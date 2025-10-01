L’inizio di Ottobre, noto come Uptober tra i crypto investitori, ha già dato una forte spinta al mercato, con Bitcoin e le principali altcoin che mostrano rialzi significativi rispetto allo scorso weekend.

Che cos’è Uptober

Il termine Uptober nasce all’interno della comunità cripto come un’espressione ironica per descrivere lo storico andamento positivo per Bitcoin e le crypto durante il mese ottobre. La parola deriva dall’unione di “up” e “October”, quindi letteralmente “ottobre in rialzo”. Inizialmente utilizzato come semplice gergo tra trader, il meme si è diffuso rapidamente grazie ai social X, Reddit e Telegram, trasformandosi in una sorta di rituale annuale. Ogni inizio di ottobre, i feed dei social si riempiono di grafici con candele verdi e hashtag #Uptober, rafforzando la narrativa ottimistica.

Performance storica di Bitcoin ad ottobre

Il primo Uptober risale al 2013, quando Bitcoin registrò un +60% in un solo mese. L’anno successivo il trend si interruppe con un calo del 13%, ma dal 2015 in avanti la tendenza è rimasta generalmente positiva, eccezione per il 2018 chiuso con un -3,8%. Negli ultimi sei anni, invece, BTC ha sempre archiviato ottobre con solide performance, motivo per cui molti analisti guardano al 2025 con aspettative rialziste, in linea con quanto accadde nell’ultimo trimestre del 2021. In caso di ripetizione del trend, alcuni osservatori ipotizzano una possibile corsa verso quota 150.000 dollari.

Rally di inizio mese

Nelle prime ore del mese, Bitcoin ha toccato i 116.900 dollari, con un incremento del 2,2% nelle ultime 24 ore e del 7,17% dal minimo locale dello scorso weekend di 108.700 dollari. La crescita avviene in un contesto macroeconomico particolare, caratterizzato dal rischio di shutdown del governo statunitense e dal prezzo dell’oro vicino ai 3.900 dollari, valore record che riflette la ricerca di beni rifugio.

L’entusiasmo non riguarda solo BTC, anche le altcoin godono di buoni rialzi con Ethereum salita del 4% a 4.287 dollari, Solana ha messo a segno un +5,6%, XRP un +3% e Dogecoin un +5,4%. L’intero mercato ha beneficiato di questo slancio, con la capitalizzazione complessiva passata da 3.700 a 4.000 miliardi di dollari in una sola settimana.

Uptober come occasione per i nuovi progetti

La combinazione tra entusiasmo stagionale e rally di mercato rende ottobre un mese cruciale anche per i progetti emergenti. Tradizionalmente, Uptober favorisce la liquidità e la propensione al rischio, condizioni che spingono molti investitori a guardare con interesse alle prevendite di nuovi token.

Tra i progetti più discussi spicca Bitcoin Hyper ($HYPER), una soluzione Layer 2 che mira a superare i limiti storici di Bitcoin offrendo velocità, scalabilità e compatibilità con dApp e DeFi. Basato sulla Solana Virtual Machine e sincronizzato con la blockchain di BTC, permette transazioni quasi istantanee e a costi minimi senza sacrificare la sicurezza. La prevendita del token nativo $HYPER ha già raccolto oltre 19 milioni di dollari, con il token utilizzabile per staking (60% apy), governance e fee. La prevendita è accessibile dal sito ufficiale o Best Wallet, al prezzo di 0,013015 dollari, e secondo alcuni esperti di criptovalute potrebbe beneficiare di un ottimo apprezzamento al debutto su exchange popolari, data la crescente domanda di soluzioni Layer 2 su Bitcoin.

Un altro progetto che ha catturato l’attenzione è Maxi Doge ($MAXI), una meme coin che si ispira al successo di Dogecoin ma con un approccio più aggressivo e orientato alla community. Raffigurata da uno Shiba Inu muscoloso come simbolo di massimi sforzi per massimi guadagni, $MAXI ha raccolto oltre 2,6 milioni di dollari nella prevendita, in corso sul sito ufficiale al prezzo di 0,00026 dollari, con il token che fornisce anche un interesse da staking del 128% apy. La roadmap prevede tornei di trading, leva nei futures fino a 1.000x e partnership con piattaforme di trading. Una volta quotato sugli exchange, potrebbe inserirsi con forza nella narrativa trainante delle meme coin, replicando il successo di progetti come DOGE e SHIB.

Con il ritorno di Uptober e il sentiment rialzista che si riflette su tutto il comparto, questo periodo rappresenta uno dei momenti più strategici per valutare nuove opportunità. Progetti come Bitcoin Hyper e Maxi Doge offrono agli investitori la possibilità di entrare in fase iniziale, sfruttando la stagionalità favorevole e la crescente attenzione del mercato per le altcoin.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.