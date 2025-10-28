XRP di Ripple - BorsaInside.com

Il 2025 non è iniziato nel migliore dei modi per XRP, ma il quadro potrebbe presto ribaltarsi. Dopo aver toccato un picco di 3,65 dollari a metà luglio, il token di Ripple ha perso oltre il 25%, scendendo intorno ai 2,68 dollari. Tuttavia, due nuovi sviluppi concreti lasciano intravedere una possibile inversione di tendenza nei prossimi mesi, con effetti che potrebbero estendersi fino al 2026.

1. Gli ETF Spot su XRP possono cambiare tutto

Da inizio anno, il mercato attende con impazienza il debutto dei nuovi ETF Spot basati su XRP. Ben sei società d’investimento hanno già presentato domanda ufficiale alla SEC (Securities and Exchange Commission) per ottenere l’autorizzazione, che era attesa per ottobre. Tuttavia, il blocco amministrativo del governo federale ha congelato i tempi delle approvazioni, creando un clima di incertezza ma anche di forte aspettativa.

Il lancio di questi ETF potrebbe attirare una massiccia ondata di capitali istituzionali, favorendo un forte rimbalzo del prezzo di XRP. Le prime stime parlavano di flussi potenziali fino a 8 miliardi di dollari, cifra forse ambiziosa ma non irrealistica considerando il crescente interesse degli investitori professionali.

Secondo i dati più recenti di CoinShares, una delle società pronte a lanciare un ETF Spot su XRP, quasi 2 miliardi di dollari sono già confluiti nella criptovaluta da gennaio. Solo nella settimana del 20 ottobre si sono registrati afflussi pari a 75 milioni di dollari, un segnale chiaro che il mercato sta accumulando in vista di una possibile svolta.

2. Nascono le società “treasury” dedicate interamente a XRP

Un altro segnale rialzista arriva da un nuovo fenomeno in crescita: la nascita di società di tesoreria create appositamente per acquistare e detenere XRP come riserva strategica. La prima società di questo tipo, VivoPower International, è diventata pubblica nell’estate 2025. Pur essendo una realtà di piccole dimensioni (capitalizzazione di circa 48 milioni di dollari), ha aperto la strada a un modello destinato a espandersi.

La vera svolta, però, arriva con Evernorth, una nuova società di tesoreria finanziata da Ripple stessa e da uno dei suoi co-fondatori. Evernorth ha già raccolto 1 miliardo di dollari di capitali esterni, fondi che saranno utilizzati per acquistare XRP in modo massiccio. Questo potrebbe innescare un effetto domino simile a quello visto in passato con MicroStrategy e Bitcoin, quando l’accumulo di BTC da parte di grandi aziende spinse il mercato verso nuovi massimi.

Se Evernorth dovesse avere successo, è plausibile che altre società adottino lo stesso approccio, trasformando XRP in una delle principali riserve digitali del settore corporate.

Obiettivo prezzo: XRP può davvero arrivare a 12,50 dollari?

Ad aprile, Standard Chartered aveva previsto un prezzo di 5,50 dollari entro la fine del 2025 e di 12,50 dollari entro il 2028. Tuttavia, l’attuale andamento rende questo scenario molto difficile da raggiungere nei tempi ipotizzati: per arrivare a tali livelli, XRP dovrebbe raddoppiare due volte nel giro di appena tre anni.

Detto questo, il target non è del tutto irrealizzabile. La previsione si basa su un fattore chiave: l’adozione crescente di XRP come infrastruttura per i pagamenti globali. Ripple sta lavorando da anni per sostituire parzialmente la rete SWIFT, utilizzata dalle banche per i trasferimenti internazionali e ormai obsoleta dal punto di vista tecnologico.

Proprio in questo periodo, SWIFT sta testando integrazioni basate su blockchain, e se XRP riuscisse a inserirsi in questo processo, potrebbe diventare un pilastro dei pagamenti cross-border. In tal caso, le prospettive di prezzo cambierebbero radicalmente.

Tuttavia, è importante ricordare che in oltre dieci anni XRP non ha mai superato i 4 dollari. Le potenzialità sono reali, ma serve equilibrio nelle aspettative: il mercato delle criptovalute è imprevedibile e l’hype non sempre coincide con la realtà.

