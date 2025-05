L’interesse istituzionale verso XRP si rafforza con l’esame della SEC sul ETF spot, nuovi fondi aziendali dedicati e iniziative di tokenizzazione immobiliare, segnando un momento cruciale per la quarta criptovaluta più grande al mondo.

La SEC valuta l’ETF spot su XRP di WisdomTree

La Securities and Exchange Commission statunitense ha avviato il processo di revisione per un nuovo exchange-traded fund spot (ETF) basato su XRP, proposto dal gestore patrimoniale WisdomTree. Se approvato, sarebbe il primo prodotto di questo tipo negli Stati Uniti a offrire esposizione diretta a XRP senza la necessità di dover custodire personalmente il token.

La SEC ha aperto un periodo di consultazione pubblica per raccogliere opinioni su potenziali rischi di manipolazione di mercato e sulla protezione degli investitori. Il termine massimo per una decisione definitiva è fissato a 240 giorni. Il procedimento è osservato con attenzione, poiché potrebbe delineare l’orientamento dell’agenzia anche verso altre cripto, oltre a Bitcoin ed Ethereum, per i quali gli ETF spot sono stati autorizzati da gennaio 2024.

Interesse crescente da parte di gestori e investitori

Oltre a WisdomTree, almeno altri otto attori istituzionali, tra cui Franklin Templeton, VanEck e Bitwise, hanno presentato richieste per lanciare un ETF spot su XRP. Tra gli osservatori del settore circolano anche voci secondo cui BlackRock, il maggiore gestore di asset al mondo, potrebbe unirsi all’iniziativa, forte del successo dei suoi ETF su Bitcoin ed Ethereum.

La SEC ha fissato la scadenza del 17 luglio per decidere sull’ETF di Franklin Templeton, ma si prevede un ulteriore rinvio fino a ottobre, in linea con altre richieste ancora in attesa di approvazione. Una decisione positiva porterebbe, secondo stime di JPMorgan, flussi in entrata superiori agli 8 miliardi di dollari nel primo anno, rendendo l’ETF su XRP potenzialmente più performante di quello su Ethereum.

VivoPower aggiunge XRP nella tesoreria

Nel frattempo, VivoPower ha annunciato un’operazione di raccolta fondi da 121 milioni di dollari per costruire la prima tesoreria aziendale focalizzata su XRP da parte di una società quotata. Il capitale, ottenuto tramite la vendita di 20 milioni di azioni a 6,05 dollari ciascuna, sarà destinato all’acquisto di XRP e al sostegno di attività sulla blockchain XRP Ledger.

L’iniziativa ha ricevuto l’appoggio diretto di Sua Altezza Reale il Principe Abdulaziz bin Turki Abdulaziz Al Saud, presidente della Eleventh Holding Company, che ha guidato l’investimento. Il progetto mira a rafforzare l’integrazione di XRP nelle strategie di tesoreria aziendale e a preparare il terreno per un possibile utilizzo dell’asset in una futura riserva strategica digitale statunitense.

Adam Traidman, ex membro del consiglio di Ripple, entrerà nel Board of Advisors di VivoPower per supervisionare l’iniziativa e contribuire allo sviluppo strategico legato agli asset digitali. Il voto degli azionisti per approvare il piano è previsto per il 18 giugno.

Dubai sceglie XRP Ledger

Anche Dubai ha suscitato scalpore, portando avanti un progetto di tokenizzazione del mercato immobiliare, basato proprio su XRP Ledger. Il nuovo sistema, Prypco Mint, consente la proprietà frazionata di immobili attraverso titoli digitali, aggiornati in tempo reale grazie all’integrazione con il Dubai Land Department.

Disponibile inizialmente solo per cittadini degli Emirati Arabi Uniti con ID valido, la piattaforma permette investimenti a partire da 2.000 dirham (circa 540 dollari), utilizzando esclusivamente valuta locale. Si tratta di un tassello della strategia dell’emirato per digitalizzare fino a 16 miliardi di dollari di beni immobiliari entro il 2033.

