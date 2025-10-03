Apple - BorsaInside.com

Apple ha annunciato ufficialmente la rimozione dal proprio App Store di ICEBlock e di altre applicazioni utilizzate per segnalare in forma anonima la presenza di agenti dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE) negli Stati Uniti. La decisione arriva in un clima politico particolarmente acceso e segna un punto di svolta nel rapporto tra Big Tech e le politiche governative sull’immigrazione.

Secondo quanto riportato da Fox Business, la scelta di Apple è stata dettata dalle crescenti pressioni esercitate dal procuratore generale Pam Bondi, figura di spicco all’interno dell’amministrazione Trump. La polemica attorno a queste app si era intensificata dopo una sparatoria mortale in una struttura ICE a Dallas, avvenuta il mese scorso, che aveva riacceso il dibattito sulla sicurezza degli agenti federali.

Bondi ha dichiarato che strumenti come ICEBlock, diventata l’app più diffusa per il monitoraggio degli agenti, rappresentavano un rischio concreto per l’incolumità delle forze dell’ordine, sottolineando che ogni forma di violenza nei loro confronti è da considerarsi “intollerabile”.

Leggi anche: 📊5 migliori piattaforme di Trading in Italia per investire online

Apple, dal canto suo, ha confermato la rimozione immediata non solo di ICEBlock, ma anche di altre applicazioni con funzionalità simili, specificando che la misura è stata presa per garantire il rispetto delle normative e la sicurezza pubblica.

La vicenda si inserisce nel più ampio contesto della politica migratoria di Donald Trump, che all’inizio del suo secondo mandato ha varato un piano estremamente severo per contrastare l’immigrazione irregolare. L’amministrazione ha aumentato i fondi destinati all’ICE, rafforzato i controlli alle frontiere e promosso campagne di detenzione e deportazione di migliaia di persone.

Queste misure, però, hanno alimentato un’ondata di proteste in diverse città americane. Le critiche si sono concentrate soprattutto sulle condizioni dei centri di detenzione e sugli arresti di migranti privi di precedenti penali. Manifestazioni di piazza hanno avuto luogo in numerose metropoli, tra cui Chicago e Portland, con migliaia di persone scese in strada per denunciare la durezza delle politiche migratorie e per difendere i diritti umani dei migranti.

La rimozione delle app di tracciamento ICE da parte di Apple rappresenta quindi non solo una scelta aziendale, ma anche un episodio emblematico del delicato equilibrio tra tecnologia, politica e diritti civili negli Stati Uniti contemporanei.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Caratteristiche Opportunità FP Markets 3.5/5 (520) ✓ - 0.0 Spread in pip - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 4.1/5 (1444) ✓ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live iFOREX Europe 3.5/5 (1955) ✓ ✔️ Oltre 750 CFD disponibili ✔️ Oltre 750 CFD disponibili Demo 5000$ eToro 5/5 (1471) ✓ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita IQ Option 3.8/5 (537) ✓ - Regulated CySEC License 247/14 - Regulated CySEC License 247/14 Conto di pratica Fineco 4.3/5 (1522) ✓ - N.1 in Italia - N.1 in Italia Scopri di più Attenzione: CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe Ottieni $ 5.000 in fondi virtuali per esercitarti

Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1

disponibili – Leva fino a 30: 1 Fai trading 7 giorni su 7 74% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Scopri di più su iFOREX.it