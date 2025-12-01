XRP di Ripple - BorsaInside.com

Nel mondo delle criptovalute, molti investitori sono abituati a valutare i progetti come se fossero aziende tradizionali, osservando entrate, costi e profitti. Per questo motivo, quando si scopre che su XRP Ledger vengono generate commissioni per appena 300 dollari al giorno, qualcuno potrebbe pensare che sia un segnale negativo. Eppure, questa apparente debolezza potrebbe nascondere uno dei principali motivi per cui XRP potrebbe avere un valore futuro importante.

Vediamo perché.

Commissioni quasi inesistenti: perché sembrano un problema

Se una rete blockchain genera pochissime commissioni, mentre il suo token ha una capitalizzazione di mercato da decine di miliardi, l’impressione iniziale è che ci sia uno squilibrio. Ethereum e Solana, ad esempio, raccolgono milioni di dollari al giorno in fees, mentre XRPL rimane nelle ultime posizioni. Guardando solo questi numeri, XRP potrebbe sembrare sopravvalutato e senza fondamentali solidi.

Ma questa logica funziona solo se si pensa che una blockchain debba generare entrate come un’azienda. XRP, invece, non funziona così.

Le commissioni sulle transazioni XRP non vengono pagate ai validatori, né a Ripple, né agli investitori. Ogni transazione brucia una quantità minima di XRP, del valore di una frazione di centesimo, che serve solo come deterrente contro lo spam. Questo meccanismo non ha lo scopo di creare profitto, ma di mantenere il network stabile, veloce e accessibile.

Il burn giornaliero stimato è tra 163 e 750 XRP, un valore irrilevante rispetto ai 100 miliardi di token massimi. Di conseguenza, il ruolo delle fee su XRP è completamente diverso da quello di altre blockchain.

Il vero valore di XRP: una infrastruttura per i pagamenti globali

Per capire perché le commissioni basse non sono un segnale negativo, bisogna capire a chi è destinata la tecnologia XRP.

XRP Ledger nasce con l’obiettivo di diventare un’infrastruttura finanziaria per banche, istituzioni e grandi operatori globali, non una piattaforma per generare profitto tramite commissioni. L’obiettivo è offrire pagamenti istantanei, economici, sicuri e regolamentati, una sorta di “plumbing moderno” per la finanza internazionale.

Aziende, banche, servizi di pagamento e fornitori di liquidità cercano soprattutto:

• Costi bassi e prevedibili

• Velocità elevata nelle transazioni internazionali

• Facilità di integrazione con sistemi regolamentati

• Liquidità per strumenti finanziari tokenizzati

E proprio qui XRP eccelle. Non deve arricchire gli utenti con commissioni, ma offrire uno strumento veloce e affidabile per gestire capitali, valute, stablecoin e asset tokenizzati, come obbligazioni, valute estere o titoli di Stato digitalizzati.

Perché XRP può aumentare di valore anche con fee bassissime

Il valore futuro di XRP non dipende dalle commissioni, ma da quanti player istituzionali utilizzeranno il token come liquidità e strumento operativo.

Ogni entità che usa XRPL per pagamenti e trasferimenti deve comunque detenere XRP per:

• pagare le micro fee delle transazioni

• fornire liquidità nei ponti valutari (Bridge Asset)

• gestire strumenti tokenizzati e stablecoin

• svolgere operazioni cross border ad alta velocità

Se XRPL continua a essere adottato per i pagamenti internazionali e per la tokenizzazione degli asset, la domanda di XRP come riserva di liquidità, capitale operativo e asset digitale strategico potrebbe crescere in modo significativo, anche se le commissioni rimangono bassissime.

Le commissioni minime non sono un punto debole, ma un elemento strategico del modello XRP. Mentre altre blockchain puntano a fare profitto dalle fee, XRPL punta a diventare l’infrastruttura veloce e globale per i pagamenti e la finanza tokenizzata. Per chi crede in un futuro dominato da transazioni digitali, regolamentate e istantanee, questo è esattamente il motivo per cui XRP potrebbe rivelarsi un asset da detenere nel lungo periodo.

Non per guadagnare dalle commissioni, ma per possederne la liquidità, l’utilità e il potenziale strategico.

