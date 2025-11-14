Una breve panoramica sull’ascesa di Zcash e sul rinnovato interesse per le crypto note come privacy coin, con uno sguardo ai fattori tecnici e di mercato che stanno guidando l’attenzione degli investitori.

Zcash vola del 1.480% da settembre

Zcash ($ZEC) sta attraversando una delle fasi più sorprendenti dell’intero mercato crypto, con un incremento che ha riportato sotto i riflettori la narrativa delle privacy coin nonostante un contesto dominato dalla recente debolezza di Bitcoin. Da inizio settembre, ZEC ha registrato un rialzo sorprendente del 1.480% con un prezzo attuale di 540 dollari, ed ha toccato un prezzo record di 728 dollari il 5 novembre. Questo movimento ha portato il token ZEC a raggiungere la 14° posizione per grandezza di capitalizzazione nelle crypto, con un market cap di 9 miliardi di dollari, attirando l’attenzione di analisti, investitori istituzionali e figure influenti del settore.

L’aumento esponenziale del prezzo di Zcash ha sorpreso molti osservatori, soprattutto perché è avvenuto mentre l’intero comparto crypto veniva penalizzato dal calo di Bitcoin al di sotto dei 100.000 dollari. Il rialzo ha coinciso con l’avvicinarsi dell’halving di ZEC previsto per metà novembre, evento che ridurrà le ricompense dei miner a 0.78125 ZEC per blocco, come di solito avviene per Bitcoin ogni 4 anni. Un altro dato suggerisce che una parte crescente di investitori stia cercando soluzioni più riservate, in un momento in cui il monitoraggio delle transazioni sulle blockchain mainstream diventa sempre più pervasivo.

A sostenere la narrativa sulle privacy coin sono intervenute figure influenti come Naval Ravikant e Arthur Hayes, che hanno definito Zcash un tassello decisivo nel panorama della privacy crittografica. Hayes, in particolare, ha ipotizzato che ZEC possa raggiungere una valutazione pari al 10% o 20% di Bitcoin nel lungo periodo, un’affermazione che ha acceso ulteriormente l’interesse sul progetto.

Volatilità estrema e segnali di cautela

Non tutti interpretano il rally come un movimento organico, alcuni analisti hanno descritto la recente impennata come un possibile pump coordinato. Commentatori critici hanno evidenziato come le privacy coin rappresentino un terreno ideale per dinamiche speculative, soprattutto perché attirano nuovi investitori che potrebbero non avere familiarità con i cicli passati di Zcash.

Si aggiunge anche il tema regolamentare, in quanto le recenti direttive europee prevedono restrizioni alla quotazione di token come ZEC e Monero sugli exchange centralizzati (CEX) a partire dal 2027. Infatti, lo stesso Hayes ha consigliato a gli investitori di custodire i token ZEC in wallet decentralizzati in modo da evitare rischi di “delisting” e sfruttare i benefici delle privacy coin.

Analisi tecnica su ZEC

Nonostante la correzione del 29% dal prezzo record di inizio novembre, ZEC continua a mantenersi sopra il supporto critico dei 500 dollari, mostrando reazioni immediate ogni volta che il prezzo scende nell’area tra 480 e 500 dollari. I volumi in calo e l’RSI giornaliero in discesa descrivono un mercato prudente, con i compratori pronti a difendere i livelli chiave ma ancora incapaci di generare una vera inversione.

Il superamento dell’area di 520 dollari rimane essenziale per consolidare un trend più stabile, mentre una rottura al ribasso potrebbe riportare rapidamente la volatilità verso supporti inferiori tra i 360-440 dollari.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

