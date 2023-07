Nibble Finance: cos’è, come funziona e quanto si guadagna

Nibble Finance è una innovativa piattaforma di proprietà della holding internazionale IT Smart Finance, che ti consente di investire in prestiti concessi dalle società riunite sotto il brand Joymoney, parte integrante della stessa holding.

In tal senso, Nibble è l’ideale strumento di collegamento tra gli istituti di credito e gli investitori, e offre un concetto di investimento flessibile che può adattarsi alla perfezione anche nei confronti degli investitori meno esperti.

Ma come funziona esattamente Nibble? Abbiamo cercato di spiegarlo, in termini sintetici ma chiari, nelle prossime righe.

Se intanto vuoi saperne già di più, ti ricordiamo che puoi sempre visitare il sito ufficiale Nibble Finance.

Come funziona Nibble Finance

Come abbiamo spiegato nelle scorse righe, Nibble Finance permette di investire in prestiti emessi dalle società che fanno parte della holding ITSF, ottenendo in cambio un rendimento variabile.

Il processo di investimento in prestiti è tuttavia molto più semplice di quanto si possa pensare, ed è completamente automatizzato.

Se pertanto vuoi cercare di investire in questo settore, tutto quello che dovrai fare è:

Registrarti sul sito ufficiale Nibble Finance , portando al termine un rapido processo di iscrizione e di verifica della tua identità Scegliere una strategia di investimento, selezionando di conseguenza il rapporto rischio – rendimento che ritieni più appropriato. In ogni caso, il servizio clienti di Nibble Finance è sempre pronto a supportarti, nel caso in cui tu ne abbia bisogno Creare un portafoglio stabilendo alcuni parametri di riferimento come importo, durata e ricarica mensile (la ricarica mensile non è obbligatoria).



Fatto ciò, al resto penserà Nibble. La piattaforma provvederà infatti a pagare un reddito settimanale dei tuoi investimenti sull’account appena aperto, con i fondi investiti che saranno, a loro volta, reinvestiti automaticamente nel processo.

E se cambi idea? Nessun problema. In qualsiasi momento potrai prelevare del denaro dal tuo portafogli di investimenti, rompendo così il vincolo prima del previsto. In cambio di una piccola commissione Nibble Finance si occuperà di trovare un nuovo investitore per il tuo portafoglio.

A proposito di portafoglio, potrai ricaricarlo in qualsiasi istante, mensilmente, fino a un massimo di 10.000 euro. Nibble Finance non addebita alcuna commissione per l’effettuazione delle transazioni finanziarie.

Per quanto infine concerne i clienti che ricevono un prestito dalle società della holding, la piattaforma precisa che tutti i beneficiari sono sottoposti a un rigoroso controllo multilivello, ricevendo una valutazione del punteggio di solvibilità che tiene conto dell’analisi della loro storia creditizia. Nibble comunica altresì che solamente il 10% delle richieste di prestito ai clienti primari viene approvato, controllando adeguatamente i propri rischi.

Le strategie di investimento di Nibble Finance

Nibble propone ai suoi clienti tre diverse strategie di investimento (Classica, Equilibrata, Speciale) diverse tra di loro non solamente per il livello di redditività annuale, quanto anche per il rischio.

In particolare, troviamo:

Strategia Classica , che permette di investire in prestiti al consumo non garantiti, con classificazione AA, A e BB, per i quali il rischio che il mutuatario sia insolvente è estremamente basso. Il tasso id interesse annuo fisso è del 9,7%, con un importo dell’investimento tra 10 e 10.000 euro, un importo minimo del prelievo di 50 euro e un periodo di permanenza nell’investimento tra 1 e 6 mesi.

Strategia Equilibrata , che consente di investire in prestiti al consumo classificati come BB, B e CC. Il grado di rischio è piuttosto basso, con un tasso di redditività conseguente che si aggira intorno al 12-15%. Il periodo stimato di permanenza nell’investimento è tra 7 e 60 mesi, con un importo dell’impiego tra 100 e 10.000 euro. Anche in questo caso l’importo minimo del prelievo è di 50 euro.

Strategia Speciale , che permette di investire in prestiti al consumo non garantiti, classificati come B, CC e C. Questa strategia prevede un rischio di insolvenza maggiore rispetto alle strategie di cui sopra, ma anche il rendimento è notevolmente più elevato, potendo arrivare al 17-19%. Il periodo di investimento è compreso tra 12 e 60 mesi, mentre l’importo dell’impiego oscilla tra 500 e 10.000 euro. L’importo minimo del prelievo rimane di 50 euro.

Strategia legale: ne abbiamo parlato in questo approfondimento

Cos’è e come funziona la politica di riacquisto

La politica di riacquisto è una particolare opzione prevista per la Strategia Classica, per la quale il prestatore ha l’obbligo di riacquistare il prestito dall’investitore se il finanziamento non è stato rimborsato entro 60 giorni dalla data dell’investimento. In questa ipotesi, unitamente al costo iniziale del prestito, il creditore pagherà anche gli interessi dovuti all’investitore.

Si tratta pertanto di una importante rassicurazione aggiuntiva per tutti gli investitori che vogliono sperimentare la piattaforma Nibble, e desiderano farlo con una maggiore sicurezza.

Come aprire un account con Nibble e iniziare a guadagnare

Se a margine di quanto sopra abbiamo condiviso ritieni che sia giunto il momento di iniziare a investire con Nibble, tutto quello che devi fare è creare un account individuale o societario cliccando qui.

Noterai ben presto che la procedura per creare un nuovo conto di investimento sui prestiti Nibble è molto semplice e rapida, e che in qualsiasi momento potrai pur sempre ricorrere al servizio di assistenza di Nibble.

Una volta portato a termine il processo di apertura dell’account, non ti rimarrà altro da fare che scegliere quanto vuoi investire e in quale strategia. Facile, no?

Opinioni Nibble Finance

Nibble Finance è certamente una piattaforma piuttosto innovativa, utile per aprire con semplicità e sicurezza il mercato degli investimenti sui crediti anche alla platea di investitori retail, interessati magari a diversificare il proprio portafoglio di impieghi con importi fino a 10.000 euro (ma la soglia di ingresso è comunque molto bassa!).

La sicurezza e l’affidabilità della piattaforma è garantita dalla holding a cui fa riferimento: un vero e proprio leader di mercato che abbiamo avuto l’opportunità di sperimentare positivamente nel corso dei mesi, e che ci sentiamo di condividere con tutti i nostri lettori.

>>> Clicca qui per aprire gratis un conto su Nibble Finance e investire sui prestiti <<<

