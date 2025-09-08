Crypto.com - BorsaInside.com

Crypto.com ha lanciato il nuovo e potenziato programma Level-Up, un ecosistema di vantaggi esclusivi progettato per offrire maggiore libertà finanziaria, accesso semplificato alle criptovalute e rendimenti più alti. Con un piano entry a partire da 4,99 $ al mese e una prova gratuita di 30 giorni, Level-Up rappresenta un passo decisivo verso l’obiettivo del brand: rendere la crypto accessibile a tutti.

Cos’è il nuovo Level-Up e come funziona

Il nuovo Level-Up è un programma a tre livelli che integra trading, carte, staking e cashback in un’unica piattaforma:

Plus → piano base, ideale per chi si avvicina al mondo crypto.

→ piano base, ideale per chi si avvicina al mondo crypto. Pro → perfetto per utenti più attivi che vogliono massimizzare i vantaggi.

→ perfetto per utenti più attivi che vogliono massimizzare i vantaggi. Private → livello premium dedicato agli investitori avanzati.

Puoi accedere ai benefici in due modi:

tramite abbonamento mensile (a partire da 4,99 $ ),

(a partire da ), oppure tramite staking o lockup del token CRO.

In entrambi i casi, Crypto.com ha pensato a un sistema flessibile e inclusivo, che elimina barriere d’ingresso e offre vantaggi concreti già dal primo giorno.

Scarica oggi stesso l’app Crypto.com e attiva il tuo abbonamento Level-Up

Vantaggi esclusivi del programma

Il nuovo Level-Up racchiude benefici premium che coprono ogni aspetto dell’esperienza Crypto.com:

Zero commissioni di trading su crypto e azioni

su crypto e azioni Rendimenti sul saldo cash fino al 5 % annuo

Cashback fino al 6 % in CRO sugli acquisti con carta

in sugli acquisti con carta Bonus esclusivi sui trasferimenti azionari

sui trasferimenti azionari Staking rewards fino al 9,5 %

Rewards+ integrato : ora non servono più volumi di trading elevati per ottenere i migliori premi

: ora non servono più volumi di trading elevati per ottenere i migliori premi Zero FX fee per le transazioni internazionali

per le transazioni internazionali Piattaforma sicura, semplice e intuitiva

L’obiettivo è chiaro: massimizzare il valore per ogni utente, indipendentemente dalla sua esperienza nel mondo crypto.

Crypto per tutti: accessibilità e sicurezza

Il rilancio di Level-Up si inserisce perfettamente nella mission di Crypto.com: accelerare la transizione globale verso le criptovalute. La piattaforma mette a disposizione strumenti sicuri, affidabili e facili da usare, creando un ambiente dove anche chi parte da zero può sentirsi a proprio agio.

Prova gratuita di 30 giorni: nessun rischio, solo vantaggi

Un punto di forza della campagna è la possibilità di accedere a tutti i benefici premium di Level-Up gratis per 30 giorni.

Questo consente a nuovi e vecchi utenti di testare l’intero ecosistema, scoprendo quanto possono risparmiare e quanto possono guadagnare senza alcun impegno iniziale.

Scarica oggi stesso l’app Crypto.com e approfitta della prova gratuita di 30 giorni

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.