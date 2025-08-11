La crescente attenzione delle aziende verso Ethereum e l’espansione delle sue applicazioni spingono il prezzo e la capitalizzazione di ETH verso l’alto, rafforzando il sentiment rialzista nel mercato delle criptovalute.

Il PAC di Fundamental Global su Ethereum

Il settore delle criptovalute sta assistendo a un’importante ondata di interesse istituzionale per Ethereum, con società quotate che preparano ingenti risorse per accumulare la 2° criptovaluta più capitalizzata del mercato. Nella scorsa settimana Fundamental Global ha depositato presso la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) una shelf registration da 5 miliardi di dollari per supportare la propria strategia di tesoreria in ETH. L’operazione si inserisce nel piano di rebranding in FG Nexus e punta a posizionare l’azienda tra i maggiori detentori corporate di Ethereum, con l’obiettivo dichiarato di arrivare fino al 10% dell’intera offerta in circolazione.

Il deposito include un prospetto “at-the-market” che consente a FG Nexus di emettere fino a 4 miliardi di dollari in azioni ordinarie in modo graduale, senza vincoli legati alle finestre di offerta tradizionali. Il capitale potrà essere impiegato per acquistare ETH in momenti strategici, sfruttando condizioni di mercato favorevoli. La parte restante della registrazione potrà essere utilizzata per l’emissione di azioni privilegiate, obbligazioni o altri strumenti finanziari, garantendo ampia flessibilità operativa.

Il CEO e presidente Kyle Cerminara ha sottolineato come questa struttura permetta alla società di muoversi con rapidità, cogliendo opportunità d’acquisto non appena si presentano. Questa strategia, già adottata da altri player come BitMine e SharpLink, che detengono rispettivamente 3,5 e 2,12 miliardi di dollari in ETH, conferma la tendenza delle aziende a considerare Ethereum come un asset infrastrutturale per la finanza decentralizzata e i Real World Asset.

Rally di prezzo per ETH, superati Netflix e Mastercard

Le grandi aziende che accumulano ETH e i recenti sviluppi normativi, come il Crypto Project annunciato dalla SEC, hanno spinto il prezzo di Ethereum oltre la soglia dei 4.000 dollari con un rialzo del 20,6% nell’ultima settimana e un valore attuale di 4.274 dollari. L’attuale capitalizzazione di mercato ha superato 515 miliardi di dollari, consentendo a ETH di sorpassare colossi come Mastercard, Netflix ed Exxon Mobil, posizionandosi al 22° posto tra gli asset globali per valore.

Secondo Joseph Lubin, cofondatore di Ethereum e CEO di Sharplink, ETH potrebbe superare Bitcoin in capitalizzazione “entro un anno”, grazie alla crescente influenza delle tesorerie aziendali e all’aumento di capitali in ingresso. Per raggiungere questo obiettivo, Ethereum dovrebbe avvicinarsi ai 20.000 dollari per token.

Nelle ultime settimane il flusso netto di capitali verso gli ETF spot di ETH ha superato quello di BTC, un segnale che per molti segna l’inizio della cosiddetta “altcoin season”. Con l’incremento della domanda, alcuni osservatori ritengono possibile un avvicinamento alla soglia dei 5.000 dollari nel breve termine, con un target più ambizioso a 7.300 dollari in caso di ulteriore spinta istituzionale.

Implicazioni per il settore e il confronto con Bitcoin

Il crescente interesse istituzionale per Ethereum sta ridisegnando gli equilibri del mercato. Mentre Bitcoin continua a rappresentare un “bene rifugio” nel comparto crypto, Ethereum viene percepito sempre più come la spina dorsale della finanza decentralizzata e della tokenizzazione di asset reali, come valute FIAT, immobili o titoli di stato. La legittimazione di soluzioni di staking, l’espansione degli smart contract e l’integrazione con piattaforme aziendali rafforzano questa visione.

