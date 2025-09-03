XRP di Ripple - BorsaInside.com

Dopo mesi di attesa, il tanto discusso evento che ha acceso i riflettori su XRP è ormai alle spalle. La criptovaluta di Ripple, che negli ultimi dodici mesi ha registrato un incredibile rialzo vicino al +400%, sta ora affrontando una fase delicata: riuscirà a mantenere il ritmo o assisteremo a una classica correzione guidata dalla regola non scritta di Wall Street, “compra sul rumor, vendi sulla notizia”?

XRP ha vissuto un 2025 da protagonista assoluta

Dall’inizio di novembre 2024, per XRP sembrava filare tutto liscio. La vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali ha acceso l’entusiasmo di gran parte del settore crypto. Durante la campagna elettorale, l’allora candidato aveva persino ipotizzato la creazione di una riserva strategica di Bitcoin, dimostrandosi il presidente più “crypto-friendly” mai eletto.

A rafforzare questa percezione è arrivata anche l’approvazione del Genius Act, una legge che ha introdotto standard chiari per il funzionamento delle stablecoin, dalla copertura agli audit obbligatori fino alla supervisione federale. Sebbene XRP non sia direttamente coinvolta, il nuovo quadro normativo ha ridato fiducia al mercato delle criptovalute.

Un altro catalizzatore dell’hype è stata l’attesa per l’approvazione di un ETF spot su XRP, attesa per ottobre. L’esperienza di Bitcoin insegna: quando la SEC diede il via libera agli ETF spot su BTC, i flussi di capitale furono massicci e prolungati. Per molti, l’arrivo di un prodotto simile su XRP potrebbe replicare quel successo.

Ma il vero punto di svolta è arrivato con la fine della storica battaglia legale tra Ripple e la SEC. Dopo cinque anni di cause, accuse e appelli, le due parti hanno deciso di ritirare i procedimenti. Una vittoria simbolica che ha scatenato l’entusiasmo degli investitori… almeno all’inizio.

Potrebbe interessarti anche: 📊Investire in Criptovalute: come iniziare a fare trading sulle Crypto

Il problema ora è sostenere la crescita

Con la fine del contenzioso, però, XRP deve affrontare un nuovo scenario: il prezzo non potrà più contare sulla spinta dell’attesa e delle speculazioni. E senza nuovi “carotaggi” per alimentare la narrativa, diventa più difficile nascondere alcuni limiti strutturali.

Il punto di forza di XRP, sulla carta, è chiaro: il token nasce per facilitare i pagamenti transfrontalieri rapidi ed economici. La rete XRP Ledger è in grado di validare transazioni in 3-5 secondi con costi di pochi centesimi, un’enorme differenza rispetto allo standard attuale dominato da SWIFT, che può richiedere giorni per regolare pagamenti internazionali.

Tuttavia, ci sono alcune criticità:

Uso non obbligatorio di XRP : le banche possono utilizzare RippleNet come rete di pagamento senza dover acquistare XRP. Questo riduce potenzialmente la domanda organica per il token.

: le banche possono utilizzare come rete di pagamento senza dover acquistare XRP. Questo riduce potenzialmente la domanda organica per il token. Adozione ancora limitata : mentre SWIFT è utilizzato da oltre 11.000 istituzioni finanziarie , RippleNet conta circa 300 partner globali . C’è spazio per crescere, ma la distanza è enorme.

: mentre è utilizzato da oltre , RippleNet conta circa . C’è spazio per crescere, ma la distanza è enorme. Assenza di valore intrinseco : a differenza di Bitcoin , che è visto come riserva di valore e potenziale copertura contro l’inflazione, XRP non ha un utilizzo autonomo al di fuori dell’ecosistema Ripple.

: a differenza di , che è visto come riserva di valore e potenziale copertura contro l’inflazione, XRP non ha un utilizzo autonomo al di fuori dell’ecosistema Ripple. Competizione crescente: soluzioni come Solana offrono velocità superiori e costi ancora più bassi, mentre Stellar propone un’infrastruttura di pagamenti rapidi molto simile a quella di XRP.

Cosa aspettarsi ora

Dopo l’euforia iniziale, il mercato sembra orientarsi verso una fase di realizzazione dei profitti. Senza nuovi eventi catalizzatori imminenti, gli investitori stanno rivalutando le prospettive di XRP alla luce dei suoi limiti strutturali e della crescente concorrenza.

Il 2025 potrebbe essere un anno decisivo: da un lato, l’approvazione dell’ETF spot potrebbe dare nuova linfa al prezzo; dall’altro, se la domanda reale di XRP non dovesse crescere, l’attuale valutazione potrebbe rivelarsi insostenibile.

Per gli investitori, la chiave sarà distinguere tra hype e fondamentali. Dopo una corsa di quasi +400% in dodici mesi, i mercati ci ricordano che anche nel mondo crypto l’equilibrio arriva sempre.

Vuoi iniziare a investire in criptovalute? Ecco due soluzioni affidabili e adatte a ogni tipo di utente:

🔹 Apri un conto su Binance : la piattaforma numero uno al mondo per comprare, vendere e scambiare criptovalute. Commissioni competitive, grande liquidità e tantissimi asset disponibili. Ideale per chi cerca potenza e versatilità .

: la piattaforma numero uno al mondo per comprare, vendere e scambiare criptovalute. Commissioni competitive, grande liquidità e tantissimi asset disponibili. Ideale per chi cerca . 🔹 Prova eToro ora: il broker regolamentato che unisce crypto, azioni e copy trading in un’unica interfaccia semplice e intuitiva. Perfetto per chi vuole investire anche con pochi euro, seguendo i trader più esperti.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe Ricevi 5.000 $ per fare trading ora

Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1

disponibili – Leva fino a 30: 1 Fai trading 7 giorni su 7 Scopri di più su iFOREX.it