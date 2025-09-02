Il debutto di WLFI, la nuova criptovaluta legata alla famiglia Trump, ha catalizzato l’attenzione dei mercati e degli analisti, aprendo interrogativi sul futuro del progetto e sulla legittimazione delle criptovalute negli Stati Uniti.

La ricchezza della famiglia Trump aumenta con WLFI

Il nuovo token del progetto DeFi della famiglia Trump World Liberty Financial (WLFI) ha segnato una delle operazioni finanziarie più rilevanti mai associate al presidente Donald Trump e alla sua famiglia. L’avvio degli scambi ha portato il token a raggiungere una valutazione massima di 10 miliardi di dollari nelle prime ore, con un prezzo di 0,40 dollari e una parte consistente della fornitura detenuta direttamente dalla famiglia presidenziale. Trump e i suoi figli hanno assunto ruoli chiave nella fondazione del progetto, mentre la denominazione di “Co-Founder Emeritus” attribuita al presidente evidenzia il forte legame politico e simbolico con l’iniziativa.

Prima della quotazione sugli exchange, i token WLFI erano stati acquistati tramite prevendita, senza possibilità di essere rivenduti. L’ingresso sul mercato ha quindi conferito un valore concreto agli asset, stimati inizialmente sopra i 6 miliardi di dollari in mano ai Trump.

Una strategia finanziaria insolita

L’operazione che ha preceduto il lancio ha visto World Liberty acquisire una società già quotata in borsa e raccogliere circa 750 milioni di dollari per finanziare l’acquisto della criptovaluta. Questo meccanismo, definito “circolare” da alcuni osservatori, ha comunque garantito un guadagno stimato di circa 500 milioni di dollari per la famiglia Trump. L’evento è stato presentato come il più grande successo economico del gruppo familiare dai tempi dell’inaugurazione presidenziale.

Andamento di prezzo per WLFI

Il debutto di WLFI sugli exchange ha registrato volumi eccezionali, con circa 1 miliardo di dollari scambiati nella prima ora di contrattazioni, mentre adesso è aumentato a 4,8 miliardi di dollari. Sul popolare exchange Binance, il prezzo di $WLFI ha aperto a 0,30 dollari prima di subire un calo verso 0,20 dollari. Attualmente il token ha un valore di 0,25 dollari e capitalizzazione di 6,33 miliardi di dollari, con resistenze tecniche a quota 0,32 e supporti a 0,22 e 0,20 dollari.

La capitalizzazione totalmente diluita è stimata a 25,7 miliardi di dollari, con circa il 25% della fornitura già in circolazione. Nonostante il forte interesse iniziale, l’asset ha perso oltre il 35% dal picco massimo, alimentando dubbi tra investitori e analisti sul reale potenziale di crescita a breve termine.

Il programma di buyback e burn su WLFI

Per rafforzare la fiducia degli investitori, World Liberty Financial ha proposto un programma di buyback e burning. L’idea è destinare il 100% delle commissioni generate dalle proprie posizioni di liquidità su Ethereum, BNB Chain e Solana al riacquisto dei token WLFI, che verrebbero poi eliminati definitivamente dal mercato.

Questo meccanismo mira a ridurre l’offerta circolante, aumentare la scarsità e valorizzare gli interessi dei detentori di lungo periodo. Se approvata dalla governance, la misura costituirebbe il primo passo verso una strategia di riduzione dell’offerta ancora più ampia, alimentando la narrativa deflazionistica del progetto. Tuttavia, restano incertezze legate alla reale entità delle commissioni e all’assenza di un piano di emergenza per il tesoro interno.

Opinioni contrastanti sul valore futuro di WLFI

Le reazioni del settore non si sono fatte attendere. Alcuni osservatori vedono in WLFI un esperimento innovativo che fonde politica, finanza e blockchain, mentre altri mettono in guardia contro un hype eccessivo che potrebbe avere lo stesso esito della meme coin $TRUMP lanciata nello scorso novembre. La resistenza del prezzo sopra quota 0,30 dollari rimane un importante obiettivo da superare per il proseguimento di un rialzo verso il target di 1 dollaro.

Nuove tendenze tra utility e prevendite

Dopo i guadagni registrati da chi ha partecipato alla prevendita di WLFI, molti investitori guardano con interesse ad altri progetti emergenti in fase di prevendita, caratterizzati da utilità reale, funzioni integrate e prospettive di crescita strutturate.

Uno degli esempi più discussi è il token nativo di Best Wallet, una piattaforma per la gestione autonoma delle criptovalute che combina il supporto a più di 60 blockchain con storage non-custodial e acquisti senza KYC. Oltre a un DEX interno per scambi rapidi e una sezione “Upcoming Tokens” per investire in nuove iniziative, include un aggregatore di staking che consente agli utenti di generare facilmente reddito passivo e un carta di credito per spendere le proprie crypto.

Il token nativo $BEST offre vantaggi concreti come accesso anticipato a prevendite, commissioni ridotte, cashback fino all’8% sulla carta di credito e opportunità di staking potenziate. La prevendita di $BEST, attualmente in corso a 0,025575 dollari, ha già superato i 15 milioni di dollari raccolti, suggerendo un forte interesse da parte degli investitori in vista della quotazione del token sugli exchange.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe Ricevi 5.000 $ per fare trading ora

Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1

disponibili – Leva fino a 30: 1 Fai trading 7 giorni su 7 Scopri di più su iFOREX.it