Vanguard apre finalmente ai crypto ETF per i suoi 50 milioni di clienti , segnando una svolta storica per l’adozione istituzionale e il mercato delle criptovalute negli Stati Uniti.

Vanguard apre le porte ai crypto ETF

Dopo anni di resistenza, Vanguard ha annunciato che i suoi 50 milioni di clienti potranno ora accedere a ETF regolamentati legati a Bitcoin, Ether, XRP e Solana. La decisione rappresenta un cambio di paradigma, guidato dalla crescente domanda degli investitori retail e istituzionali, e segna un passo importante verso la legittimazione dei prodotti crypto nel settore della finanza tradizionale.

Sotto la guida di Salim Ramji, ex responsabile ETF di BlackRock, Vanguard ha scelto di introdurre solo prodotti conformi alle normative, escludendo meme coin e asset non regolamentati. La mossa riflette la volontà di aprire le porte all’adozione di massa senza compromettere la sicurezza e la stabilità per i clienti.

L’impatto sul mercato delle criptovalute

L’ingresso di Vanguard nel mercato dei crypto ETF potrebbe avere effetti significativi su Bitcoin e altre criptovalute principali. L’arrivo di capitale istituzionale potrebbe stabilizzare il mercato, riducendo la volatilità e sostenendo il prezzo di BTC. Alcuni analisti prevedono un aumento immediato del 5% nelle prime 24 ore, mentre altri guardano al potenziale di lungo termine, consolidando la narrativa di Bitcoin come “oro digitale” per investitori tradizionali.

Nel frattempo, i nuovi ETF su altcoin come Solana, XRP e Chainlink continuano a registrare flussi positivi di capitale, segnalando una crescente diversificazione degli investimenti digitali. L’arrivo di prodotti regolamentati apre inoltre la strada a una maggiore partecipazione istituzionale e a una stabilizzazione dei prezzi, rendendo il settore più affidabile per gli investitori tradizionali.

L’evoluzione dei crypto ETF negli Stati Uniti

La strategia di Vanguard si inserisce in un contesto più ampio di regolamentazione favorevole. Con il lancio imminente del primo spot Chainlink ETF da parte di Grayscale, gli investitori statunitensi potranno avere esposizione diretta a LINK attraverso un prodotto regolamentato. Questa espansione segue precedenti approvazioni per ETF su Solana, XRP e Dogecoin, segnalando come il settore stia rapidamente maturando sotto la nuova leadership della SEC.

Nonostante i deflussi dagli ETF Bitcoin e Ethereum registrati a novembre, rispettivamente 3,48 miliardi e 1,42 miliardi di dollari, l’interesse istituzionale rimane forte, con i fondi che complessivamente mantengono oltre 57 miliardi di dollari in BTC e Ethereum. Questi movimenti non indicano un calo di fiducia, ma piuttosto un riequilibrio tattico dei portafogli e un approccio prudente da parte degli investitori.

Bitcoin Hyper: la Layer2 per modernizzare BTC

Parallelamente alla crescente adozione istituzionale degli ETF su criptovalute, progetti come Bitcoin Hyper dimostrano come l’attenzione degli investitori retail sia rivolta anche verso nuovi progetti Layer2 ad alte prestazioni.

Bitcoin Hyper introduce una rete Layer2 che consente transazioni rapide, economiche e compatibili con DeFi, NFT e dApp, sviluppata sulla Solana Virtual Machine (SVM). Questo consente di superare i limiti di velocità e scalabilità tipici del network Bitcoin, mantenendo la sicurezza della blockchain principale.

Il token $HYPER, al centro dell’ecosistema e disponibile in prevendita a un prezzo di 0,013265 dollari, permette di effettuare pagamenti delle fee ridotte, partecipare allo staking con rendimento annuo del 40%, accedere alla governance e accedere a applicazioni decentralizzate esclusive.

La prevendita, che ha appena superato i 28,8 milioni di dollari raccolti, offre l’acquisto tramite crypto o carta di credito, senza procedure di KYC, e con supporto ai cripto wallet più popolari.



Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

