Tra ETF, breakout tecnici, crescente adozione e rafforzata fiducia degli investitori, la quarta cripto più valutata al mondo XRP si trova in un momento chiave.



Bitcoin in ripresa ma l’attenzione si sposta su XRP

Negli ultimi giorni, XRP ha catturato l’attenzione del mercato con una performance impressionante che l’ha portata a registrare un +35,7% dal minimo locale di 1,61 toccato 2 settimane fa, raggiungendo quota 2,20 dollari. Questo rialzo si inserisce in un contesto più ampio di rinnovato interesse per le criptovalute, trainato dalla debolezza del dollaro statunitense, da aspettative di tagli dei tassi da parte della Federal Reserve (QE) e dall’attesa di un ETF dedicato a XRP che potrebbe trasformare radicalmente il suo posizionamento di mercato. In questo scenario, molti analisti cominciano a ipotizzare che XRP possa addirittura superare Bitcoin nei prossimi mesi.



Con Bitcoin che ha recentemente riconquistato i 95.000 dollari, il sentiment positivo si è diffuso su tutto il comparto crypto, spingendo al rialzo anche asset come Ethereum, Solana e Dogecoin. Tuttavia, mentre Bitcoin consolida la sua reputazione di “store of value”, XRP si distingue per le sue applicazioni nel mondo reale e per un crescente interesse da parte degli investitori istituzionali.

Secondo Sal Gilbertie, CEO di Teucrium, XRP è “legittimo” e rappresenta una risorsa digitale con una reale utilità. In un’intervista ha lodato la professionalità del team di Ripple, sottolineando come la loro esperienza nel settore bancario stia aiutando XRP a guadagnare credibilità tra gli operatori finanziari tradizionali.

L’attesa per l’ETF XRP: il catalizzatore perfetto?

Una delle notizie più rilevanti che sta scuotendo il mercato è la possibile approvazione di un ETF su XRP da parte della SEC. Attualmente, sono nove le aziende che hanno presentato domanda, e secondo indiscrezioni, anche BlackRock, il colosso da 11 trilioni di dollari in asset in gestione, starebbe valutando un ingresso.



Un ETF su XRP, secondo gli analisti, potrebbe comportare una drastica riduzione dell’offerta circolante, in quanto ogni token verrebbe custodito e sottratto dal mercato, creando una scarsità che alimenterebbe la domanda. Questo fenomeno, definito da alcuni “effetto vacuum”, potrebbe innescare un’impennata dei prezzi, con previsioni ottimistiche che parlano di un target tra i 33 dollari e i 100 dollari.

Indicatori tecnici e breakout imminente

Dal punto di vista tecnico, XRP sta mostrando segnali di forza contro Bitcoin ed Ethereum. La coppia XRP/BTC mostra l’inizio di un nuovo trend rialzista e un RSI in aumento, due segnali classici di un’imminente svolta di mercato.

Sistine Research ha inoltre individuato un pattern “cup and handle” nel grafico di lungo periodo, che suggerisce un potenziale target di prezzo tra i 77 dollari e i 100 dollari. Una simile struttura tecnica, combinata con un cambiamento favorevole nel quadro regolamentare, potrebbe davvero segnare l’inizio di una nuova era per XRP.

Best Wallet: una soluzione completa per la gestione cripto

Best Wallet si sta affermando rapidamente come una delle soluzioni più promettenti nel panorama dei wallet crypto, grazie a un ecosistema completo e già funzionante, adatto anche a sfruttare il potenziale di XRP.



Disponibile su App Store e Google Play, con una prevendita che ha già superato gli 11,6 milioni di dollari, Best Wallet è un wallet multi-chain non custodial che consente agli utenti il pieno controllo delle proprie chiavi private e l’accesso diretto a 60 blockchain. Non si limita alla sola custodia poiché permette di acquistare, inviare, ricevere e scambiare token in modo sicuro e intuitivo.

Un elemento chiave dell’ecosistema è il token nativo $BEST, che offre vantaggi esclusivi ai suoi possessori all’interno dell’ecosistema Best Wallet. Oltre a sconti sulle commissioni di transazione e a ricompense di staking con un interesse APY fino al 127%, il token garantisce l’accesso anticipato a nuovi progetti crypto attraverso il launchpad integrato, ovvero l’Upcoming Tokens, e il diritto di voto nelle decisioni della piattaforma.



Il programma di airdrop, infine, premia gli utenti attivi con token gratuiti in base all’interazione sociale e all’impegno nella community. In un mercato sempre più attento alla decentralizzazione e alla sicurezza, Best Wallet rappresenta una soluzione concreta secondo analisti crypto come Matteo Afrasinei.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.