Negli ultimi mesi XRP ha vissuto una corsa entusiasmante, alimentata da una serie di fattori rialzisti che hanno spinto il prezzo a livelli record. Tuttavia, nelle ultime settimane il token ha subito un calo significativo, scendendo sotto i 3 dollari per unità, un livello che molti analisti considerano cruciale sia dal punto di vista tecnico che psicologico. Questa brusca frenata ha acceso i riflettori sugli investitori, che ora si chiedono se siamo di fronte a un campanello d’allarme o a una potenziale occasione di acquisto.

Il calo di XRP nel contesto del 2025

Nonostante la recente correzione, è importante osservare il quadro complessivo. Il prezzo di XRP è sceso del 23% rispetto ai massimi annuali, ma resta comunque in crescita di circa 28% dall’inizio del 2025 e ha registrato un impressionante +400% negli ultimi 12 mesi. Se allarghiamo ulteriormente l’orizzonte, il rialzo negli ultimi tre anni tocca addirittura il +742%, un dato che mette in prospettiva quanto il progetto abbia saputo attrarre capitali e attenzione sul lungo periodo.

Gran parte di questo slancio è arrivato dopo l’elezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti, evento che ha alimentato le aspettative di una maggiore chiarezza normativa sul mercato delle criptovalute. Le tensioni legali tra Ripple Labs e la SEC (Securities and Exchange Commission), che accusava l’azienda di aver venduto XRP come security non registrata, si sono in gran parte risolte: entrambe le parti hanno rinunciato agli appelli, Ripple pagherà una multa di 125 milioni di dollari, ma il verdetto finale ha dato maggiore fiducia agli investitori.

In parallelo, due interventi legislativi hanno contribuito a rafforzare la posizione di XRP:

il Genius Act , che ha introdotto un quadro normativo chiaro per le stablecoin

, che ha introdotto un quadro normativo chiaro per le il Clarity Act, che ha stabilito regole generali per l’intero settore crypto

Queste novità hanno spinto la fiducia degli investitori, consolidando XRP come uno degli asset digitali più solidi del mercato.

ETF, regolamentazioni e impatto sul prezzo

Un altro driver importante per XRP è legato alle aspettative di approvazione dei primi ETF basati sul token. L’ottimismo aveva contribuito a spingere il prezzo verso i massimi annuali, ma ad agosto la SEC ha rinviato ogni decisione a ottobre, provocando un raffreddamento del sentiment. Nonostante ciò, il mercato resta in attesa e qualsiasi novità positiva su questo fronte potrebbe rappresentare un catalizzatore per un nuovo slancio rialzista.

XRP sotto i 3 dollari: allarme rosso o normalità?

La discesa sotto la soglia dei 3 dollari ha spaventato parte degli investitori, ma non è detto che rappresenti un segnale ribassista strutturale. XRP continua a essere una delle principali criptovalute per pagamenti transfrontalieri, ma il suo andamento di prezzo è storicamente più influenzato da trend speculativi, politiche regolatorie e fattori macroeconomici che non dalle reali performance tecniche della rete.

Il settore crypto segue spesso cicli di forte crescita alternati a correzioni profonde, e finora chi ha mantenuto un approccio di lungo periodo su XRP ha visto premiata la propria pazienza. Dopo il rally eccezionale tra giugno e agosto, il mercato delle criptovalute sta vivendo una fase di pausa fisiologica. Nonostante il ritracciamento, XRP mantiene una capitalizzazione di circa 177 miliardi di dollari ed è attualmente il terzo token più importante al mondo.

Prospettive future per XRP

La forza di XRP risiede nella sua resilienza: ha superato ostacoli normativi, consolidato la sua utilità nei pagamenti internazionali e resta un punto di riferimento per gli investitori istituzionali. Se il sentiment rialzista dovesse tornare a dominare il mercato crypto, XRP potrebbe non solo recuperare rapidamente terreno ma addirittura spingersi verso nuovi massimi storici, potenzialmente sovraperformando molte altre criptovalute di primo piano.

In sintesi, la correzione sotto i 3 dollari non va vista come un segnale di debolezza definitiva, ma piuttosto come una fase naturale all’interno di un mercato volatile. Per chi punta sul lungo periodo, XRP resta un asset strategico da monitorare con attenzione.

