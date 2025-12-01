Una moneta con il vecchio simbolo di XRP e un grafico a candele sullo sfondo
XRP di Ripple - BorsaInside.com
🚀 Prova il conto Demo Gratuito su eToro - Subito 100.000€ virtuali 💎🔥

Nel mondo delle criptovalute, molti investitori sono abituati a valutare i progetti come se fossero aziende tradizionali, osservando entrate, costi e profitti. Per questo motivo, quando si scopre che su XRP Ledger vengono generate commissioni per appena 300 dollari al giorno, qualcuno potrebbe pensare che sia un segnale negativo. Eppure, questa apparente debolezza potrebbe nascondere uno dei principali motivi per cui XRP potrebbe avere un valore futuro importante.

Vediamo perché.

Commissioni quasi inesistenti: perché sembrano un problema

Se una rete blockchain genera pochissime commissioni, mentre il suo token ha una capitalizzazione di mercato da decine di miliardi, l’impressione iniziale è che ci sia uno squilibrio. Ethereum e Solana, ad esempio, raccolgono milioni di dollari al giorno in fees, mentre XRPL rimane nelle ultime posizioni. Guardando solo questi numeri, XRP potrebbe sembrare sopravvalutato e senza fondamentali solidi.

Ma questa logica funziona solo se si pensa che una blockchain debba generare entrate come un’azienda. XRP, invece, non funziona così.

Le commissioni sulle transazioni XRP non vengono pagate ai validatori, né a Ripple, né agli investitori. Ogni transazione brucia una quantità minima di XRP, del valore di una frazione di centesimo, che serve solo come deterrente contro lo spam. Questo meccanismo non ha lo scopo di creare profitto, ma di mantenere il network stabile, veloce e accessibile.

Il burn giornaliero stimato è tra 163 e 750 XRP, un valore irrilevante rispetto ai 100 miliardi di token massimi. Di conseguenza, il ruolo delle fee su XRP è completamente diverso da quello di altre blockchain.

Leggi anche: 📚Come comprare criptovalute e dove. Una guida pratica per farlo in sicurezza

Il vero valore di XRP: una infrastruttura per i pagamenti globali

Per capire perché le commissioni basse non sono un segnale negativo, bisogna capire a chi è destinata la tecnologia XRP.

XRP Ledger nasce con l’obiettivo di diventare un’infrastruttura finanziaria per banche, istituzioni e grandi operatori globali, non una piattaforma per generare profitto tramite commissioni. L’obiettivo è offrire pagamenti istantanei, economici, sicuri e regolamentati, una sorta di “plumbing moderno” per la finanza internazionale.

Aziende, banche, servizi di pagamento e fornitori di liquidità cercano soprattutto:

Costi bassi e prevedibili
Velocità elevata nelle transazioni internazionali
Facilità di integrazione con sistemi regolamentati
Liquidità per strumenti finanziari tokenizzati

E proprio qui XRP eccelle. Non deve arricchire gli utenti con commissioni, ma offrire uno strumento veloce e affidabile per gestire capitali, valute, stablecoin e asset tokenizzati, come obbligazioni, valute estere o titoli di Stato digitalizzati.

Potrebbe interessarti anche: 📊Investire in Criptovalute: come iniziare a fare trading sulle Crypto

Perché XRP può aumentare di valore anche con fee bassissime

Il valore futuro di XRP non dipende dalle commissioni, ma da quanti player istituzionali utilizzeranno il token come liquidità e strumento operativo.

Ogni entità che usa XRPL per pagamenti e trasferimenti deve comunque detenere XRP per:

• pagare le micro fee delle transazioni
• fornire liquidità nei ponti valutari (Bridge Asset)
• gestire strumenti tokenizzati e stablecoin
• svolgere operazioni cross border ad alta velocità

Se XRPL continua a essere adottato per i pagamenti internazionali e per la tokenizzazione degli asset, la domanda di XRP come riserva di liquidità, capitale operativo e asset digitale strategico potrebbe crescere in modo significativo, anche se le commissioni rimangono bassissime.

Le commissioni minime non sono un punto debole, ma un elemento strategico del modello XRP. Mentre altre blockchain puntano a fare profitto dalle fee, XRPL punta a diventare l’infrastruttura veloce e globale per i pagamenti e la finanza tokenizzata. Per chi crede in un futuro dominato da transazioni digitali, regolamentate e istantanee, questo è esattamente il motivo per cui XRP potrebbe rivelarsi un asset da detenere nel lungo periodo.

Non per guadagnare dalle commissioni, ma per possederne la liquidità, l’utilità e il potenziale strategico.

Vuoi iniziare a investire in criptovalute? Ecco due soluzioni affidabili e adatte a ogni tipo di utente:

  • 🔹 Apri un conto su Binance: la piattaforma numero uno al mondo per comprare, vendere e scambiare criptovalute. Commissioni competitive, grande liquidità e tantissimi asset disponibili. Ideale per chi cerca potenza e versatilità.
  • 🔹 Prova eToro ora: il broker regolamentato che unisce crypto, azioni e copy trading in un’unica interfaccia semplice e intuitiva. Perfetto per chi vuole investire anche con pochi euro, seguendo i trader più esperti.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

Accedi a news, analisi e strategie esclusive sul trading online. 💹

Telegram
🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€
  • Investimento minimo a partire da 1$
  • Deposito minimo a partire da $50
  • Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7

72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider

Inizia Gratuitamente su iqoption.com

Novità da non perdere

Cambio AUD/NZD: quali previsioni per i prossimi mesi?
Cambio AUD NZD
Cambio AUD/NZD: quali previsioni per i prossimi mesi?
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori Azioni AI
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Azioni da Comprare
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Prezzo Bitcoin oggi oltre i 120.000$: ecco perché ottobre può essere il mese della svolta
BTC 2025
Prezzo Bitcoin oggi oltre i 120.000$: ecco perché ottobre può essere il mese della svolta
Perchè il prezzo dell’oro non si ferma più e come sfruttare il trend ->
Prezzo Oro
Perchè il prezzo dell’oro non si ferma più e come sfruttare il trend ->
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani
Azioni Alphabet
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani

Migliori Piattaforme di Trading

Broker del mese
Logo FP Markets
0.0 Spread in pip
Deposito minimo 100$
✔️ Broker regolamentato
CONTO DEMO GRATUITO Recensioni
  • 0.0 Spread in pip
  • Piattaforme di trading avanzate
  • Prezzi DMA su IRESS

74.73% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider

Logo Dukascopy
Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
Deposito minimo 100$
✔️ Broker regolamentato
APRI DEMO LIVE Recensioni
  • Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
  • Leva fino a 1:30
  • Protezione da Saldo Negativo

74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore.

Logo eToro
Trading online ETF - CRYPTO - CFD
Deposito minimo 50$
✔️ Broker regolamentato
Prova Demo Gratuita Recensioni
  • Trading online ETF - CRYPTO - CFD
  • Licenza: CySEC - FCA - ASIC
  • Copia i migliori trader del mondo

Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore

Logo IQ Option
Regulated CySEC License 247/14
Deposito minimo 50€
✔️ Broker regolamentato
Conto di pratica Recensioni
  • Regulated CySEC License 247/14
  • Conto di pratica gratuito da 10.000€
  • Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati

Il 72% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore

Attenzione:

CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker del mese
Logo FP Markets
0.0 Spread in pip
Deposito minimo 100$
✔️ Broker regolamentato
CONTO DEMO GRATUITO Recensioni
  • 0.0 Spread in pip
  • Piattaforme di trading avanzate
  • Prezzi DMA su IRESS

74.73% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider

Logo Dukascopy
Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
Deposito minimo 100$
✔️ Broker regolamentato
APRI DEMO LIVE Recensioni
  • Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
  • Leva fino a 1:30
  • Protezione da Saldo Negativo

74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore.

Logo eToro
Trading online ETF - CRYPTO - CFD
Deposito minimo 50$
✔️ Broker regolamentato
Prova Demo Gratuita Recensioni
  • Trading online ETF - CRYPTO - CFD
  • Licenza: CySEC - FCA - ASIC
  • Copia i migliori trader del mondo

Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore

Logo IQ Option
Regulated CySEC License 247/14
Deposito minimo 50€
✔️ Broker regolamentato
Conto di pratica Recensioni
  • Regulated CySEC License 247/14
  • Conto di pratica gratuito da 10.000€
  • Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati

Il 72% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore

Attenzione:

CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.