La decisione del presidente statunitense di concedere la grazia a Changpeng Zhao segna un punto di svolta per l’industria delle criptovalute e riaccende l’ottimismo sui mercati crypto, in particolare sull’ecosistema BNB Chain.

Trump pone fine alla guerra contro le cripto

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ufficialmente concesso la grazia a Changpeng Zhao (CZ), fondatore di Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo. La notizia rappresenta una delle più significative aperture dell’amministrazione pro-crypto verso il settore, chiudendo definitivamente la stagione delle tensioni normative che aveva avviato l’amministrazione Biden.

La grazia presidenziale arriva a meno di un anno dalla fine della breve detenzione di CZ in California, dove ha scontato una pena legata alla mancanza di un programma antiriciclaggio conforme al Bank Secrecy Act. Zhao aveva accettato di dimettersi dal ruolo di CEO di Binance dopo aver raggiunto un accordo con le autorità statunitensi, che avevano imposto al gruppo una multa record da 4,3 miliardi di dollari.

Secondo la portavoce della Casa Bianca Karoline Levitt, l’amministrazione Biden aveva condotto una “guerra ideologica” contro il comparto delle criptovalute, perseguendo Zhao nonostante “l’assenza di accuse di frode o vittime identificabili”. Trump, ha spiegato Levitt, “ha esercitato la sua autorità costituzionale per sanare un’ingiustizia e ristabilire la fiducia nel potenziale innovativo del settore blockchain”.

Il possibile ritorno di CZ in Binance

La grazia consente ora a CZ di riprendere pienamente le proprie attività imprenditoriali negli Stati Uniti. Alcuni osservatori ritengono plausibile un ritorno operativo in Binance, di cui resta il principale azionista. Il manager non ha ancora confermato se intenda riassumere un ruolo esecutivo, ma la prospettiva di un suo rientro sta già alimentando nuove speculazioni sul futuro dell’exchange.

Nel frattempo, il token BNB ha reagito con forza alla notizia ritornando nuovamente sopra la soglia dei 1.100 dollari, registrando un rialzo del 7,9% che l’ha portato ad un picco locale di 1.162 dollari, prima di correggere verso i 1.130 dollari di questa mattina. Dopo aver toccato un massimo storico di 1.375 dollari il 13 ottobre e raggiunto la 4° posizione come crypto più capitalizzata, la criptovaluta sta consolidando in un intervallo compreso tra 1.050 e 1.125 dollari, ma l’annuncio proveniente dalla Casa Bianca sembra aver riacceso la fiducia degli investitori.

Analisti rialzisti su BNB

Gli analisti tecnici sottolineano che BNB si trova ora a ridosso di due importanti aree di resistenza, rispettivamente tra 1.180 e 1.190 dollari e nell’intervallo 1.200-1.220 dollari. Se il prezzo riuscisse a rompere con decisione tali livelli, BNB potrebbe tornare rapidamente a testare i suoi massimi e avviare una nuova fase di price discovery con obiettivo intorno ai 1.500 dollari.

La struttura rialzista resta intatta, con massimi e minimi più alti nel periodo settimanale, e il prezzo ampiamente sopra le medie mobili esponenziali 8 e 21.

Il wallet per investire in token come BNB

L’idea di una maggiore apertura normativa sotto l’amministrazione Trump potrebbe infatti favorire un nuovo ciclo espansivo per il comparto crypto, spingendo gli investitori istituzionali a rientrare nel mercato e considerare anche le altcoin oltre a Bitcoin.

