L’interesse istituzionale verso le criptovalute si intensifica con richieste di ETF dall’azienda di Donald Trump e la risposta del colosso finanziario JPMorgan, segnando un’accelerazione nel processo di integrazione degli asset digitali, come Bitcoin ed Ethereum, nella finanza tradizionale.

ETF misto su Bitcoin ed Ethereum

Trump Media & Technology Group (TMTG), la società che controlla Truth Social e legata direttamente al presidente Donald Trump, ha presentato domanda per il lancio di un nuovo fondo negoziato in borsa (ETF) che offre esposizione sia a Bitcoin che Ethereum, le 2 criptovalute più capitalizzate del mercato. Il prodotto, denominato Truth Social Bitcoin and Ethereum ETF, mira a offrire agli investitori un’esposizione semplice e sicura alle due principali criptovalute, evitando l’uso diretto di wallet digitali o piattaforme peer-to-peer.

Sponsor del fondo è Yorkville America Digital, e la proposta segue una precedente richiesta per un ETF focalizzato esclusivamente su Bitcoin. Questa strategia si inserisce in un più ampio piano di espansione dell’ecosistema “Truth”, che include anche servizi di streaming, fintech e, recentemente, persino un operatore telefonico “Trump-branded” lanciato da Eric Trump e Donald Trump Jr.

L’obiettivo dichiarato è rendere Bitcoin ed Ethereum strumenti accessibili per una base di investitori più ampia, rafforzando nel contempo la narrativa del cosiddetto “Patriot Economy”, una visione economica alternativa, decentralizzata e ancorata a principi di indipendenza finanziaria.

PAC da $2,3 miliardi su BTC

L’iniziativa di Trump nel settore crypto ha ricevuto un’ulteriore spinta con l’approvazione formale da parte della Securities and Exchange Commission (SEC) al piano di TMTG per destinare 2,3 miliardi di dollari all’acquisto di Bitcoin. I fondi provengono da circa 50 investitori, raccolti attraverso strumenti di debito ed equity, e rappresentano una delle più grandi operazioni del genere da parte di una società quotata in Borsa.

Con questa mossa, TMTG si posiziona accanto a nomi come MicroStrategy e BlackRock, che hanno già integrato asset digitali nelle proprie riserve strategiche. Al termine del primo trimestre 2025, TMTG contava già 759 milioni di dollari in liquidità, a cui si aggiungeranno ora le riserve in Bitcoin, riflettendo un cambiamento strutturale nella gestione patrimoniale aziendale.

L’approvazione della SEC si inserisce in un contesto normativo sempre più aperto verso le criptovalute, guidato dal presidente Paul Atkins, noto per le sue posizioni favorevoli al settore. Recenti archiviazioni di cause contro società come Coinbase e Kraken suggeriscono un cambio di rotta radicale nei confronti della regolamentazione crypto, potenzialmente incentivando ulteriori investimenti istituzionali e nuove iniziative di prodotto.

JPMorgan registra un proprio marchio per stablecoin

Non resta indietro il colosso della finanza JPMorgan Chase, che ha recentemente depositato una richiesta di marchio per “JPMD” presso l’USPTO. Il piano prevede un set completo di servizi legati agli asset digitali: emissione, custodia, scambio, gestione patrimoniale e pagamenti in criptovalute o stablecoin.

Il documento menziona anche strumenti avanzati per prevenzione frodi, verifica di identità e pagamenti transfrontalieri, delineando una futura piattaforma che integra blockchain e finanza tradizionale in modo capillare. La banca è già attiva nel settore con JPM Coin, un token utilizzato internamente per regolamenti tra clienti istituzionali, e ora sembra pronta a estendere l’offerta anche al pubblico retail e corporate.

L’app all-in-one per gestire le crypto

In questo scenario di apertura istituzionale e regolamentare verso gli asset digitali, si inserisce Best Wallet, una piattaforma all’avanguardia progettata per gestire facilmente ed in completa autonomia le criptovalute. Il wallet è non-custodial, ovvero solo l’utente ha le chiavi d’accesso, non richiede KYC e supporta più di 60 blockchain, offrendo una soluzione trasparente e sicura per gli utenti attenti alla privacy.

Best Wallet consente l’acquisto di criptovalute direttamente con valute FIAT, offre un DEX interno per scambi rapidi tra cripto, un sistema di staking aggregato che consente di ottenere rendimenti passivi sulle cripto detenute. Particolarmente utile è la sezione “Upcoming Tokens”, dedicata alle prevendite di progetti cripto emergenti, e la Best Card che permette di spendere le criptovalute nei negozi fisici.

Il token nativo $BEST offre numerosi benefici: cashback dell’8% sulla Best Card, accesso anticipato alle prevendite, commissioni ridotte e rendimenti potenziati nel sistema di staking.

La prevendita di $BEST ha già raccolto oltre 13,3 milioni di dollari, con un prezzo attuale di 0,025195 dollari, ed una volta conclusa questa fase il token verrà quotato su popolari cripto exchange. Secondo diversi analisti, il token $BEST potrebbe avere una crescita notevole dopo la quotazione, come analizzato dall’esperto di criptovalute Matteo Afrasinei.

ENTRA NELLA PREVENDITA DI BEST WALLET

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.