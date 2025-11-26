XRP torna protagonista sui mercati grazie al debutto dei nuovi ETF spot di Franklin Templeton e Grayscale, registrando volumi record, forte interesse istituzionale e segnali tecnici da monitorare nei prossimi giorni.

Franklin Templeton debutta con XRPZ

XRP ha registrato un rally significativo nelle ultime 24 ore, spingendosi fino a 2,24 dollari e segnando un +9% giornaliero. Questo movimento è avvenuto in concomitanza con il debutto dell’ETF Franklin XRPZ sul New York Stock Exchange Arca, partito da 22,60 dollari e salito dell’8,7% nella prima sessione.

L’ETF replica la performance del New York Variant del CME CF XRP-Dollar Reference Rate e offre, secondo Franklin Templeton, un accesso regolamentato a un asset ormai centrale nelle infrastrutture globali di regolamento dei pagamenti.

Il lancio ha contribuito a riportare fiducia sul mercato dopo le settimane di ribasso che avevano spinto Bitcoin fino a 82.175 dollari, il livello più basso da aprile, ed Ethereum sotto i 2.700 dollari. XRP, invece, è riuscito a distinguersi recuperando rapidamente terreno e invertendo parzialmente le perdite del mese.

Grayscale converte GXRP in spot ETF

Nello stesso giorno, anche Grayscale ha messo in listing il proprio fondo XRP, trasformandolo nel vero spot ETF GXRP, seguendo lo stesso percorso dei trust su Bitcoin ed Ethereum. L’operazione ha permesso al fondo di accedere a maggiore liquidità e visibilità istituzionale. L’upgrade dei prodotti di Grayscale ha contribuito a creare un effetto domino che ha reso la giornata una delle più importanti dell’anno per gli asset legati a XRP.

Contemporaneamente, Canary Capital, che aveva lanciato a metà novembre il primo spot ETF XRPC, aveva già mostrato la forte domanda per questo tipo di prodotti, registrando 58 milioni di volume nel giorno del debutto, superando di gran lunga le stime degli analisti.

XRPZ e GXRP superano ogni ETF del 2025

I nuovi ETF di Franklin Templeton e Grayscale hanno intanto battuto ogni record dell’anno, XRPZ ha registrato 62,6 milioni di dollari di volume al debutto, mentre GXRP ha raggiunto 67,4 milioni di dollari, superando persino i numeri iniziali di Canary Capital.

In totale, la categoria degli ETF XRP ha raccolto 164 milioni di afflussi in un solo giorno, superando gli ETF su Ethereum (96,6 milioni di dollari) e Solana (58 milioni di dollari). Soltanto Bitcoin ha avuto una giornata negativa, con 151 milioni di dollari di outflow guidati dal fondo IBIT di BlackRock.

Dal lancio avvenuto 9 giorni fa, gli ETF XRP hanno accumulato 622 milioni di dollari in afflussi netti, superando l’intero comparto degli ETF su Solana.

Rally sostenibile o rischio di eccesso di leva?

Nonostante la spinta istituzionale, alcuni indicatori on-chain suggeriscono prudenza. La metrica Open Interest Delta RSI di XRP ha superato quota 70, entrando nella cosiddetta “sell zone”. Secondo l’analista Maartunn, questo valore indica un aumento aggressivo delle posizioni speculative, spesso associato a fasi di mercato vicine a un top locale.

Anche il recente ritorno sotto i 2 dollari aveva generato una forte ondata di perdita realizzata compresa tra 0,5 e 1,2 miliardi di dollari a settimana, confermando che il livello dei 2 dollari rappresenta un’area psicologica cruciale per gli investitori. Attualmente XRP si mantiene a quota 2,17 dollari, con un leggero calo del 2% nelle ultime 24 ore.

