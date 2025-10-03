il simbolo della Apple sulla vetrata di un edificio
Apple ha annunciato ufficialmente la rimozione dal proprio App Store di ICEBlock e di altre applicazioni utilizzate per segnalare in forma anonima la presenza di agenti dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE) negli Stati Uniti. La decisione arriva in un clima politico particolarmente acceso e segna un punto di svolta nel rapporto tra Big Tech e le politiche governative sull’immigrazione.

Secondo quanto riportato da Fox Business, la scelta di Apple è stata dettata dalle crescenti pressioni esercitate dal procuratore generale Pam Bondi, figura di spicco all’interno dell’amministrazione Trump. La polemica attorno a queste app si era intensificata dopo una sparatoria mortale in una struttura ICE a Dallas, avvenuta il mese scorso, che aveva riacceso il dibattito sulla sicurezza degli agenti federali.

Bondi ha dichiarato che strumenti come ICEBlock, diventata l’app più diffusa per il monitoraggio degli agenti, rappresentavano un rischio concreto per l’incolumità delle forze dell’ordine, sottolineando che ogni forma di violenza nei loro confronti è da considerarsi “intollerabile”.

Apple, dal canto suo, ha confermato la rimozione immediata non solo di ICEBlock, ma anche di altre applicazioni con funzionalità simili, specificando che la misura è stata presa per garantire il rispetto delle normative e la sicurezza pubblica.

La vicenda si inserisce nel più ampio contesto della politica migratoria di Donald Trump, che all’inizio del suo secondo mandato ha varato un piano estremamente severo per contrastare l’immigrazione irregolare. L’amministrazione ha aumentato i fondi destinati all’ICE, rafforzato i controlli alle frontiere e promosso campagne di detenzione e deportazione di migliaia di persone.

Queste misure, però, hanno alimentato un’ondata di proteste in diverse città americane. Le critiche si sono concentrate soprattutto sulle condizioni dei centri di detenzione e sugli arresti di migranti privi di precedenti penali. Manifestazioni di piazza hanno avuto luogo in numerose metropoli, tra cui Chicago e Portland, con migliaia di persone scese in strada per denunciare la durezza delle politiche migratorie e per difendere i diritti umani dei migranti.

La rimozione delle app di tracciamento ICE da parte di Apple rappresenta quindi non solo una scelta aziendale, ma anche un episodio emblematico del delicato equilibrio tra tecnologia, politica e diritti civili negli Stati Uniti contemporanei.

