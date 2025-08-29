XRP di Ripple - BorsaInside.com

La criptovaluta XRP, sviluppata da Ripple Labs e lanciata nel 2013, ha attraversato nel tempo fasi di forte volatilità, alternando rialzi impressionanti a correzioni improvvise. Nonostante ciò, oggi XRP si posiziona stabilmente come la terza criptovaluta più capitalizzata al mondo.

Cinque anni fa, ad agosto 2020, il prezzo di XRP era di circa 0,28 dollari. Con un investimento di 1.000 dollari avresti potuto acquistare 3.571 token. Alla data del 26 agosto 2025, il valore di XRP è salito a 2,98 dollari: ciò significa che quello stesso investimento oggi varrebbe circa 11.178 dollari.

Anche se è improbabile che XRP replichi performance simili nei prossimi cinque anni, diversi fattori potrebbero spingerne ancora la crescita e consentirgli di sovraperformare il mercato crypto.

Grandi investitori e aziende potrebbero trainare XRP

Uno degli elementi più interessanti per il futuro di XRP riguarda il crescente interesse di investitori istituzionali e grandi aziende. La SEC (Securities and Exchange Commission) deciderà a ottobre 2025 sull’approvazione degli ETF legati a XRP, e secondo i principali mercati delle scommesse finanziarie, le probabilità di un via libera superano l’80%.

Gli esempi di Bitcoin ed Ethereum sono emblematici: dopo l’approvazione degli ETF, hanno registrato afflussi complessivi pari rispettivamente a 54 miliardi e 13 miliardi di dollari. Sebbene il processo possa richiedere tempo, un eventuale ETF su XRP rappresenterebbe una spinta enorme per la sua adozione mainstream.

In parallelo, alcune aziende quotate in Borsa stanno iniziando a inserire XRP come asset di riserva nei propri bilanci. Tra queste spicca Trident Digital Tech Holdings, che ha annunciato l’intenzione di raccogliere fino a 500 milioni di dollari per acquistare XRP come parte della propria strategia patrimoniale. Altre società, seppur con importi inferiori, stanno seguendo la stessa strada.

XRP resta un’opportunità, ma serve prudenza

Nonostante le prospettive interessanti, è importante mantenere aspettative realistiche. Rispetto a cinque anni fa, XRP è un asset molto più grande e consolidato, quindi difficilmente potrà replicare una crescita del +1.000% in così poco tempo. Inoltre, la criptovaluta rimane altamente volatile e soggetta a forti oscillazioni di prezzo.

Per questo motivo, XRP può rappresentare un’ottima opportunità di investimento nel lungo termine, soprattutto in vista di un’eventuale approvazione degli ETF e dell’interesse crescente delle aziende. Tuttavia, è consigliabile non concentrare troppo capitale su un singolo asset e inserirlo solo come piccola percentuale del proprio portafoglio per gestire il rischio.

