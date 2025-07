L’approvazione di un ETF su XRP e l’analisi tecnica favorevole alimentano l’ottimismo sul futuro del token, spingendo gli investitori a riconsiderarne il potenziale durante questa nuova fase rialzista del mercato crypto.

Le previsioni degli analisti su XRP

Durante questa nuova fase rialzista del mercato crypto, spinta dal nuovo prezzo record segnato da Bitcoin di 123.170 dollari, diversi analisti hanno espresso un outlook estremamente favorevole per la terza crypto più capitalizzata del mercato, XRP (Ripple). Il veterano Peter Brandt ha individuato un pattern tecnico raro sul grafico settimanale XRP/USDT, denominato “continuation compound fulcrum”, che potrebbe spingere il prezzo fino a 4,47 dollari, con un potenziale rialzo del 52% rispetto al valore attuale di 2,95 dollari. Questa previsione arriva in un contesto di forte performance settimanale del token, che segna un rialzo del 27%, segnando il miglior risultato dalla fine di novembre.

Un altro analista molto seguito, noto sul social X con lo pseudonimo di Pentoshi, ha evidenziato una struttura tecnica favorevole che potrebbe condurre XRP a 5,89 dollari nel breve termine. Secondo la sua analisi, l’attuale fase di consolidamento intorno alla resistenza dei 3 dollari rappresenta una pausa prima di un ulteriore movimento al rialzo, sostenuto da fondamentali in miglioramento come la partnership strategica con Dubai nel settore RWA, la possibile concessione di una licenza bancaria a Ripple e l’approvazione degli ETF spot su XRP negli Stati Uniti.

Secondo Pentoshi, il momento attuale potrebbe rappresentare un’opportunità anche per altre altcoin. Mentre le criptovalute a grande capitalizzazione hanno già mostrato una performance positiva nel primo semestre del 2025, l’attenzione si sta ora spostando verso i progetti mid cap, con capitalizzazioni comprese tra 1 e 10 miliardi di dollari. Molte di queste altcoin mostrano strutture tecniche solide e potrebbero beneficiare dell’attuale dinamica di rotazione degli investimenti nel settore crypto.

I target di lungo termine per XRP secondo Standard Chartered

Anche il settore bancario tradizionale mostra fiducia nelle prospettive di XRP. Geoffrey Kendrick, strategist di Standard Chartered, prevede che il token possa raggiungere 5,50 dollari entro la fine del 2025. Le sue proiezioni a lungo termine indicano un potenziale target di 8 dollari nel 2026, 10,40 nel 2027 e fino a 12,50 entro il 2029. Queste stime si basano sulla crescente adozione di XRP come asset infrastrutturale per i pagamenti transfrontalieri, specialmente nel contesto dell’integrazione con il sistema bancario globale.

ETF in leva x2 su XRP approvato per ProShares

XRP si trova nuovamente sotto i riflettori, sostenuto da previsioni rialziste da parte di analisti noti e da un rinnovato interesse istituzionale. Il mercato ha reagito con entusiasmo alla notizia dell’approvazione da parte della SEC del primo ETF in leva x2 su XRP, un passo che potrebbe aprire le porte ad un ETF spot e un più ampio riconoscimento di questa criptovaluta all’interno della finanza tradizionale. Il ProShares Ultra XRP ETF sarà quotato su NYSE Arca e offrirà una leva giornaliera 2x sull’andamento del prezzo di XRP, rivolgendosi a investitori esperti e con un profilo operativo orientato al breve termine.

Il portafoglio ideale per custodire crypto come XRP

In un contesto di rinnovato entusiasmo per XRP e per il mercato crypto in generale, cresce la necessità di strumenti efficienti per la gestione autonoma degli asset digitali. Best Wallet si presenta come una soluzione completa e semplice da utilizzare, pensata per offrire agli utenti un controllo totale sulle proprie criptovalute e tutti i benefici della DeFi.



La piattaforma supporta più di 60 blockchain, tra cui XRP e Ethereum, è non-custodial e non richiede procedure KYC, garantendo privacy e libertà operativa. Attraverso l’integrazione con Onramper, consente di acquistare criptovalute anche tramite carta di credito, mentre l’aggregatore di staking permette di ottenere i migliori rendimenti passivi sulle crypto detenute. Non mancano il DEX integrato per scambi veloci, una sezione dedicata ai progetti crypto in fase di prevendita, e l’imminente lancio di una crypto card per effettuare pagamenti nei negozi fisici.

Il token nativo $BEST offre numerosi vantaggi: accesso anticipato alle prevendite, cashback dell’8% sugli acquisti con la Best Card, commissioni ridotte e premi maggiorati nello staking. $BEST è disponibile ancora per poco tempo in fase di prevendita, con un prezzo attuale pari a 0,025335 dollari e 14 milioni di dollari raccolti finora, posizionandosi come un asset strategico per chi vuole sfruttare al meglio le opportunità della finanza digitale.

Una volta quotato su prominenti crypto exchange, il token $BEST potrebbe registrare un interessante apprezzamento secondo diversi analisti, sostenuto dall’adozione crescente dell’app che in questo momento conta oltre 500.000 utenti.

