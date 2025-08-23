Il mercato dei futures su XRP sta vivendo una fase senza precedenti, trainato da volumi record, open interest elevati e sentiment rialzista legato all’ETF Ripple.



Il mercato delle criptovalute continua a evolversi sotto gli occhi degli investitori istituzionali, e XRP si conferma uno degli asset più osservati. I futures su XRP negoziati al CME Group hanno recentemente stabilito nuovi record, con un volume impressionante di 9,02 miliardi di dollari, mentre l’open interest ha raggiunto 7,5 miliardi di dollari, segnando una forte domanda da parte dei professionisti del settore. Questi dati riflettono una crescente fiducia nel potenziale di XRP, alimentata anche dalle speculazioni sull’approvazione di un ETF Ripple entro il 2025.

Negli ultimi tre mesi, sono stati scambiati oltre 251.000 contratti di futures su XRP sul CME, rendendo questi strumenti una scelta popolare per speculazione e copertura in mercati regolamentati. Il picco di open interest, registrato il 18 agosto con oltre 6.000 contratti attivi, indica che i trader professionisti si stanno posizionando in previsione di futuri movimenti di prezzo.

Con un volume medio giornaliero di 143,2 milioni di dollari, i futures su XRP stanno consolidando la loro liquidità, rendendo il mercato più stabile e appetibile per investitori istituzionali. L’inclusione di XRP nel wallet di derivati del CME, insieme a Bitcoin ed Ethereum, rafforza ulteriormente la sua legittimità come asset da trading regolamentato.

Ottimismo sull’approvazione di un ETF Ripple

Un fattore chiave dietro l’aumento dei volumi e dell’open interest è la crescente speculazione sull’approvazione di un ETF Ripple. Le probabilità che un ETF XRP venga approvato nel 2025 sono salite al 78%, rispetto a stime precedenti inferiori al 70%.

Questo entusiasmo ha alimentato un aumento delle attività di trading sui mercati predittivi, con più di 144.000 dollari negoziati. L’approvazione di un ETF regolamentato permetterebbe agli investitori istituzionali di accedere a XRP in maniera più sicura e trasparente, consolidandone la posizione nel mercato crypto e incrementandone la legittimità agli occhi di fondi e gestori patrimoniali.

Mercato globale dei derivati XRP

Oltre al CME, i dati indicano che il volume globale dei derivati su XRP ha raggiunto 7,52 miliardi di dollari, con un open interest stabile a 7,5 miliardi. Inoltre, il trading di opzioni XRP è aumentato del 32%, mentre l’open interest delle opzioni è cresciuto del 45%, suggerendo che i trader si stanno posizionando per possibili rialzi di prezzo.

Sulle principali piattaforme, come Binance, il rapporto long-short è fortemente sbilanciato verso le posizioni long, confermando un sentiment prevalentemente rialzista. Gli operatori sembrano credere che l’ottimismo sull’ETF e le dinamiche di mercato favoriscano una possibile crescita futura del prezzo di XRP.

Token6900: la meme coin anni ’90 che sfida la finanza

Token6900 ($T6900) è una meme coin che non punta a utility convenzionali, ma a catturare l’attenzione attraverso nostalgia, estetica retrò e umorismo virale. Ispirata all’iconico SPX6900, T6900 sfrutta riferimenti alla cultura pop e digitale di fine anni ’90 e inizio 2000 come vaporwave, glitch art, meme assurdi e riferimenti alla prima era di internet che diventano strumenti di marketing virale e di engagement comunitario.

La prevendita di Token6900 si propone come una satira del mondo finanziario tradizionale (TradFi) e del capitalismo decadente, trasformando il trading in un’esperienza ironica e giocosa.

Nonostante la mancanza di utility reale, il token si distingue per la sua capacità di creare hype, influenzando il sentiment del mercato e consolidando una community attiva e motivata. La prevendita ha un limite massimo di 5 milioni di dollari, dopodiché si concluderà automaticamente, con il token disponibile a un prezzo iniziale di 0,00705 dollari e che aumenterà progressivamente ogni volta che verrà venduto tra il 2% e il 5% dei token, fino a raggiungere una fase finale stimata a 0,007125 dollari.

Il progetto dedica il 5% dei token alle ricompense da staking, gestite attraverso la piattaforma chiamata “Brain Rot Vault”, attiva per un anno. Lo staking al momento offre un APY del 33% annuo, incentivando fortemente la partecipazione della community e la detenzione dei token durante la prevendita.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe Ricevi 5.000 $ per fare trading ora

Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1

disponibili – Leva fino a 30: 1 Fai trading 7 giorni su 7 Scopri di più su iFOREX.it