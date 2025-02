Il recente post del Presidente Donald Trump su Truth Social ha suscitato grande fermento nella comunità delle criptovalute, in particolare tra i sostenitori di XRP.



L’influenza di Trump nel mercato cripto

Il cosiddetto “Trump Effect” è tornato a far parlare di sé, evidenziando ancora una volta la capacità del presidente di influenzare il mercato delle criptovalute. Nel suo post, Trump ha condiviso un articolo di CoinDesk intitolato: “Donald Trump Effect Bumps Ripple Labs U.S. Deals, XRP Gains”, scatenando speculazioni sui potenziali sviluppi per il mercato digitale americano.

Nonostante Trump non abbia aggiunto alcun commento personale al suo post, l’eccitazione tra gli utenti di Truth Social è stata palpabile. In poche ore, oltre 3.000 persone hanno condiviso il post e più di 10.000 utenti hanno espresso il loro apprezzamento. $XRP, la terza criptovaluta per capitalizzazione, ha registrato un aumento significativo nel prezzo, toccando un picco di 2,78 dollari prima di stabilizzarsi agli attuali 2,56 dollari. Questo entusiasmo ha trovato eco anche su altre piattaforme social, con membri dell’“XRP Army” che hanno interpretato il gesto di Trump come un endorsement implicito.

Il Trump Effect su Ripple

L’articolo condiviso da Trump ha approfondito il concetto di “Trump Effect” e il suo impatto su Ripple, l’azienda americana dietro lo sviluppo di $XRP. Secondo il CEO di Ripple, Brad Garlinghouse, l’effetto Trump ha già portato benefici tangibili al settore cripto negli Stati Uniti. Dopo la vittoria elettorale di Trump nel 2024, Ripple ha riscontrato un aumento del prezzo del 400%, passando da 0,50 a 2,50 dollari, e un incremento delle collaborazioni a livello locale. Questo rinnovato ottimismo è visto come una risposta diretta alle promesse fatte da Trump di trasformare gli Stati Uniti in leader globali nel settore delle criptovalute.



Ripple ha recentemente lanciato la propria stablecoin, Ripple USD (RLUSD), posizionandosi in modo strategico per monetizzare sull’adozione della finanza decentralizzata (DeFi). RLUSD è stato presentato come un potenziale concorrente diretto di Tether (USDT), la più grande stablecoin al mondo per capitalizzazione di mercato con 142,5 miliardi di dollari.

Cambiamenti nel panorama regolatorio

Il rinnovato interesse di Trump per le criptovalute rappresenta un cambiamento significativo rispetto al passato e molti analisti sostengono che la nuova amministrazione della SEC guidata da Paul Atkins possa adottare presto norme molto favorevoli al settore cripto. Questa possibilità ha riacceso la speranza tra le aziende blockchain e cripto con base negli Stati Uniti, tra cui Ripple, che è stata a lungo coinvolta in una battaglia legale con la Securities and Exchange Commission.

Recentemente, la SEC starebbe considerando proposte per ETF basati su XRP e Solana,dopo aver già approvato quelli su Bitcoin ed Ethereum, un segnale di maggiore apertura nei confronti del settore. Questo sviluppo, insieme al supporto indiretto di Trump, potrebbe portare a un’adozione più ampia di $XRP e delle tecnologie basate su blockchain negli Stati Uniti.

Questo cambiamento ha rafforzato l’ottimismo tra i sostenitori di $XRP, molti dei quali ritengono che il prezzo del token possa superare il precedente prezzo record di 3,84 dollari toccato nel lontano 2018, grazie al supporto percepito dall’amministrazione Trump. Figure influenti nella comunità cripto hanno previsto che XRP $potrebbe salire a 8 dollari nel prossimo futuro.

