Le recenti evoluzioni attorno a XRP e al suo ecosistema dimostrano chiaramente come Ripple stia accelerando l’integrazione tra infrastrutture tradizionali e innovazione blockchain.

XRP Ledger apre le porte a Ethereum

XRP Ledger si prepara a un’evoluzione cruciale con il lancio, previsto nel secondo trimestre del 2025, di una sidechain compatibile con Ethereum Virtual Machine (EVM). L’annuncio è stato dato da David Schwartz, CTO di Ripple, durante l’evento Apex 2025 a Singapore. Questa sidechain consentirà agli sviluppatori Ethereum di utilizzare smart contract direttamente all’interno dell’ecosistema XRPL, combinando così i vantaggi delle basse commissioni di transazione tipiche del ledger di Ripple con le funzionalità avanzate degli smart contract di Ethereum.

Il progetto è sviluppato in collaborazione tra Ripple e Peersyst, sfruttando lo stack tecnologico evmOS, ed è già attivo su testnet. Il lancio su mainnet avverrà dopo ulteriori fasi di testing e l’integrazione con nuovi validatori. Il collegamento con il ledger principale di XRPL sarà gestito tramite un bridge sviluppato da Axelar, che permetterà il trasferimento di asset come wrapped XRP, usato anche come gas token nativo sulla sidechain.

XRPL stringe una partnership con Ondo Finance

Nel frattempo, XRP Ledger ha segnato un’altra importante tappa nella sua evoluzione: il lancio su XRPL del primo prodotto di tesoreria tokenizzato degli Stati Uniti, OUSG, di Ondo Finance. Lanciato ufficialmente l’11 giugno, OUSG rappresenta titoli di Stato USA a breve termine ed è sostenuto dal fondo BUIDL di BlackRock. Questo consente agli investitori istituzionali di accedere 24/7 a un asset sicuro e regolamentato, potendolo riscattare direttamente utilizzando la stablecoin legato al dollaro americano RLUSD.

RippleX ha dichiarato che questa è l’alba di una nuova era per la finanza on-chain, con l’XRPL che si posiziona come infrastruttura di riferimento per prodotti finanziari istituzionali tokenizzati. Il lancio di OUSG su XRPL è solo l’inizio di un più ampio impegno di Ripple e Ondo per favorire la liquidità nel settore degli asset reali digitalizzati, utilizzando RLUSD come asset ponte per favorire interoperabilità e scambi cross-market.

XRPL diventa un riferimento nei RWA

Il 10 giugno, Guggenheim Treasury Services, affiliata alla potente Guggenheim Capital, ha inoltre annunciato il lancio del suo Digital Commercial Paper (DCP) direttamente su XRP Ledger. Questo rafforza ulteriormente la credibilità della blockchain di Ripple come una delle piattaforme di riferimento per la tokenizzazione di asset reali, grazie a un’infrastruttura compliant, affidabile e già testata in ambito istituzionale.

Secondo Ripple e Boston Consulting Group, il mercato degli asset reali tokenizzati (RWA) potrebbe raggiungere un valore di 19 trilioni di dollari entro il 2033. Con un valore totale bloccato (TVL) di oltre 1,3 miliardi di dollari, Ondo Finance guida attualmente questa trasformazione, e la sua espansione su XRPL evidenzia la crescita concreta di questo segmento.

Il prezzo di XRP regge sopra i 2 dollari

Il prezzo di XRP ha reagito positivamente a queste novità, con il token che attualmente viene scambiato a 2,32 dollari, mantenendo un supporto solido sopra i 2,19 dollari. Gli analisti osservano con attenzione la possibilità di un ETF spot su XRP, che potrebbe essere approvato a metà giugno dalla SEC. Se questo scenario si concretizzasse, XRP potrebbe seguire un percorso simile a quello di Bitcoin dopo l’approvazione del suo ETF nel 2024, aprendo le porte a un rally fino a 5 dollari entro fine anno.

Questo rafforza ulteriormente la tesi secondo cui XRP rappresenta uno degli asset più interessanti per investitori alla ricerca di esposizione in progetti con utilità reale, come i pagamenti cross-border e ora anche la tokenizzazione istituzionale.

