Gartner individua i 10 trend tecnologici del 2019: ecco quali sono

Gartner ci illustra 10 dei top trend della tecnologia che troveranno applicazione nei prossimi mesi.

Gartner ha individuato i 10 trend tecnologici che guideranno il 2019, e che nel corso dei prossimi 5 anni potrebbero costituire un punto di svolta.

Abbiamo voluto riassumerli nell’elenco di cui sotto, soffermandoci brevemente sul loro ruolo e sulle loro potenzialità per imprese e consumatori.

Automazione

Che si tratti di auto o robot, gli oggetti autonomi che utilizzeranno l’intelligenza artificiale per eseguire compiti tradizionalmente svolti dagli esseri umani costituiranno un trend di sicuro sviluppo. Dunque, robotica, veicoli, droni, elettrodomestici e – naturalmente – l’industria finanziaria, subiranno un nuovo impulso grazie all’automation.

Analisi aumentata

Gli analisti dei dati dispongono di una quantità crescente di informazioni da preparare, analizzare e raggruppare e… da cui trarre conclusioni. Data la quantità di informazioni oggi disponibili, esplorare tutte le possibilità diventa praticamente impossibile: il che, in fin dei conti, significa che le aziende possono perdere valori informativi utili, che sarebbe invece il caso di recuperare.

Ebbene, in tal senso l’analisi aumentata rappresenta una nuova ondata di innovazioni per le capacità di analisi dei dati, contribuendo a identificare i modelli nascosti, rimuovendo i pregiudizi personali e costituendo così una nuova frontiera delle attività di data science.

Intelligenza artificiale

Lo sviluppo basato sull'intelligenza artificiale impatta su strumenti, tecnologie e best practice per l'integrazione dell'IA nelle applicazioni e nel processo di sviluppo. Ebbene, tale tendenza sta andando a impattare un po’ in tutti i settori, andando a modificare la natura stessa degli strumenti usati dai data-scientist, e non solo.

Gemelli digitali

Un gemello digitale è una rappresentazione digitale che rispecchia un oggetto, un processo o un sistema della vita reale. Al giorno d’oggi, questo concetto – non nuovo – viene prevalentemente applicato nell’internet of things, a miglioramento del processo decisionale aziendale, fornendo di fatti informazioni sulla manutenzione e sull'affidabilità, informazioni su come un prodotto potrebbe funzionare in modo più efficace, dati sui nuovi prodotti e processi e su come ottenere, ad esempio, una maggiore efficienza.

Edge computing

L'Edge Computing è una topologia in cui l'elaborazione delle informazioni e la raccolta e la distribuzione dei contenuti sono posizionate in modo più prossimo alle fonti di informazione, con l'idea che mantenere il traffico locale possa ridurre la latenza. Anche in questo caso, l’applicazione prioritaria sembra essere improntata nell’internet of things, ma non mancheranno ulteriori profili.

Tecnologie ad immersione

Per Gartner le piattaforme conversazionali, che cambiano il modo in cui gli utenti interagiscono con il mondo, e le tecnologie come la realtà aumentata (AR), la realtà mista (MR) e la realtà virtuale (VR), che cambiano il modo in cui gli utenti percepiscono il mondo, porteranno a una nuova esperienza immersiva.

AR, MR e VR possono giocare un ruolo fondamentale nell’aumentare la produttività, tanto che entro il 2022 il 70% delle imprese sperimenterà tecnologie immersive per l'utilizzo da parte dei consumatori e delle imprese, e il 25% sarà stato implementato nel processo di produzione.

Blockchain

Blockchain è un registro distribuito in cui tutti i record transazionali sono irrevocabili, firmati criptograficamente e condivisi da tutti i partecipanti ad una rete. Anche se questo nome è stato più che altro associato al mondo delle criptovalute, la Blockchain consente alle aziende di tracciare una transazione e di lavorare con partner senza la necessità di un controllo centralizzato (si pensi al trasferimento di fondi internazionale senza passare da una banca).

Anche se i “modelli puri” in blockchain sono immaturi e possono essere difficili da scalare, Gartner ritiene che nel breve termine le aziende inizieranno a valutare nuovi usi di questa tecnologia.

Smart spaces

Uno smart space è un ambiente fisico o digitale in cui gli esseri umani e i sistemi tecnologici interagiscono in ecosistemi sempre più aperti, connessi, coordinati e intelligenti. Man mano che la tecnologia diventa parte integrante della vita quotidiana, gli spazi intelligenti finiranno con il riguardare numerosi aspetti della nostra esistenza.

Etica digitale e privacy

I consumatori sono sempre più consapevoli del valore delle loro informazioni personali e sono sempre più preoccupati di come vengono utilizzate da enti pubblici e privati. Le imprese che non prestano attenzione sono a rischio di un duro contraccolpo pubblico, con disaffezione da parte dei consumatori. Le conversazioni sulla privacy dovranno dunque essere basate su etica e fiducia. La questione fondamentale dovrebbe passare da "Siamo conformi?" a "Stiamo facendo la cosa giusta?

Informatica quantistica

Il Quantum computing è un tipo di calcolo non tradizione che si basa sullo stato quantico delle particelle subatomiche che rappresentano l'informazione come elementi indicati come bit quantistici o "qubit". I computer quantistici sono un modello di calcolo esponenzialmente scalabile e altamente parallelo, che potrebbe influenzare lo sviluppo tecnologico di medio termine.