Il 2025 è stato un anno altalenante per XRP, con un guadagno complessivo di circa il 45%, ma con una traiettoria tutt’altro che lineare. Dopo il boom estivo, le tensioni economiche globali e le nuove tariffe commerciali hanno frenato l’entusiasmo degli investitori. Tuttavia, i prossimi dodici mesi potrebbero essere decisivi per il futuro di Ripple. Tre catalizzatori chiave – tra regolamentazioni, ETF e sistemi di pagamento internazionali – determineranno se XRP riuscirà davvero a imporsi come una delle criptovalute più importanti del 2026.

1. Approvazione degli ETF Spot su XRP

Il primo e più atteso evento riguarda le approvazioni degli ETF Spot su XRP da parte della SEC. Sono già sei le richieste presentate e la prima decisione ufficiale è attesa entro metà ottobre. Se approvati, questi ETF renderebbero XRP accessibile a investitori istituzionali e retail in modo semplice, legale e regolamentato, proprio come avvenuto per Bitcoin a inizio anno.

Gli analisti stimano che potrebbero affluire oltre 8 miliardi di dollari di nuovi capitali, aumentando la liquidità e la legittimità del token. Tuttavia, c’è un rischio: gran parte di questa aspettativa è già stata “prezzata” dal mercato. Considerando che la probabilità di approvazione viene valutata oltre il 95%, il rialzo immediato dopo l’ok potrebbe essere inferiore alle attese.

2. La nuova legge americana sui mercati digitali

Un altro fattore cruciale è rappresentato dal Digital Asset Market Clarity Act, la legge che dovrebbe fornire un quadro chiaro per la regolamentazione delle criptovalute negli Stati Uniti. Dopo il Genius Act, che ha regolamentato le stablecoin, questa nuova norma dovrebbe chiarire definitivamente il ruolo dei token come XRP nel sistema finanziario. Tuttavia, la situazione politica americana – aggravata dal rischio di shutdown del governo federale – potrebbe rallentare l’approvazione della legge. Se il provvedimento dovesse slittare, le banche e le istituzioni finanziarie potrebbero esitare a utilizzare la blockchain di Ripple su larga scala, limitando così il suo potenziale di adozione globale.

3. XRP contro SWIFT: la sfida nei pagamenti internazionali

Il sogno più ambizioso dei sostenitori di Ripple è quello di vedere XRP sostituire SWIFT, il sistema interbancario internazionale utilizzato da decenni per i trasferimenti globali. Il registro XRP Ledger, infatti, consente transazioni quasi istantanee e con commissioni minime, un netto vantaggio rispetto all’attuale infrastruttura di SWIFT, che utilizza tecnologie ormai obsolete. Proprio per questo, SWIFT ha avviato una fase di test con la rete XRP, al fine di valutare l’integrazione della blockchain nei propri sistemi. Se l’esperimento dovesse dare risultati positivi, potremmo assistere a un’accelerazione significativa dell’adozione di XRP entro il 2026. Basti pensare che SWIFT gestisce oltre 150 trilioni di dollari all’anno: anche solo l’1% di questi flussi spostato verso XRP genererebbe un impatto potenziale di 1,5 trilioni di dollari. Tuttavia, è realistico pensare che la futura infrastruttura dei pagamenti globali sarà ibrida, con più blockchain coinvolte, come Ethereum e Ripple, piuttosto che un dominio esclusivo di XRP.

Previsioni di prezzo per XRP nel 2026

Guardando al futuro, gli scenari possibili restano molto diversi. Nella peggiore delle ipotesi, XRP potrebbe stabilizzarsi intorno ai 3 dollari, soprattutto se gli ETF non genereranno nuovi flussi e se la legge Clarity Act verrà rinviata. Nel caso più ottimistico, invece, la combinazione dei tre fattori descritti potrebbe riportare XRP vicino al suo massimo storico di 3,84 dollari, con alcuni analisti che ipotizzano addirittura una rottura sopra i 4 dollari entro fine 2025. Le previsioni più aggressive arrivano da Standard Chartered Bank, che vede XRP toccare i 5,50 dollari entro fine anno e raggiungere i 12,50 dollari entro il 2028.

Considerazioni finali

Il potenziale di XRP è enorme, ma dipende da variabili ancora incerte: regolamentazione, innovazione tecnologica e adozione istituzionale. Chi investe oggi deve farlo con consapevolezza, sapendo che il percorso di Ripple verso la leadership del mercato globale sarà tutt’altro che privo di ostacoli. Tuttavia, se i prossimi dodici mesi porteranno risultati positivi su tutti e tre i fronti, il 2026 potrebbe essere l’anno della definitiva consacrazione di XRP come pilastro del nuovo sistema finanziario digitale.

