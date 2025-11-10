XRP di Ripple - BorsaInside.com

La settimana si è chiusa con un’altra frenata pesante per XRP, che dopo un inizio d’anno positivo sta ora facendo i conti con un calo di interesse e un’ondata di vendite improvvisa. Negli ultimi sette giorni il token ha lasciato sul campo circa il 6 percento, una correzione che lo riporta indietro nei grafici proprio mentre il mercato crypto mostra segnali di crescente nervosismo. Per confronto, Bitcoin ha perso il 5 percento ed Ethereum il 7 percento nello stesso periodo.

La domanda ora è inevitabile: cosa sta succedendo davvero a XRP e perché gli investitori stanno vendendo?

Investitori più prudenti e timori di bolla: il mix che sta affondando XRP

Il calo non è isolato, ma si inserisce in uno scenario più ampio di avversione al rischio. Nell’ultima settimana diversi segnali macroeconomici hanno alimentato il pessimismo:

Crescono i timori che il boom dei titoli legati all’ intelligenza artificiale abbia gonfiato una bolla ormai vicina allo scoppio.

abbia gonfiato una bolla ormai vicina allo scoppio. Un report di Challenger, Gray & Christmas ha certificato oltre 153 mila licenziamenti nel solo settore privato statunitense nell’ultimo mese.

ha certificato oltre nel solo settore privato statunitense nell’ultimo mese. L’indice di fiducia dei consumatori elaborato dall’Università del Michigan è scivolato ai minimi dal 2022.

In un contesto simile gli investitori tendono a ridurre l’esposizione agli asset considerati più volatili, e le criptovalute sono tra i primi strumenti ad essere scaricati. XRP non fa eccezione: il clima di incertezza sta spingendo molti a preferire liquidità e strumenti meno rischiosi.

Negli ultimi anni, inoltre, il settore crypto è diventato sempre più interconnesso con l’andamento dei mercati tradizionali. Non sorprende quindi che la volatilità di Wall Street si rifletta immediatamente anche sul prezzo dei token.

Potrebbe interessarti anche: 📊Investire in Criptovalute: come iniziare a fare trading sulle Crypto

Il possibile catalizzatore: gli ETF spot su XRP potrebbero arrivare a breve

Nonostante la battuta d’arresto, XRP è vicina a un appuntamento che potrebbe cambiare radicalmente il sentiment del mercato: l’11 novembre potrebbero arrivare i primi ETF spot dedicati al token.

Si tratta di un passaggio potenzialmente storico. Se approvati, questi strumenti permetterebbero agli investitori istituzionali e retail di esporsi a XRP in modo semplice, regolamentato e senza dover acquistare direttamente il token. In vista di un lancio, è possibile che alcune società finanziarie inizino ad accumulare XRP per costituire le riserve necessarie agli ETF stessi, con un effetto naturalmente rialzista sul prezzo.

Tuttavia c’è un’incognita da non sottovalutare: quanto di questo entusiasmo è già stato scontato dal mercato? Non è escluso che una parte della corsa dei mesi precedenti fosse già legata alle aspettative sugli ETF, e che quindi il margine di rialzo effettivo possa essere inferiore alle attese.

Vuoi iniziare a investire in criptovalute? Ecco due soluzioni affidabili e adatte a ogni tipo di utente:

🔹 Apri un conto su Binance : la piattaforma numero uno al mondo per comprare, vendere e scambiare criptovalute. Commissioni competitive, grande liquidità e tantissimi asset disponibili. Ideale per chi cerca potenza e versatilità .

: la piattaforma numero uno al mondo per comprare, vendere e scambiare criptovalute. Commissioni competitive, grande liquidità e tantissimi asset disponibili. Ideale per chi cerca . 🔹 Prova eToro ora: il broker regolamentato che unisce crypto, azioni e copy trading in un’unica interfaccia semplice e intuitiva. Perfetto per chi vuole investire anche con pochi euro, seguendo i trader più esperti.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.