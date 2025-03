XRP (Ripple) ha ottenuto la sua prima licenza di pagamento in Medio Oriente dall’autorità DFSA, che le consente di offrire la sua rete di pagamenti XRPL alle istituzioni finanziarie di Dubai.



Licenza DFSA: un nuovo traguardo per XRP

Ripple ha ottenuto la sua prima licenza per i pagamenti nella regione mediorientale con l’approvazione della Dubai Financial Services Authority (DFSA). Questo risultato consente all’azienda di offrire la sua rete di pagamento XRP Ledger (XRPL) alle istituzioni finanziarie con sede a Dubai. L’approvazione rappresenta un traguardo importante nell’espansione di Ripple nella regione, particolarmente nel Dubai International Financial Centre (DIFC), un hub finanziario chiave in un mercato di pagamenti transfrontalieri stimato a 400 miliardi di dollari, secondo i dati della Banca Mondiale.

L’approvazione della DFSA consolida ulteriormente la presenza di Ripple negli Emirati Arabi Uniti, supportando soluzioni di pagamento globali basate su blockchain e focalizzate sulla riduzione dei costi e sul miglioramento dell’efficienza delle transazioni. Dal 2020, Ripple ha stabilito la propria sede regionale nel DIFC, rafforzando la propria presenza in una giurisdizione nota per l’ambiente regolatorio favorevole alle criptovalute e all’innovazione fintech.

ETF e relazione con la SEC per Ripple

Mentre continua ad espandersi nel mercato globale, Ripple ha ormai accumulato oltre 60 licenze regolatorie in tutto il mondo. Tra queste, vi sono la Major Payments Institution License della Monetary Authority of Singapore (MAS), il Trust Charter del New York Department of Financial Services (NYDFS), la registrazione come Virtual Asset Service Provider della Banca Centrale d’Irlanda e diverse Money Transmitter Licenses negli Stati Uniti.

Nel frattempo, Ripple è anche impegnata in una lunga battaglia legale con la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti. Recenti indiscrezioni suggeriscono che la causa, avviata più di 4 anni fa, sia molto vicina alla conclusione.

Il team legale di Ripple starebbe negoziando condizioni più favorevoli, specialmente considerando un possibile ripensamento della posizione della SEC riguardo al caso.

Parallelamente ai suoi sforzi di espansione, Ripple potrebbe beneficiare di un clima regolatorio più chiaro con la recente richiesta di ETF su XRP avanzata dall’asset manager Franklin Templeton e le voci di una chiusura imminente della causa con la SEC. Nonostante le sfide legali, l’azienda continua a rafforzare la propria posizione come fornitore di soluzioni crittografiche affidabili e regolamentate, e partecipando agli eventi più prestigiosi del settore, come l’intervento del CEO al Crypto Summit svolto presso la Casa Bianca.

