decisione di Trump segna un’importante inversione di rotta rispetto alle azioni intraprese in precedenza dall’amministrazione Biden, e dall’ex capo della SEC Gary Gensler. Questi accadimenti riflettono una visione molto più favorevole alle crypto, evidenziando l’importanza del settore degli asset digitali per l’innovazione e lo sviluppo economico negli Stati Uniti. Nonostante questi recenti sviluppi, i sostenitori di Bitcoin potrebbero rimanere delusi dal fatto che al momento l’ordine firmato da Trump preveda solo uno studio sulla creazione di una riserva nazionale con asset digitali, anziché un’implementazione immediata di una riserva strategica in $BTC.

Attualmente, il governo degli Stati Uniti possiede circa 21 miliardi di dollari in criptovalute, principalmente in Bitcoin. Alla fine del 2024, è stato annunciato dall’amministrazione Biden un piano per vendere 69.370 BTC, causando una riduzione immediata del prezzo. Gli investitori di Bitcoin sperano che l’amministrazione Trump interrompa tali vendite, riducendo così la pressione di vendita sull’asset.

Il ruolo dei Real World Asset (RWA)

Il mercato degli asset digitali include qualsiasi cosa appartenente al mondo reale e “tokenizzata” digitalmente, al fine di avere un valore riconosciuto a livello globale e attrarre più capitali. Questi oggetti tokenizzati sulla blockchain, prendono il nome di Real World Assets (RWA), ed è un settore in forte crescita. Secondo le previsioni degli analisti, si prevede che il mercato globale degli asset digitali genererà ricavi per 46.320 milioni di dollari entro il 2025, con gli Stati Uniti e la Cina come leader nel settore. L’ordine esecutivo di Trump potrebbe rappresentare un significativo impulso per questo mercato.

L’ordine esecutivo di Trump garantisce anche che i cittadini americani non possano essere perseguitati per l’uso di software legato alle criptovalute, potenzialmente indirizzandosi contro le sanzioni del Dipartimento del Tesoro sul protocollo di privacy Tornado Cash. Inoltre, la nuova amministrazione SEC ha già iniziato a redigere nuove regole tenendo conto della tecnologia blockchain. Il primo rapporto del nuovo gruppo di lavoro è atteso entro 30 giorni, identificando le politiche rilevanti da affrontare per la Casa Bianca. Questa iniziativa potrebbe segnare l’inizio di una nuova era per le regolamentazioni crypto negli Stati Uniti, e come ben sappiamo gli altri Stati tendono ad imitare gli sviluppi finanziari effettuati dal Paese più influente al mondo.

