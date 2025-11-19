Una moneta di Zcash accanto a una di Bitcoin
Zcash (ZEC) - BorsaInside.com
Da oltre un decennio Bitcoin rappresenta il punto di riferimento assoluto del mercato delle criptovalute. Nel tempo, numerosi progetti hanno provato a presentarsi come “versioni migliorate” dell’originale, ma nessuno è riuscito davvero a scalzarne il primato. Oggi l’attenzione si concentra su Zcash (ZEC), una crypto con forti caratteristiche di privacy, che alcuni definiscono addirittura “il Bitcoin riservato e potenziato”. Ma può davvero diventare una minaccia concreta per Bitcoin entro il 2030?

Esaminiamo con attenzione caratteristiche, limiti e potenziale di questa criptovaluta.

Zcash: l’idea di un Bitcoin più privato e performante

Zcash nasce nel 2016 con un obiettivo ambizioso: unire la struttura economica di Bitcoin con una tecnologia avanzata per proteggere la privacy delle transazioni. Non è un progetto improvvisato, ma deriva direttamente da una fork del codice di Bitcoin, mantenendo elementi chiave come:

  • Supply limitata a 21 milioni di token
  • Halving ogni 4 anni, con riduzione programmata della nuova emissione

Il vero tratto distintivo è l’utilizzo dei zk-SNARKs, un protocollo crittografico che consente di validare una transazione senza rivelare mittente, destinatario o importo. In pratica, la blockchain resta verificabile e sicura, ma le transazioni possono diventare totalmente private. Un modello che Bitcoin, per sua natura pubblica e trasparente, non offre.

Questo mix tra penuria programmata e anonimato avanzato ha alimentato l’idea che Zcash possa attirare una parte dei capitali oggi destinati a Bitcoin, soprattutto se la domanda di privacy dovesse crescere nei prossimi anni.

Tuttavia, c’è un grande ostacolo: il mercato non premia solo la tecnologia.

Bitcoin resta irraggiungibile in adozione, regolamentazione e fiducia istituzionale

Nonostante le sue innovazioni, Zcash resta lontanissima dalla dimensione e dall’impatto globale di Bitcoin. Alcuni dati chiave:

  • Zcash ha una capitalizzazione di circa 10 miliardi di dollari, pari a meno dell’1% del valore di Bitcoin
  • Bitcoin detiene oltre il 60% dell’intero mercato crypto
  • Bitcoin è l’unica criptovaluta con ETF spot approvati negli Stati Uniti e in Europa, accessibile a fondi pensione, banche e investitori istituzionali
  • È utilizzato sempre più spesso come riserva di valore digitale, incluso nei bilanci di aziende e fondi treasury

Zcash, al contrario, soffre fortemente sul fronte della regolamentazione. In molte giurisdizioni, inclusa l’Unione Europea, i privacy coin rischiano di essere vietati o fortemente limitati entro il 2027, con restrizioni già attive su diversi exchange. Alcune piattaforme hanno rimosso Zcash dalle negoziazioni proprio per evitare complicazioni legali.

Questo genera un dato fondamentale:
gli investitori istituzionali non possono (e non vogliono) esporsi a Zcash, mentre stanno abbracciando Bitcoin come asset strategico di lungo termine.

Zcash può crescere, ma non sfidare Bitcoin

Zcash potrebbe conoscere periodi di forte rialzo, soprattutto se:

  • aumenterà la domanda di strumenti per la privacy finanziaria
  • le normative diventeranno più permissive
  • nasceranno nuove applicazioni DeFi basate sulla sua tecnologia zk-SNARK

Ma il suo percorso resta molto diverso da quello di Bitcoin. Non si tratta di scegliere quale sia “migliore”, ma di capire che svolgono funzioni diverse:

  • Bitcoin è oro digitale, riserva di valore e asset macro-finanziario
  • Zcash è una blockchain specializzata nella tutela della privacy transazionale

Ed è proprio questo il punto: Zcash non è un’alternativa a Bitcoin, ma un possibile complemento.

Conclusione per gli investitori

Bitcoin rimane l’asset principale per chi punta su scarsità digitale, adozione globale e solidità istituzionale.
Zcash può avere spazio in un portafoglio diversificato e ad alto profilo speculativo, ma non rappresenta — almeno per questa decade — una vera minaccia al dominio di Bitcoin.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L'articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l'aggiornamento dei dati.
