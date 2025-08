XRP di Ripple tocca i 3,65 dollari, punta ai 5 dollari con ETF in attesa e la stablecoin RLUSD, supportata da normative pro-cripto negli Stati Uniti.

Il token XRP di Ripple ha raggiunto il massimo storico di 3,65 dollari il 18 luglio 2025, segnando un nuovo picco dopo oltre sette anni. Il prezzo è successivamente sceso di oltre il 13% rispetto a tale valore. Gli investitori e gli estimatori di XRP guardano con attesa al traguardo dei 5 dollari, obiettivo che potrebbe essere favorito dal recente rapporto sulle raccomandazioni in materia di criptovalute della Casa Bianca.

Il gruppo di lavoro della Casa Bianca ha sollecitato SEC e CFTC a proporre modifiche normative e a sostenere una legge al Congresso per garantire maggiore chiarezza nel settore cripto negli Stati Uniti. Paul Atkins, presidente SEC, ha ribadito l’impegno a posizionare gli Stati Uniti come leader nella rivoluzione delle criptovalute, una prospettiva che potrebbe avvantaggiare significativamente XRP grazie alla posizione pro-cripto dell’amministrazione.

Attualmente, 11 domande di ETF spot su XRP sono in attesa di approvazione presso la SEC. Le dichiarazioni di Atkins suggeriscono una spinta verso l’approvazione di un maggior numero di ETF basati su criptovalute. L’approvazione di un ETF su XRP potrebbe replicare il successo dei 11 ETF spot su Bitcoin approvati nel 2024, che hanno generato un notevole aumento dell’interesse istituzionale. Gli afflussi istituzionali potrebbero spingere XRP verso la soglia dei 5 dollari in breve tempo. Al contempo, Ripple sta ampliando il suo ecosistema con la stablecoin RLUSD, ancorata al dollaro. La crescente adozione delle stablecoin, il cui mercato è in rapida espansione, potrebbe attrarre nuovi investitori verso XRP, incrementando il valore dell’asset.

Tra le principali opportunità offerte da RLUSD vi sono:

Transazioni rapide e a basso costo per pagamenti transfrontalieri.

per pagamenti transfrontalieri. Accesso a nuovi mercati per investitori retail e istituzionali.

per investitori retail e istituzionali. Integrazione con il Ledger XRP per una maggiore liquidità.

Gli investitori puntano su questa valuta

Il settore criptovalutario registra un’espansione senza precedenti nell’uso delle stablecoin, con previsioni di crescita continua. Mentre XRP di Ripple si consolida come protagonista nel mercato delle criptovalute, il circuito crypto continua a innovare con soluzioni Layer-2 che amplificano l’efficienza di blockchain come Bitcoin. In questo scenario, Bitcoin Hyper ($HYPER) si distingue come il primo Layer-2 progettato esclusivamente per Bitcoin, integrando la Solana Virtual Machine (SVM) per transazioni rapide e a basso costo. Questa caratteristica cattura l’interesse degli investitori istituzionali, attratti dalla crescita del mercato cripto.

Il token $HYPER consente lo staking con rendimenti annuali (APY) superiori al 300%, supportato da un’architettura multi-chain robusta, posizionandosi come alleato strategico in un settore in evoluzione. Bitcoin Hyper promuove operazioni efficienti, favorendo l’adozione aziendale. La prevendita ha raccolto 6,28 milioni di dollari, con il token disponibile a 0,012475 dollari sul sito ufficiale, prevedendo incrementi nelle successive fasi dell’ICO.

