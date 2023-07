Con Nibble i privati possono investire in debito ad alti rendimenti: arriva la Legal Strategy

Fino ad ora solo le banche e le istituzioni finanziarie potevano investire in debito. Nibble ha cambiato le regole del gioco dando anche ai privati la possibilità di occuparsi di investimenti in debito ad alto rendimento.

La nuova strategia di investimento nel debito proposta da Nibble è stata progettata per fornire agli investitori privati ​​la possibilità di diversificare il loro portafoglio di investimenti e ottenere così rendimenti redditizi.

Si tratta di una proposta di investimento all’avanguardia denominata Legal Strategy. Grazie a questa proposta si può investire nel mercato del debito senza la necessità di fare ricorso ad intermediari come le banche o altre istituzioni di tipo finanziario. La nuova funzionalità, inoltre, permette ai clienti di Nibble di investire in portafogli di debito sicuri e riuscire a guadagnare un reddito passivo garantito.

La piattaforma Nibble ITSF (qui la recensione) è nota per la sua interfaccia user-friendly e per le strategie di investimento automatizzate e a rendimenti elevati. Proprio grazie a questi punti di forza la piattaforma è diventata molto popolare sia tra gli investitori esperti che tra i principianti. Con il lancio dei portafogli di investimento nel debito, Nibble conferma di essere una redditizia piattaforma di investimento peer-to-peer in costante crescita che ora offre agli investitori anche l’accesso ai portafogli di società partner regolamentate.

Presentando gli investimenti in debito ad alto rendimento, il team Nibble ITSF ha affermato: “Riteniamo che l’investimento nel debito sia una strategia intelligente per diversificare qualsiasi portafoglio di investimenti. La Legal Strategy cambierà le regole del gioco per i nostri investitori, fornendo loro una fonte affidabile e stabile di reddito passivo nel mondo altamente volatile del crowdlending“.

Come funziona la Legal Strategy di Nibble

La Legal Strategy è una strategia pensata per investire in portafogli costituiti da crediti al consumo classificati B, CC e C, che sono in fase di recupero istruttorio e giudiziale. Poichè questi prestiti riguardano debiti scaduti e multe, il rendimento della Legal Strategy può arrivare fino al 14,5 per cento annuo. Tutti i beni sono coperti da un minimo dell’8 per cento di garanzia.

Essendo il processo di contenzioso di questi debiti medio-lungo e visto che il potenziale recupero richiede un certo periodo di tempo, la durata minima dell’investimento va dai 6 ai 12 mesi.

Rischi e garanzie previste

Come tutti gli investimenti anche la Legal Strategy presenta dei rischi che sono in parte compensati da alcune garanzie.

Il rischio maggiore è connesso al mancato rimborso del prestito o comunque ad una inadempienza.

Tuttavia:

La legal strategy viene fornita con la cosiddetta garanzia di deposito indietro con la quale l’agenzia di riscossione del debito è tenuta a restituire l’intero importo dell’investimento alla fine del periodo di investimento e a garantire un rendimento minimo dell’8 per cento annuo.

con la quale l’agenzia di riscossione del debito è tenuta a restituire l’intero importo dell’investimento alla fine del periodo di investimento e a garantire un rendimento minimo dell’8 per cento annuo. A causa dell’investimento in un portafoglio composto da un numero elevato di prestiti, il rischio di non ricevere reddito da diversi contratti è contenuto dal fatto che sono presenti anche altri prestiti e di conseguenza è impossibile che non vengano rimborsati tutti assieme

dal fatto che sono presenti anche altri prestiti e di conseguenza è impossibile che non vengano rimborsati tutti assieme L’interesse giornaliero è pari all’8 per cento annuo e sono previsti pagamenti ogni 90 giorni in base al rendimento ricevuto fino al 14,5 per cento annuo.

e sono previsti pagamenti ogni 90 giorni in base al rendimento ricevuto fino al 14,5 per cento annuo. Nella fase di raccolta fondi per l’acquisto del un portafoglio, si maturano entrate fino all’8 per cento annuo. Questa percentuale costituisce il rendimento del bonus rispetto a quello principale che arriva fino al 14,5 per cento. Il termine massimo per la raccolta fondi per l’acquisto di un portafoglio è di 30 giorni.

Come funziona il mercato degli investimenti in debito?

Ne stiamo parlando da inizio articolo, ma cosa significa, concretamente investire in debito? Cosa è il mercato degli investimenti in debito?

Qualsiasi società finanziaria specializzata in prestiti deve inevitabilmente affrontare prestiti che non vengono rimborsati entro i termini specificati. Solitamente le aziende vendono tali prestiti in grandi portafogli durante delle aste dove si strappa uno sconto fino all’85 per cento del valore del prestito. Obiettivo, infatti, è quello di restituire quanto più rapidamente possibile una parte, anche minima, del denaro.

A partire dal 2019, piattaforme d’asta specializzate nella vendita di portafogli di debito, come Debex e NLPBroker, hanno iniziato ad imporsi sul mercato europeo. Parallelamente sono nate anche altre agenzie di riscossione specializzate nel recupero crediti.

Per i portafogli di investimento offerti attraverso la piattaforma Nibble all’interno della Legal Strategy, la riscossione e la gestione del contenzioso sono eseguite da BOOSTR. Boostr è una società che acquista prestiti scaduti da banche e MFO alle aste, con uno sconto dell’85 per cento, e automatizza il processo di recupero stragiudiziale e giudiziale. Grazie alla profonda esperienza e alle tecnologie sviluppate da Boostr, oggi è possibile ottenere un’alta percentuale di rendimento del capitale. La società si avvale di oltre 5 anni di esperienza di successo nel segmento del recupero crediti.

Ecco come opera la BOOSRT:

vengono acquistati prestiti scaduti da banche e MFO alle aste, con uno sconto dell’85 per cento

l’agenzia contatta il mutuatario e cerca di concordare con lui la restituzione del debito in via stragiudiziale.

se non è possibile trovare una soluzione stragiudiziale, Boostr avvia un processo automatizzato di recupero del debito attraverso un procedimento giudiziario

quando arriva la sentenza, il debito, gli interessi e le multe vengono riscossi tramite i servizi degli ufficiali giudiziari e le banche.

Come investire in Nibble?

Concludiamo con un riferimento pratico: come fare per investire in Nibble?

Tanto per iniziare tutto il processo di investimento in Legal Strategy è completamente automatizzatoe passa attraverso una semplice registrazione sul sito ufficiale Nibble (qui il link diretto) e a una procedura di verifica immediata. Una volta attivato l’account è necessario scegliere la Legal Strategy e quindi un portafoglio su cui investire in base alle proprie preferenze. Per operare è necessario ricaricare il proprio conto con qualsiasi importo da € 50 fino a € 10.000 mensili. E’ importante evidenziare che Nibble non addebita alcuna commissione per le transazioni finanziarie.



A questo punto il proprio portafoglio entra processo di raccolta fondi e intanto matura giornalmente ubn interesse dell’8 per cento annuo. Al termine del processo di raccolta fondi, gli investitori continuano a ricevere interessi giornalieri a un tasso dell’8 per cento annuo e ogni 90 giorni, Nibble calcola automaticamente il rendimento effettivo dei portafogli versando la differenza tra il tasso garantito dell’8 per cento e il tasso effettivo fino al 14,5 per cento sui conti degli investitori. Quindi ogni 90 giorni i clienti riceveranno un reddito compreso tra l’8 per cento e il 14,5 per cento sul proprio account Nibble.

Facciamo un esempio per meglio rendere l’idea su come investire con Nibble: investendo 1000 euro per 12 mesi, alla fine del periodo gli investitori potranno recuperare l’intero capitale di 1000 euro e al tempo stesso percepire un reddito compreso tra 80 e 145 euro, che verrà accreditato direttamente sul proprio conto Nibble. Tutto in modo semplice e automatico.

Conclusioni

Gli investitori possono iscriversi a Nibble e iniziare a investire in prestiti che corrispondono ai loro obiettivi di investimento e a quella che è la loro propensione al rischio. La piattaforma si basa su una tecnologia di crittografia avanzata per proteggere i dati degli utenti e inoltre tutte le transazioni vengono registrate su un libro mastro sicuro. Non sono previste commissioni e il processo di investimento è rapido. Inoltre, per tutta la durata dall’operazione, Nibble effettua verifiche continue.

