La settimana si è chiusa con un’altra frenata pesante per XRP, che dopo un inizio d’anno positivo sta ora facendo i conti con un calo di interesse e un’ondata di vendite improvvisa. Negli ultimi sette giorni il token ha lasciato sul campo circa il 6 percento, una correzione che lo riporta indietro nei grafici proprio mentre il mercato crypto mostra segnali di crescente nervosismo. Per confronto, Bitcoin ha perso il 5 percento ed Ethereum il 7 percento nello stesso periodo.

La domanda ora è inevitabile: cosa sta succedendo davvero a XRP e perché gli investitori stanno vendendo?

Investitori più prudenti e timori di bolla: il mix che sta affondando XRP

Il calo non è isolato, ma si inserisce in uno scenario più ampio di avversione al rischio. Nell’ultima settimana diversi segnali macroeconomici hanno alimentato il pessimismo:

  • Crescono i timori che il boom dei titoli legati all’intelligenza artificiale abbia gonfiato una bolla ormai vicina allo scoppio.
  • Un report di Challenger, Gray & Christmas ha certificato oltre 153 mila licenziamenti nel solo settore privato statunitense nell’ultimo mese.
  • L’indice di fiducia dei consumatori elaborato dall’Università del Michigan è scivolato ai minimi dal 2022.

In un contesto simile gli investitori tendono a ridurre l’esposizione agli asset considerati più volatili, e le criptovalute sono tra i primi strumenti ad essere scaricati. XRP non fa eccezione: il clima di incertezza sta spingendo molti a preferire liquidità e strumenti meno rischiosi.

Negli ultimi anni, inoltre, il settore crypto è diventato sempre più interconnesso con l’andamento dei mercati tradizionali. Non sorprende quindi che la volatilità di Wall Street si rifletta immediatamente anche sul prezzo dei token.

Il possibile catalizzatore: gli ETF spot su XRP potrebbero arrivare a breve

Nonostante la battuta d’arresto, XRP è vicina a un appuntamento che potrebbe cambiare radicalmente il sentiment del mercato: l’11 novembre potrebbero arrivare i primi ETF spot dedicati al token.

Si tratta di un passaggio potenzialmente storico. Se approvati, questi strumenti permetterebbero agli investitori istituzionali e retail di esporsi a XRP in modo semplice, regolamentato e senza dover acquistare direttamente il token. In vista di un lancio, è possibile che alcune società finanziarie inizino ad accumulare XRP per costituire le riserve necessarie agli ETF stessi, con un effetto naturalmente rialzista sul prezzo.

Tuttavia c’è un’incognita da non sottovalutare: quanto di questo entusiasmo è già stato scontato dal mercato? Non è escluso che una parte della corsa dei mesi precedenti fosse già legata alle aspettative sugli ETF, e che quindi il margine di rialzo effettivo possa essere inferiore alle attese.

