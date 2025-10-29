L’accumulo record di Evernorth Holdings riaccende i riflettori su Ripple e sul potenziale rally di XRP, mentre il mercato attende l’approvazione di un ETF e nuovi tagli dei tassi Fed.

Evernorth accumula 388 milioni di XRP

Evernorth Holdings, una società di gestione patrimoniale digitale sostenuta da Ripple, ha ufficialmente accumulato 388,7 milioni di token XRP, per un valore complessivo di oltre 1 miliardo di dollari, diventando così uno dei principali detentori istituzionali della criptovaluta.

L’azienda, fondata il 20 ottobre 2025, si propone come un ponte regolamentato tra gli investitori istituzionali e l’ecosistema XRP, puntando a promuovere l’adozione su larga scala del token di Ripple.

A guidare Evernorth è Asheesh Birla, storico dirigente di Ripple, che ha lasciato il consiglio d’amministrazione dell’azienda madre per assumere i ruoli di CEO e presidente della nuova società. Birla ha sottolineato come le condizioni regolatorie più chiare negli Stati Uniti rendano oggi possibile un’integrazione trasparente tra XRP e i mercati pubblici.

Ogni token XRP è valutato 2,65 dollari al momento della scrittura, dopo un rialzo del 9,92% nell’ultima settimana, portando la capitalizzazione della criptovaluta in 4° posizione a 158 miliardi di dollari.

Preparativi per il debutto su Nasdaq

Evernorth prevede di quotare un veicolo di tesoreria XRP sul Nasdaq con il ticker XRPN, offrendo agli investitori una modalità regolamentata per esporsi all’asset digitale. Parallelamente, l’azienda sta finalizzando una fusione con Armada Acquisition Corp II, destinata a generare almeno 1 miliardo di dollari di finanziamenti aggiuntivi.

La struttura societaria vanta un elenco impressionante di sostenitori, tra cui Ripple, Arrington Capital, Rippleworks, Kraken, SBI Group e Pantera Capital, tutti noti per la loro fiducia di lungo periodo nell’evoluzione dell’ecosistema XRP.

L’annuncio ufficiale del lancio di Evernorth ha innescato un rally dell’8,6% nel prezzo di XRP, con un incremento di circa 13 miliardi di dollari nella capitalizzazione di mercato, segnale evidente dell’entusiasmo istituzionale verso la nuova iniziativa.

Il contesto di mercato e l’attesa per l’ETF su XRP

L’ingresso di Evernorth avviene in un momento di forte attesa per gli ETF spot su XRP negli Stati Uniti. Tuttavia, nonostante la recente approvazione di ETF su Hedera (HBAR) e Litecoin (LTC) da parte del Nasdaq, gli analisti ritengono che il prodotto legato a XRP possa subire ritardi dovuti all’arretrato decisionale della SEC, aggravato dallo shutdown del governo USA.

Nonostante questo scenario, l’ottimismo resta alto. Gli osservatori di mercato collegano il potenziale taglio dei tassi della Fed previsto per il 29 ottobre a una possibile spinta rialzista per le criptovalute, con XRP tra i principali beneficiari.

XRP sfida le resistenze: mercato cauto

Il prezzo di XRP è in aumento dell’1,5%, attestandosi sopra i 2,65 dollari, con un volume di scambi in crescita del 7% a 4,66 miliardi di dollari. Ciò indica un rinnovato interesse degli investitori, anche se il mercato complessivo è in lieve flessione (-0,8%) con BTC ed ETH in territorio negativo.

Secondo l’analista CRYPTOWZRD, il supporto principale per XRP si trova a 2,62 dollari, mentre la resistenza chiave è fissata a 2,75 dollari, livello cruciale che il token non riesce a superare dal crollo del 10 ottobre.

Anche EGRAG CRYPTO conferma la stessa area tecnica, affermando che una rottura sopra i 2,75 dollari potrebbe aprire la strada verso i 3 dollari, soglia psicologica e tecnica che, se superata, potrebbe segnare l’inizio di un nuovo ciclo rialzista.

PepeNode brucia token per creare valore

Oltre l’interesse crescente per XRP, un altro progetto innovativo cattura l’attenzione della community crypto, ovvero PepeNode ($PEPENODE), che introduce un modello mine-to-earn completamente on-chain. Gli utenti acquistano Miner Nodes all’interno di un server virtuale personalizzabile, potenziano il proprio hashpower attraverso upgrade e guadagnano token $PEPENODE in tempo reale.

Una delle caratteristiche più distintive del progetto è il meccanismo deflazionistico, il 70% dei token spesi per gli upgrade viene bruciato, riducendo la supply circolante e aumentando il valore dei token rimanenti. Sviluppayo su Ethereum (ERC-20), PepeNode integra funzioni avanzate come staking, referral, leaderboard e sistema anti-bot, rendendo il mining accessibile anche ai piccoli investitori.

Con una supply totale di 210 miliardi di token, il progetto punta a creare un ecosistema sostenibile basato su ricompense immediate e meccaniche di burning permanenti, trasformando il mining tradizionale in un’esperienza gamificata e redditizia.

Le future integrazioni NFT e le campagne marketing con influencer completano una roadmap ambiziosa, confermando PepeNode come uno dei progetti più promettenti, con la prevendita in corso sul sito che ha già raccolto oltre 1,9 milioni di dollari e il token $PEPENODE disponibile a un costo di 0,0011227 dollari.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

