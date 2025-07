L’approvazione dell’ETF in leva 2 su XRP rappresenta una svolta storica per il token, confermandone la crescente legittimazione nei mercati regolamentati.

Approvato l’ETF ProShares Ultra XRP

Il 15 luglio 2025, NYSE Arca ha approvato il ProShares Ultra XRP ETF (UXRP), un fondo negoziato in borsa progettato per offrire un’esposizione 2x al rendimento giornaliero di XRP. Si tratta di un traguardo storico per il mondo degli investimenti crypto, poiché rappresenta il primo ETF con leva dedicato esclusivamente alla criptovaluta di Ripple.

Lanciato da ProShares, già noto per i suoi ETF su Bitcoin ed Ethereum, UXRP è destinato a trader attivi e investitori istituzionali che vogliono beneficiare dei movimenti di prezzo di XRP senza possedere direttamente il token. Sebbene i fondi con leva comportino maggiori rischi, offrono anche potenziali rendimenti amplificati per strategie a breve termine. L’approvazione di questo ETF riflette una crescente fiducia nei confronti di XRP, nonostante le incertezze normative che ancora circondano il token negli Stati Uniti.

Ripple spinge la tokenizzazione a Dubai

Parallelamente, Ripple ha annunciato una partnership strategica con Ctrl Alt per supportare il progetto di tokenizzazione immobiliare del Dipartimento del Territorio di Dubai. Il progetto utilizzerà la tecnologia di custodia di Ripple per registrare e conservare in sicurezza i titoli di proprietà immobiliare su XRP Ledger (XRPL), segnando la prima iniziativa pubblica di tokenizzazione immobiliare in Medio Oriente.

Ctrl Alt è diventato il primo partner di custodia ad aver ricevuto l’approvazione regolamentare dalla Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) degli Emirati Arabi Uniti. L’iniziativa garantisce l’emissione conforme e la gestione dei titoli immobiliari digitali, sfruttando l’infrastruttura pubblica di XRPL per rendere i titoli tracciabili, sicuri e regolamentati.

XRP punta a nuovi massimi

Nel 2025 XRP ha registrato una ripresa impressionante, superando quota 3 dollari e toccando un picco di circa 3,64 dollari a metà luglio, con un rialzo del 24% nell’ultima settimana. Attualmente, il token scambia intorno ai 3,55 dollari, con una capitalizzazione di mercato di 204 miliardi di dollari, diventando così la terza criptovaluta per valore complessivo.



Il breakout sopra la soglia psicologica dei 3 dollari, dopo una lunga fase laterale tra 2,30 e 2,85 dollari, viene interpretato come un segnale di fiducia crescente nella visione aziendale di Ripple. In questo contesto, si moltiplicano le previsioni rialziste per il token, con alcuni modelli tecnici che indicano obiettivi tra 4 e 5 dollari entro la fine del 2025, mentre analisti come Peter Brandt ipotizzano una possibile estensione fino a 4,47 dollari nei prossimi mesi. Le proiezioni di Standard Chartered sono ancora più ambiziose: 5,50 dollari entro dicembre 2025, 8 dollari nel 2026 e fino a 12,50 entro il 2029. Questi target riflettono l’ipotesi di una crescente adozione istituzionale e di un’espansione dell’utilizzo di XRP nei circuiti finanziari globali, supportata anche dal recente via libera normativo all’ETF su XRP e al GENIUS Act per le stablecoin.

ETF spot: lo scenario si rafforza

Con l’approvazione dell’ETF UXRP e l’espansione di Ripple in mercati come Dubai, XRP beneficia di una convergenza tra innovazione regolamentata e adozione reale della tecnologia blockchain. Le istituzioni iniziano a considerare XRP non solo come asset speculativo, ma anche come infrastruttura strategica per sistemi finanziari e immobili digitalizzati.

Anche il contesto globale spinge in questa direzione. Negli Stati Uniti, la contea di Bergen (New Jersey) ha lanciato il più grande progetto di tokenizzazione immobiliare nella storia americana utilizzando la blockchain Avalanche, dimostrando come più reti stiano spingendo verso la digitalizzazione dei real world asset.

In questo scenario, l’obiettivo di 5 dollari per XRP nel breve termine non appare più lontano. Con una struttura tecnica rialzista, ETF futures appena approvati e progetti concreti di adozione istituzionale, la criptovaluta di Ripple si trova in una posizione favorevole per una potenziale approvazione degli ETF spot negli USA.

Best Wallet: un alleato strategico per il mondo crypto

Con questa crescente attenzione per il settore crypto, Best Wallet si distingue come uno dei wallet decentralizzati più innovativi del 2025. Non custodial, con supporto a più di 60 blockchain e dotato di funzionalità avanzate, l’app integra un DEX interno, supporta un aggregatore di staking, permette di accedere a prevendite esclusive tramite la funzione Upcoming Tokens e include un assistente AI per analisi e previsioni di mercato.

Al centro dell’ecosistema c’è il token $BEST, attualmente in prevendita a 0,025345 dollari e con un interesse APY per lo staking del 98% già disponibile. Il token offre vantaggi esclusivi come commissioni ridotte, accesso anticipato a progetti emergenti, premi, cashback dell’8% sulle cripto spese con la Best Card e priorità negli airdrop.



Con 14 milioni di dollari raccolti fino a questo momento e oltre 500.000 download dell’app mobile, Best Wallet si posiziona come un asset chiave per chi cerca strumenti per gestire e far crescere il proprio wallet crypto.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.