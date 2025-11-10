La settimana si è chiusa con un’altra frenata pesante per XRP, che dopo un inizio d’anno positivo sta ora facendo i conti con un calo di interesse e un’ondata di vendite improvvisa. Negli ultimi sette giorni il token ha lasciato sul campo circa il 6 percento, una correzione che lo riporta indietro nei grafici proprio mentre il mercato crypto mostra segnali di crescente nervosismo. Per confronto, Bitcoin ha perso il 5 percento ed Ethereum il 7 percento nello stesso periodo.
La domanda ora è inevitabile: cosa sta succedendo davvero a XRP e perché gli investitori stanno vendendo?
Investitori più prudenti e timori di bolla: il mix che sta affondando XRP
Il calo non è isolato, ma si inserisce in uno scenario più ampio di avversione al rischio. Nell’ultima settimana diversi segnali macroeconomici hanno alimentato il pessimismo:
- Crescono i timori che il boom dei titoli legati all’intelligenza artificiale abbia gonfiato una bolla ormai vicina allo scoppio.
- Un report di Challenger, Gray & Christmas ha certificato oltre 153 mila licenziamenti nel solo settore privato statunitense nell’ultimo mese.
- L’indice di fiducia dei consumatori elaborato dall’Università del Michigan è scivolato ai minimi dal 2022.
In un contesto simile gli investitori tendono a ridurre l’esposizione agli asset considerati più volatili, e le criptovalute sono tra i primi strumenti ad essere scaricati. XRP non fa eccezione: il clima di incertezza sta spingendo molti a preferire liquidità e strumenti meno rischiosi.
Negli ultimi anni, inoltre, il settore crypto è diventato sempre più interconnesso con l’andamento dei mercati tradizionali. Non sorprende quindi che la volatilità di Wall Street si rifletta immediatamente anche sul prezzo dei token.
Potrebbe interessarti anche: 📊Investire in Criptovalute: come iniziare a fare trading sulle Crypto
Il possibile catalizzatore: gli ETF spot su XRP potrebbero arrivare a breve
Nonostante la battuta d’arresto, XRP è vicina a un appuntamento che potrebbe cambiare radicalmente il sentiment del mercato: l’11 novembre potrebbero arrivare i primi ETF spot dedicati al token.
Si tratta di un passaggio potenzialmente storico. Se approvati, questi strumenti permetterebbero agli investitori istituzionali e retail di esporsi a XRP in modo semplice, regolamentato e senza dover acquistare direttamente il token. In vista di un lancio, è possibile che alcune società finanziarie inizino ad accumulare XRP per costituire le riserve necessarie agli ETF stessi, con un effetto naturalmente rialzista sul prezzo.
Tuttavia c’è un’incognita da non sottovalutare: quanto di questo entusiasmo è già stato scontato dal mercato? Non è escluso che una parte della corsa dei mesi precedenti fosse già legata alle aspettative sugli ETF, e che quindi il margine di rialzo effettivo possa essere inferiore alle attese.
Vuoi iniziare a investire in criptovalute? Ecco due soluzioni affidabili e adatte a ogni tipo di utente:
- 🔹 Apri un conto su Binance: la piattaforma numero uno al mondo per comprare, vendere e scambiare criptovalute. Commissioni competitive, grande liquidità e tantissimi asset disponibili. Ideale per chi cerca potenza e versatilità.
- 🔹 Prova eToro ora: il broker regolamentato che unisce crypto, azioni e copy trading in un’unica interfaccia semplice e intuitiva. Perfetto per chi vuole investire anche con pochi euro, seguendo i trader più esperti.
Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento.
Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa
scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.
Unisciti al nostro canale Telegram! 🚀
Accedi a news, analisi e strategie esclusive sul trading online. 💹
- Investimento minimo a partire da 1$
- Deposito minimo a partire da $50
- Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7
72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider
Migliori Piattaforme di Trading
- 0.0 Spread in pip
- Piattaforme di trading avanzate
- Prezzi DMA su IRESS
74.73% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider
- Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
- Leva fino a 1:30
- Protezione da Saldo Negativo
74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore.
- Trading online ETF - CRYPTO - CFD
- Licenza: CySEC - FCA - ASIC
- Copia i migliori trader del mondo
Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore
- Regulated CySEC License 247/14
- Conto di pratica gratuito da 10.000€
- Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati
Il 76% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore
CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.