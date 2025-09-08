Crypto.com ha lanciato il nuovo e potenziato programma Level-Up, un ecosistema di vantaggi esclusivi progettato per offrire maggiore libertà finanziaria, accesso semplificato alle criptovalute e rendimenti più alti. Con un piano entry a partire da 4,99 $ al mese e una prova gratuita di 30 giorni, Level-Up rappresenta un passo decisivo verso l’obiettivo del brand: rendere la crypto accessibile a tutti.
Cos’è il nuovo Level-Up e come funziona
Il nuovo Level-Up è un programma a tre livelli che integra trading, carte, staking e cashback in un’unica piattaforma:
- Plus → piano base, ideale per chi si avvicina al mondo crypto.
- Pro → perfetto per utenti più attivi che vogliono massimizzare i vantaggi.
- Private → livello premium dedicato agli investitori avanzati.
Puoi accedere ai benefici in due modi:
- tramite abbonamento mensile (a partire da 4,99 $),
- oppure tramite staking o lockup del token CRO.
In entrambi i casi, Crypto.com ha pensato a un sistema flessibile e inclusivo, che elimina barriere d’ingresso e offre vantaggi concreti già dal primo giorno.
Vantaggi esclusivi del programma
Il nuovo Level-Up racchiude benefici premium che coprono ogni aspetto dell’esperienza Crypto.com:
- Zero commissioni di trading su crypto e azioni
- Rendimenti sul saldo cash fino al 5 % annuo
- Cashback fino al 6 % in CRO sugli acquisti con carta
- Bonus esclusivi sui trasferimenti azionari
- Staking rewards fino al 9,5 %
- Rewards+ integrato: ora non servono più volumi di trading elevati per ottenere i migliori premi
- Zero FX fee per le transazioni internazionali
- Piattaforma sicura, semplice e intuitiva
L’obiettivo è chiaro: massimizzare il valore per ogni utente, indipendentemente dalla sua esperienza nel mondo crypto.
Crypto per tutti: accessibilità e sicurezza
Il rilancio di Level-Up si inserisce perfettamente nella mission di Crypto.com: accelerare la transizione globale verso le criptovalute. La piattaforma mette a disposizione strumenti sicuri, affidabili e facili da usare, creando un ambiente dove anche chi parte da zero può sentirsi a proprio agio.
Prova gratuita di 30 giorni: nessun rischio, solo vantaggi
Un punto di forza della campagna è la possibilità di accedere a tutti i benefici premium di Level-Up gratis per 30 giorni.
Questo consente a nuovi e vecchi utenti di testare l’intero ecosistema, scoprendo quanto possono risparmiare e quanto possono guadagnare senza alcun impegno iniziale.
