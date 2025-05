Il debutto del VanEck Treasury Fund rappresenta un punto di svolta per l’integrazione tra finanza tradizionale e blockchain. Analizziamo il contesto del lancio e le potenzialità offerte dalla tokenizzazione di asset.



VanEck introduce il fondo VBILL

Il lancio del VanEck Treasury Fund (VBILL) rappresenta un’ulteriore conferma della maturità raggiunta dall’industria blockchain e cripto. Presentato il 13 maggio 2025, il fondo è il primo del suo genere a tokenizzare titoli del Tesoro statunitense attraverso una partnership con Securitize, una delle principali piattaforme per la tokenizzazione con oltre 3,9 miliardi di dollari in gestione.

VBILL consente l’accesso a fondi del mercato monetario supportati da titoli del Tesoro USA, offrendo liquidità 24/7 e regolamento in tempo reale tramite stablecoin USDC. Gli investitori possono accedere al fondo su più blockchain, tra cui Avalanche, BNB Chain, Solana ed Ethereum, con interoperabilità garantita dal protocollo Wormhole. Questa configurazione consente in qualsiasi momento trasferimenti rapidi e sicuri tra le varie reti.

Un nuovo standard per la finanza digitale

Il fondo VBILL offre i servizi di Securitize per la tokenizzazione, la stessa società scelta da BlackRock per il medesimo scopo, l’amministrazione dei fondi, la gestione degli investitori e l’intermediazione. Inoltre, si distingue per il concetto di “atomic liquidity”, grazie all’uso della stablecoin AUSD emessa da Agora, che consente regolamenti istantanei e una gestione più dinamica del capitale.

Dal punto di vista operativo, il fondo è organizzato secondo la normativa delle Isole Vergini Britanniche, con Van Eck Absolute Return Advisers Corporation come gestore e State Street Bank and Trust Company come custode degli asset. Le sottoscrizioni partono da un minimo di 100.000 dollari per Avalanche, Solana e BNB Chain, e da 1.000.000 di dollari su Ethereum, rendendo chiaro che il target attuale sono gli investitori istituzionali e qualificati.

Il settore RWA supera i 22 miliardi

La tokenizzazione degli asset del mondo reale (RWA, Real World Assets) ha raggiunto un valore di mercato di oltre 22 miliardi di dollari. Le blockchain Ethereum e ZKsync guidano questo settore in rapida crescita, favorendo l’emergere di nuovi strumenti finanziari e rendendo più accessibili asset tradizionalmente riservati a investitori istituzionali. Questa evoluzione sta trasformando la gestione patrimoniale, offrendo maggiore trasparenza, efficienza e liquidità.

Il concetto di RWA consiste nella rappresentazione digitale su blockchain di specifici asset come obbligazioni, immobili o strumenti finanziari statali. Ciò consente una negoziazione più rapida, costi ridotti e una nuova gamma di possibilità per investitori di ogni livello. Ethereum, con la sua infrastruttura consolidata, resta la piattaforma dominante, mentre soluzioni Layer 2 come ZKsync ne migliorano velocità e scalabilità.

Il commento della SEC sui RWA

Durante un recente roundtable della SEC, il presidente Paul Atkins ha paragonato la migrazione degli strumenti finanziari su blockchain al passaggio dalla musica analogica al digitale. Secondo Atkins, la tokenizzazione ha il potenziale per rivoluzionare il mercato, aprendo a nuovi metodi di emissione, trading e gestione. La regolamentazione dovrà evolversi per tenere il passo con queste innovazioni.

Questa transizione è già in corso, come dimostrano le iniziative di altri colossi della finanza come BlackRock, Franklin Templeton e JP Morgan, che stanno esplorando forme di investimento tokenizzato per credito privato e titoli di Stato.

