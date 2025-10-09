XRP o DOGE? - BorsaInside.com

Nel vasto panorama delle criptovalute, poche coppie rappresentano due visioni così opposte come XRP e Dogecoin. Da un lato, XRP è stato concepito come infrastruttura finanziaria per le banche e i pagamenti globali. Dall’altro, Dogecoin è nato come uno scherzo, un meme coin diventato fenomeno di costume capace di sfidare le logiche della finanza tradizionale. Ma oggi, quale delle due ha davvero le carte in regola per far crescere il patrimonio degli investitori nel lungo periodo?

XRP: una base solida per la crescita reale

A differenza di molte criptovalute nate per la pura speculazione, XRP è stato progettato con un obiettivo preciso: semplificare i pagamenti internazionali e fornire un’infrastruttura efficiente alle istituzioni finanziarie. La sua blockchain, la XRPL (XRP Ledger), permette transazioni rapide e a basso costo, ma negli ultimi anni ha ampliato le sue funzionalità. Oggi è possibile utilizzarla per custodire stablecoin, ottenere liquidità per operazioni di trading tradizionali o in criptovaluta, e persino generare rendimenti da asset del mondo reale come i titoli di stato americani.

La società Ripple, che gestisce l’ecosistema XRP, ha intrapreso una strategia globale orientata alla regolamentazione. Dopo aver ottenuto una licenza per offrire pagamenti crypto regolamentati a Dubai, Ripple sta estendendo la propria presenza anche in altri centri finanziari mondiali. Questo approccio regolamentato è fondamentale per attrarre capitali istituzionali, poiché garantisce sicurezza legale e infrastruttura conforme agli standard bancari.

Un altro punto di forza è la tokenomics. La fornitura massima di XRP è fissata a 100 miliardi di unità, distribuite gradualmente nel tempo tramite un sistema di escrow, riducendo così il rischio di inflazione improvvisa del valore. Tuttavia, per assistere a un vero “boom” del prezzo, XRP dovrebbe conquistare una fetta significativa del mercato globale dei trasferimenti di denaro e attrarre capitali istituzionali di enorme portata. È un obiettivo ambizioso, possibile solo nel lungo periodo e in assenza di concorrenti più aggressivi.

Dogecoin: il fascino del meme e il potere della community

Dogecoin è la dimostrazione che nel mondo crypto il potere dell’immaginario collettivo può superare quello della logica economica. Nato per scherzo, ha saputo trasformarsi in un’icona grazie a una community vivace, all’influenza di personalità come Elon Musk e alla capacità di riemergere ciclicamente nei momenti di euforia dei mercati.

Quando il mercato è in modalità “risk-on”, Dogecoin è capace di impennate vertiginose, spesso superiori a quelle di progetti più strutturati come XRP. Tuttavia, il suo principale problema resta la mancanza di un reale utilizzo economico. Nonostante da anni si discuta di introdurre funzioni più utili nella rete, la maggior parte delle iniziative resta a livello teorico.

Sul piano tecnico, Dogecoin soffre anche di un meccanismo di emissione problematico per gli investitori: ogni anno vengono creati 5 miliardi di nuovi DOGE, senza alcun limite massimo. Questo significa che il valore di ogni moneta è soggetto a diluizione costante, rendendo difficile una crescita stabile e duratura. Il suo valore, dunque, dipende quasi esclusivamente dalla popolarità e dall’attenzione mediatica, più che da un reale ecosistema economico.

Chi ha il potenziale per creare nuovi milionari?

Se l’obiettivo è accumulare ricchezza nel lungo periodo, la scelta più razionale ricade su XRP. Pur non essendo privo di rischi, offre una strategia industriale solida, regole chiare sulla distribuzione dei token e una visione concreta del suo utilizzo nel settore dei pagamenti internazionali. La crescita potenziale potrebbe non essere esplosiva, ma appare più sostenibile e fondata rispetto a quella di Dogecoin.

Dogecoin, al contrario, rimane una scommessa sull’umore del mercato. Potrebbe ancora offrire guadagni notevoli nei momenti di entusiasmo collettivo, ma senza un tetto massimo di offerta e senza un’adozione strutturale, difficilmente potrà garantire una crescita stabile nel tempo.

Conclusione: meglio solidità o popolarità?

Nel 2025, entrambe le criptovalute hanno ormai superato la fase pionieristica e non è realistico aspettarsi moltiplicatori da 100x come in passato. Tuttavia, chi cerca un progetto in grado di resistere nel tempo e attrarre capitali istituzionali, troverà in XRP un candidato più credibile. Dogecoin continuerà probabilmente a vivere di ondate di hype, ma difficilmente potrà essere un vero “creatore di milionari” senza una trasformazione sostanziale del suo modello economico.

